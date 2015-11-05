Рынок на "БАМе" во Владивостоке закрыт по решению суда

На исполнении в межрайонном отделе по особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю находятся несколько исполнительных производств о запрете эксплуатации ТЦ «Ульяновский» во Владивостоке и об освобождении земельного участка в районе ул. Ульяновской, 7, а также передаче его департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

О возбуждении исполнительных производств и о том, что территорию рынка необходимо освободить, а деятельность торговых точек - прекратить, должник ООО «Альберт» (владелец ТЦ «Ульяновский») был уведомлен своевременно и должным образом. В свою очередь, арендодатель обязан был оповестить своих арендаторов о закрытии торгового центра и расторгнуть договоры аренды. Однако когда судебные приставы приступили к исполнению судебного решения, не допуская в торговый центр граждан, в том числе арендаторов помещений, действия служителей закона вызвали протест со стороны владельцев и продавцов торговых точек, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

В настоящее время судебные приставы ежедневно обеспечивают исполнение судебного решения, вступившего в законную силу. Часть владельцев торговых точек покинули помещение торгового центра, другая – активно пытается воспрепятствовать осуществлению исполнительных действий. Примером такого противостояния стал конфликт, произошедший 26 октября у входа в здание ТЦ «Ульяновский». Женщина, раздосадованная тем, что не смогла попасть в здание рынка, обвинила судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов в оскорблении ее чести и достоинства. Однако в районном отделении полиции, куда прибыли стороны для разбирательства, доводы гражданки не нашли своего подтверждения.

В территориальном управлении Федеральной службы судебных приставов подчеркнули, что требования судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных актов обязательны для всех органов, организаций, должностных лиц и граждан. Сопротивление судебному приставу-исполнителю при осуществлении им функций по исполнению судебного решения влечет ответственность, предусмотренную статьей 17.8 КоАП Российской Федерации.

В данный момент судебный пристав-исполнитель обратился в суд за разъяснением и определением сроков запрета эксплуатации ТЦ «Ульяновский» на ул. Ульяновской, 7 во Владивостоке. До этого времени судебные приставы будут осуществлять дежурство на территории рынка, обеспечивая исполнение судебного решения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.