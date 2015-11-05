Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рынок на "БАМе" во Владивостоке закрыт по решению суда
На исполнении в межрайонном отделе по особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю находятся несколько исполнительных производств о запрете эксплуатации ТЦ «Ульяновский» во Владивостоке и об освобождении земельного участка в районе ул. Ульяновской, 7, а также передаче его департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
О возбуждении исполнительных производств и о том, что территорию рынка необходимо освободить, а деятельность торговых точек - прекратить, должник ООО «Альберт» (владелец ТЦ «Ульяновский») был уведомлен своевременно и должным образом. В свою очередь, арендодатель обязан был оповестить своих арендаторов о закрытии торгового центра и расторгнуть договоры аренды. Однако когда судебные приставы приступили к исполнению судебного решения, не допуская в торговый центр граждан, в том числе арендаторов помещений, действия служителей закона вызвали протест со стороны владельцев и продавцов торговых точек, сообщает пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.
В настоящее время судебные приставы ежедневно обеспечивают исполнение судебного решения, вступившего в законную силу. Часть владельцев торговых точек покинули помещение торгового центра, другая – активно пытается воспрепятствовать осуществлению исполнительных действий. Примером такого противостояния стал конфликт, произошедший 26 октября у входа в здание ТЦ «Ульяновский». Женщина, раздосадованная тем, что не смогла попасть в здание рынка, обвинила судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов в оскорблении ее чести и достоинства. Однако в районном отделении полиции, куда прибыли стороны для разбирательства, доводы гражданки не нашли своего подтверждения.
В территориальном управлении Федеральной службы судебных приставов подчеркнули, что требования судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных актов обязательны для всех органов, организаций, должностных лиц и граждан. Сопротивление судебному приставу-исполнителю при осуществлении им функций по исполнению судебного решения влечет ответственность, предусмотренную статьей 17.8 КоАП Российской Федерации.
В данный момент судебный пристав-исполнитель обратился в суд за разъяснением и определением сроков запрета эксплуатации ТЦ «Ульяновский» на ул. Ульяновской, 7 во Владивостоке. До этого времени судебные приставы будут осуществлять дежурство на территории рынка, обеспечивая исполнение судебного решения.
Новости тематики
- Владельцы приморского казино потирают руки
- Резиденту Свободного порта Владивосток пригрозили банкротством
- ДВМП не спускает флаг
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Деньги олигархов будут прятать на Русском
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Салон с видом на будущее
- Гарантийный фонд поддержит бизнес Приморья
- Цены на бензин выдохлись
Новости раздела
- Дикоросы пошли с аукционов
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- На дороге игорной зоны "Приморье" "встало" поселение, возраст которого 2800-2200 лет
- В Приморье введен режим повышенной готовности
- Tele2 подготовила сеть к бархатному сезону в Приморье
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Мэр определил для центра Владивостока пятилетку
- Более 9 тысяч тонн пшеницы намолотили аграрии Приморья
- Многоквартирные дома в Приморье оснастят учета тепла
- Владельцы приморского казино потирают руки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"
- Приморцы с 1 октября будут получат единую квитанцию на оплату тепловой и электрической энергии