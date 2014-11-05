В Приморье появится антикризисный центр

В Приморском крае ведется подготовка к созданию системы вызова экстренных служб через единый номер «112».

Уже приобретено здание для создания основного Центра обработки вызовов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации оно превратится в настоящий антикризисный центр, сообщает пресс-служба администрации края.

Создаваемая в Приморье система-112 включит в себя основной и резервный центры обработки вызовов, 34 муниципальных центра обработки вызовов, дежурно-диспетчерские службы 01, 02, 03, 04, а также службы «Антитеррор», ликвидации ЧС, службы ЖКХ и центр управления в кризисных ситуациях. Дополнительные службы смогут присоединяться к системе в процессе работы. Основной центр обработки вызовов разместится в историческом здании в центре Владивостока по адресу: Краснознаменный переулок, дом 10.

Пока не создана система, приморцы могут уже сейчас со стационарного телефона позвонить по номеру «112». После набора трех цифр звонивший слышит автоответчик, который предлагает для связи с экстренными службами набрать определенную комбинацию – 101, 102, 103, 104.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.