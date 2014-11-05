Общественники Приморья хотят поставить точку в точечной застройке

Вопросами точечной застройки в последнее время активно интересуется Общественная палата Приморья.

На очередном заседании Палаты в конце октября ее члены констатировали, что застройщики достаточно легко находят лазейки в законах, что позволяет им игнорировать возмущение жителей соседних домов. Справедливости ради стоит сказать, что пока внимания общественников удостоились лишь три «точечных» стройки во Владивостоке – не потому ли, что подавляющее большинство членов краевой Общественной палаты проживает в краевом центре?

Созданная внутри ОП рабочая группа по точечной застройке, по словам ее руководителя Владимира ЗАКАМОВА, выбрала «наиболее ярко выраженные в плане недостатков и проблем» объекты точечной застройки по адресам: Красного знамени 51 и 93, а также Жигура, 18. Привлеченные к деятельности рабочей группы эксперты выявили, что во всех трех случаях имеет место нарушение прав граждан, проживающих в соседних со стройплощадками домах.

- Обращения в наш адрес от жителей имеют под собой правовую основу. В частности, при формировании земельных участков на Красного Знамени, 93 и Жигура, 18 не учитывались интересы граждан, проживающих на этой территории. А на Красного знамени, 51 спорный участок земли является общей территорией для домов №51 и №47 и не может передаваться в аренду третьим лицам, - отметил Владимир Закамов. – Кроме того, по всем трем адресам при строительстве новых домов увеличивается и без того высокая плотность проживания населения. Это ведет к ухудшению качества жизни и безопасности проживания на данной территории.

Общественник не открыл Америку, обрисовав распространенный способ обхода установленных законом ограничений при точечной застройке. По словам Закамова, получив земельный участок, застройщик в течение нескольких лет не производит на нем глобальных работ, возводя лишь небольшое капитальное здание. По истечении времени компания подает документы на получение разрешения на «реконструкцию» существующего объекта в многоэтажный дом – это дает строителям возможность избежать процедуру общественных слушаний, а органы власти не имеют оснований отказать застройщику в получении разрешения.

В этой ситуации не совсем понятно, как члены Общественной палаты собираются отстаивать интересы жителей, возмущенных точечной застройкой. Пока рабочая группа ограничилась лишь рассылкой писем во все органы государственной власти по рассмотренным жалобам. Кроме того, общественники хотели бы провести «общественную проверку» разрешительных документов на выдачу земельных участков и строительство по вышеперечисленным адресам. Но процедура подобной проверки пока не выработана и не прописана в документах Общественной палаты.

- Думаю, что повлиять на застройщиков можно, добиться остановки работы на каких-то участках, - добавил Владимир Закамов, предвосхищая скептические вопросы от коллег. На следующее заседание Палаты в ноябре общественники намерены пригласить представителей госструктур, которые выдают разрешения на земельные участки и строительство, а также контролирующих органов.

Пока же получается, что члены Палаты обсудили вопросы точечной застройки сами с собой. Впрочем, и вмешательство в ситуацию бесчисленного количества контролирующих органов, как показывает приморская практика, далеко не панацея – за примерами возобновления «остановленных свыше» строек во Владивостоке далеко ходить не надо. Тем более сомнительно, чтобы сопротивляться застройщикам смогли те, чья роль в системе приморской власти сугубо совещательная...

Досье "Золотого Рога": На Жигура, 18 строится 24-этажный каркасно-монолитный жилой дом с двумя подземными этажами (в том числе технический – 1, автостоянка – 1). Застройщик – ООО «Новый дом». Планируемый срок окончания строительства - 4 квартал 2015 г., а передача дольщикам - конец 2-го квартала 2017 г. Неудовольствие жителей соседних домов вызвало уничтожение части зеленой зоны и сопки. Жители дома №93 и соседних по проспекту Красного Знамени обращались с жалобами в городскую администрацию, краевую прокуратуру, администрацию Приморского края с требованием запретить строительство 18-этажной новостройки с торговым комплексом, которую собираются «втиснуть» между домами.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.