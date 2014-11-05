В Приморье школьный экологический десант высадится в бухте Суходол

Руководство морского порта Суходол совместно с администрацией средней школы №25 с. Романовка в последние дни школьных каникул - 6 ноября - проведут на территории, прилегающей к бухте Суходол, экологический субботник.

Инициаторы акции - руководство школы и детско-юношеское экологическое объединение «Чистая планета» - совместно с портовиками очистят побережье бухты Суходол от мусора, выброшенного морем или оставленного дикими туристами на берегу.

В рамках акции от хлама и бытового мусора планируется очистить более 3 километров береговой полосы.

Напомним, что реализуемый холдингом СДС проект строительства морского угольного терминала в бухте Теляковского предусматривает активное участие угольщиков в социальной жизни Приморья, в частности Шкотовского района. Только за этот год была введена в строй новая многофункциональная спортивная площадка, отремонтирована подшефная школа в поселке Смоляниново, там же строится спортивный комплекс.

В этот раз социальная программа была направлена в сторону экологии. По словам генерального директора ООО «Морской порт Суходол» Павла КОЛБАСЮКА, подобные акции, как этот экологический десант, будут проходить и в дальнейшем.

«Наша задача на всех этапах реализации этого важного не только для нас, но и для экономики края проекта строительства порта, его дальнейшей работы доказать не на словах, а на деле свою экологическую ответственность и желание сохранить наш край, его природу такой, какой мы ее хотим видеть - с чистой водой, чистым воздухом», - сказал Павел Колбасюк.

Планируется, что 6 ноября в акции «Школьный экологический десант» примут участие порядка 50 учащихся СОШ №25, а также коллектив ООО «Морской порт Суходол».

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.