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В Приморье школьный экологический десант высадится в бухте Суходол
Руководство морского порта Суходол совместно с администрацией средней школы №25 с. Романовка в последние дни школьных каникул - 6 ноября - проведут на территории, прилегающей к бухте Суходол, экологический субботник.
Инициаторы акции - руководство школы и детско-юношеское экологическое объединение «Чистая планета» - совместно с портовиками очистят побережье бухты Суходол от мусора, выброшенного морем или оставленного дикими туристами на берегу.
В рамках акции от хлама и бытового мусора планируется очистить более 3 километров береговой полосы.
Напомним, что реализуемый холдингом СДС проект строительства морского угольного терминала в бухте Теляковского предусматривает активное участие угольщиков в социальной жизни Приморья, в частности Шкотовского района. Только за этот год была введена в строй новая многофункциональная спортивная площадка, отремонтирована подшефная школа в поселке Смоляниново, там же строится спортивный комплекс.
В этот раз социальная программа была направлена в сторону экологии. По словам генерального директора ООО «Морской порт Суходол» Павла КОЛБАСЮКА, подобные акции, как этот экологический десант, будут проходить и в дальнейшем.
«Наша задача на всех этапах реализации этого важного не только для нас, но и для экономики края проекта строительства порта, его дальнейшей работы доказать не на словах, а на деле свою экологическую ответственность и желание сохранить наш край, его природу такой, какой мы ее хотим видеть - с чистой водой, чистым воздухом», - сказал Павел Колбасюк.
Планируется, что 6 ноября в акции «Школьный экологический десант» примут участие порядка 50 учащихся СОШ №25, а также коллектив ООО «Морской порт Суходол».
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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