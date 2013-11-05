Open Flash Point пройдет во Владивостоке

Во Владивостоке 1 июня этого года открылось и успешно действует дальневосточное представительство СОМАР – Содружества организаций по развитию бизнеса в России. О долгосрочных планах и основных проектах мы говорили с управляющим партнером СОМАР во Владивостоке Захаром СКОРОХОДОВЫМ.

- Захар, представительство СОМАР на Дальнем Востоке работает менее полугода. Чего удалось достичь за такой короткий промежуток времени?

- Прежде всего, в июле этого года мы провели первый на Дальнем Востоке City Flash Point. На данный момент самое большое наше достижение – довольный заказчик мероприятия, у которого есть четкое понимание, чем компания будет заниматься в ближайшее время. За несколько месяцев представительство значительно расширило команду. Полгода назад мы начинали работу вдвоем, сейчас в структуре СОМАР на Дальнем Востоке почти двадцать человек. Среди них представители бизнеса, сотрудники бизнес-инкубатора, маркетологи.

- Какие проекты сейчас представительство готовит к реализации?

- В ближайшем будущем у нас запускается параллельно два проекта. Первый – Школа развития бизнеса для специалистов в области маркетинга и продаж. После обучения ее выпускники будут в состоянии развивать компанию по целенаправленному вектору, приводящему к конкретному результату. Второй проект – бизнес-экспертиза – продукт СОМАР для малых и средних предприятий. Экспертиза помогает оценить состояние компании по четырем направлениям: маркетинг, продажи, стратегии и управление знаниями. По результатам экспертизы клиент получает около 20-25 обоснованных, четких рекомендаций: что нужно сделать для того, чтобы завтра бизнес работал лучше, чем сегодня.

- Что в работе представительства сейчас на первом плане?

- Ближайшие планы – проведение Open Flash Point, продолжения летнего City Flash Point. Трехдневный бизнес-симулятор пройдет во Владивостоке 12-14 декабря. На нем участники не только получат самые актуальные знания и навыки в области маркетинга, продаж, работы с командой, но и сразу же отработают их на конкретном «живом» бизнесе. Поэтому мы приглашаем наших друзей и тех, кто только хочет с нами познакомиться, на наше мероприятие в декабре. В этот раз расширен состав мировых экспертов в области развития бизнеса. Мы будем говорить о рынке, продукте и выстраивании взаимоотношений с клиентами. Эксперт Александр УДОВИЧЕНКО расскажет об инструментах анализа ценности торгового предложения, а главное – оценки своего бизнеса без субъективизма. Этот мастер-класс сделает программу Open Flash Point более полезной и интересной именно для собственников бизнеса.

Екатерина ЛЕБЕДЕВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

По вопросам участия в Open Flash Point обращайтесь по тел. 8-914-792-58-95, e-mail: zaharsk@gmail.com, www.somar.ru.