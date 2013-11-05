В России наступает эпоха человеческого капитала - эксперты

На бизнес-форуме, который прошел во Владивостоке по инициативе кадрового холдинга АНКОР, эйчары и руководители компаний обсудили вопросы инвестиций в персонал.

Мир вступил в эпоху человеческого капитала. А это значит, что победит на рынке тот, у кого человеческие ресурсы будут лучше. В связи с этим значимость функций HR растет в геометрической прогрессии. Эти и множество других вопросов обсуждали в ходе бизнес-форума «Инвестиции в человеческий капитал как залог успеха компании на рынке Дальневосточного региона» HR-специалисты и руководители крупнейших компаний региона. Организатором форума выступил кадровый холдинг АНКОР, генеральным партнером - компания Mirapolis.

«О том, что в компаниях работа с персоналом развивается эволюционно, говорит тот факт, что раньше кадровой работой занимался отдел кадров, потом он стал отделом персонала, затем - отделом управления человеческими ресурсами. Сейчас во многих компаниях появились департаменты человеческого капитала. Это свидетельство того, что меняется отношение к персоналу», - сказал, открывая форум, Алексей МИРОНОВ, директор по стратегическому развитию кадрового холдинга АНКОР.

Начался форум с обсуждения основных вызовов рынка труда. Их озвучил Алексей Миронов. «За последние несколько лет проблемы рынка труда стали объектом очень пристального внимания властей, - говорит эксперт. – О том, что нужно повышать производительность труда, постоянно говорят и Владимир ПУТИН, и Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Но создать сбалансированный рынок труда пока не удалось».

Согласно данным международного исследования, которое было озвучено в рамках форума, индекс человеческого капитала в России сегодня еще находится на достаточно низком уровне - из 122 стран, которые были оценены Россия заняла 51 место. По способности страны привлекать таланты, Россия находится на 78 месте, а по удержанию талантов - и вовсе на 90-м. В этой ситуации все более значимыми становятся эффективные политики компаний по управлению человеческими ресурсами. Об этом и пошла речь дальше.

Выступление Сергея МИХАЙЛЮКОВА, вице-президента, члена правления Дальневосточного банка, было посвящено эффективным инструментам управления бизнес- процессами. Не менее животрепещущую тему затронул в своем докладе Дмитрий ЧУРИЛОВ, директор по развитию компании Mirapolis.

«Задача повышения эффективности бизнеса является для топ-менеджеров компании ключевой, - говорит он. - На рынке выигрывает тот бизнес, который на данном отрезке времени является более эффективным. А эффективность бизнеса – это эффективность людей. Россия существенно отстает от мировых стандартов по квалификации специалистов, недостаток квалифицированных кадров испытывает практически каждая отрасль - рекрутеры подтвердят, что сегодня очень сложно найти квалифицированный персонал практически для любого бизнеса. В этой ситуации вопрос управления человеческим капиталом – очень важная задача. И на первый план выходит автоматизация HR-процессов», - сказал эксперт.

В подтверждение своих слов он привел результаты исследования, которое провела компания Mirapolis совместно с порталом Job.ru.

«Бизнес сегодня уже не разделяет цели компании и персонал, - говорит он. - Значительная часть респондентов ответили, что компания больше заинтересована в развитии собственных талантов, нежели в найме людей извне. Найти новых квалифицированных сотрудников становится все сложнее, и руководители бизнеса уже давно пришли к выводу, что гораздо проще развивать собственный персонал. Основные цели на 2013 год – это обучение и развитие персонала, на втором месте подбор новых кадров. В тройку лидеров также попал ответ: «внедрение более эффективных ИТ-технологий в управление персоналом».

Тему управления кадровым потенциалом и развития сотрудников продолжила Вероника ФОМИНА, HR бизнес-партнер Дальневосточного региона British American Tobacco.

«От того, насколько грамотно будет выстроено управление в компании, будут зависеть результаты бизнеса, - говорит она. - Когда мы говорим о развитии персонала, мы вкладываем в это понятие в основном аспект обучения. Это обычно семинары и тренинги, которые стоят денег. Но в любой компании должна быть система передачи знаний, когда сотрудники передают знания друг другу. Наша компания, например, пользуется схемой 70 х20х10. 70% – это развитие сотрудника через рабочие задачи, 20 - обучение через общение с другими. И только 10% - это тренинги. Получается, что 90% развития происходит в компании, и здесь ключевую роль играет руководитель. Больше всего человек обучается на своем месте, когда руководитель постепенно расширяет горизонты его деятельности, давая задания, которые несколько больше его настоящих компетенций. Это заставляет человека по-новому взглянуть на то, что он делает, расширить свои знания и т.д.».

Вторая часть бизнес-форума была особенно интересна: свои мнения по поводу инвестиций в персонал в ходе панельной дискуссии высказали представители крупных компаний региона.

Участники панельной дискуссии рассмотрели дилемму: какие инвестиции в персонал являются наиболее эффективными – долгосрочные или краткосрочные. На этот счет у каждого из экспертов было свое мнение.

«Тема инвестиций в персонал очень важная и сложная. Ситуация в деловой среде меняется достаточно быстро, вызовы появляются каждый день, и здесь важно понимать, что делать. Я считаю, что мыслить нужно долгосрочными категориями, - говорит Михаил УЛЕМСКИЙ, заместитель руководителя розничной сети «Домотехника». - Это тот стержень, та нить, которая позволяет смотреть вперед. С другой стороны, загадывать стратегию на 20 лет вперед сложно. Поэтому нужно постоянно находиться на пике текущей рыночной ситуации и применять ту или иную тактику в зависимости от того, что происходит на рынке. Я работаю в розничном сегменте бизнеса, здесь сосредоточено большое количество человеческих ресурсов, и они не могут быть все одинаково хороши. Мы для себя определяем стратегию таким образом: долгосрочные инвестиции мы вкладываем в управленческую команду, поддержание сплоченности, вовлеченности топ-менеджмента. Вторая часть стратегии – это краткосрочные инвестиции в основной рабочий персонал, который в силу объективных причин меняется довольно часто. Наша задача - научиться работать с этим фактором эффективно».

«Что касается нашей компании, то мы делаем упор на среднесрочную и краткосрочную перспективу, - говорит Анна ТАЛЫЗИНА, директор по Приморскому краю, вице-президент АТБ. - Это характерно для компаний, которые находятся на стадии бурного развития».

Наталья КОВАЛЕНКО, территориальный директор по Дальнему Востоку кадрового холдинга АНКОР, считает, что в рекрутерском бизнесе стоит опираться в основном на долгосрочную перспективу развития. «Мы работаем в интеллектуальном бизнесе, профессии рекрутера в вузах не учат, поэтому всех людей, которых мы берем, мы учим сами. И на то, чтобы вырастить специалиста с базовыми компетенциями, уходит достаточно много времени. Поэтому наша организация заинтересована в том, чтобы люди работали достаточно долго. В связи с этим мы приступаем к новому проекту – школа лидерства, в которой будем формировать прослойку менеджеров среднего звена».

Алексей РЕЗНЮК, генеральный директор «Полюс-Экспресс», согласен с коллегой – ориентироваться нужно на долгосрочную перспективу. «Если говорить о нематериальной мотивации, то главная задача эйчара – создать надежду. И основные функции эйчара как раз направлены на то, чтобы создать у человека видение своих перспектив в компании. Если такое видение у человека создано, он начинает работать не только за деньги», - считает эксперт.

А вот тему материальной мотивации раскрыл в своем выступлении Александр ВОРОБЬЕВ, директор филиалов во Владивостоке и Находке компании DHL International. «Мы работаем в сфере сервиса, а сервис делают люди. Поэтому в нашей ситуации нельзя не вкладывать в развитие и удержание персонала. Одна из наших ключевых задач – это создание заинтересованности у персонала. Достигается это четким, структурированным подходом, в том числе и к оплате труда. Система грейдов, которую мы применяем, обеспечивает максимальную прозрачность уровня оплаты труда. Это позволяет избежать ненужных вопросов со стороны персонала. Каждый год заработная плата пересматривается в зависимости от уровня инфляции и вклада каждого сотрудника в развитие компании».

Третья часть мероприятия носила чисто практический характер: собравшиеся приняли участие в бизнес-практикумах по различным направлениям. В ходе решения бизнес-кейсов была составлена карта привлечения квалифицированных рабочих кадров, а также рассмотрена теория поколений с точки зрения изменения ценностей сотрудников.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.