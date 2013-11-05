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"Приморский кондитер" в суде не смог отбиться от "Бабаевского"

05 Ноября 2013, 08:20 | Приморье

Суд по интеллектуальным правам на прошлой неделе оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с ОАО «Приморский кондитер» («Примкон») в пользу ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» компенсации в размере 4,5 млн рублей за незаконное использование трех товарных знаков. Суд, таким образом, оставил без удовлетворения жалобу «Примкона».

Ранее приморская компания подала кассационную жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о взыскании в пользу ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» 4,5 млн рублей за незаконное использование трех товарных знаков.

Как следует из материалов дела, «Бабаевский» является правообладателем исключительных прав на словесные товарные знаки «Веснушки», «Буревестник» (срок действия - до 13 июня 2016 года) и «Смуглянка» (срок действия - до 30 декабря 2016 года).

Суды установили, что товарные знаки «Буревестник» и «Бухта Буревестника», а также «Веснушки», «Смуглянка» и используемые ответчиком обозначения «Веснушки» и «Смуглянка» в составе упаковок кондитерских изделий (конфет и вафель соответственно) являются тождественными по семантическому и фонетическому критериям сходства, а также являются сходными до степени смешения по графическому признаку.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: примкон  Приморский кондитер  товарный знак 



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Комментарии

  • Казлевич14:24, 05.11.2013#

    только одно саботировать а приморье масковские конфеты. И еще тождество "Буревестник" и "Бухта Буревестника" это тождество император Бонапард Наполион и торт Наполион.

  • Псевдоним15:28, 05.11.2013#

    Бабаевский. . . а кто это?

  • tigrica16:05, 05.11.2013#

    Ну и послать их куда подальше, а конфеты можно назвать "Приморская чайка"и тогда не подкопаются. И так далее по списку. Что за идиотизм? Все эти названия появились в Советском Союзе и выпускались всеми фабриками страны. Может теперь и слово Страна кто-нибудь объявит своим брендом?

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