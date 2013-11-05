"Приморский кондитер" в суде не смог отбиться от "Бабаевского"

Суд по интеллектуальным правам на прошлой неделе оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций о взыскании с ОАО «Приморский кондитер» («Примкон») в пользу ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» компенсации в размере 4,5 млн рублей за незаконное использование трех товарных знаков. Суд, таким образом, оставил без удовлетворения жалобу «Примкона».

Ранее приморская компания подала кассационную жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о взыскании в пользу ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» 4,5 млн рублей за незаконное использование трех товарных знаков.

Как следует из материалов дела, «Бабаевский» является правообладателем исключительных прав на словесные товарные знаки «Веснушки», «Буревестник» (срок действия - до 13 июня 2016 года) и «Смуглянка» (срок действия - до 30 декабря 2016 года).

Суды установили, что товарные знаки «Буревестник» и «Бухта Буревестника», а также «Веснушки», «Смуглянка» и используемые ответчиком обозначения «Веснушки» и «Смуглянка» в составе упаковок кондитерских изделий (конфет и вафель соответственно) являются тождественными по семантическому и фонетическому критериям сходства, а также являются сходными до степени смешения по графическому признаку.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.