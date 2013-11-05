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В Приморье владельцы "Бора" затеяли мудреную схему с векселями

05 Ноября 2013, 08:19 | Приморье

Акционеры ЗАО «Горно-химическая компания «Бор» (ГХК «Бор», эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России), перманентно испытывающего серьезные проблемы с финансированием, на внеочередном собрании одобрили выкуп векселей на сумму 4 млрд рублей у банка «Открытие». Векселедателем выступает оффшорная компания «Понцирус Холдингз ЛТД (Poncirus Holdings LTD).

Ранее ГХК «Бор» выпустила облигации первой серии на 4 млрд рублей. Проспект эмиссии был зарегистрирован 27 июня 2013 года. ЗАО планирует разместить 4 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей по открытой подписке. Цена размещения равна номиналу. Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. Облигации погашаются на 1820-й день с даты начала размещения.

Эксперты считают, что схема, примененная в Приморье, достаточно мудреная.

«Может быть, владельцы «Бора» дальше будут перекидывать средства туда-сюда через месяц-другой в соответствии с потребностями комбината. В этом случае векселя можно рассматривать как своеобразный аналог кредитной линии, но без применения банковских инструментов. Это проще, чем идти в банки, где требуется залог и одобрение кредитного комитета. На самом деле, чтобы делать выводы, нужно знать, какие финансовые потоки идут через «Бор» в настоящее время. Похоже, приморская компания включена в схему работы «Открытия» со своими внутренними целями по группе. Поэтому «Бор» здесь вторичен, это не его схема. Просто под его маркой решаются задачи, связанные не с Приморьем», - говорит глава одного из местных консалтинговых агентств.

Досье: ЗАО «Горно-химическая компания «Бор» образовано на базе Приморского горно-химического комбината. Уставный капитал ЗАО составляет 160,1 млн рублей, разделен на 161,1 тыс. акций номиналом 1 тыс. рублей. Контрольный пакет ЗАО «ГХК «Бор» в конце 2011 года выкупил у структур холдинга «Русская горнорудная компания» владелец инвестиционной компании O1 Properties Борис МИНЦ (в сентябре 2013 года покинул состав акционеров ФК "Открытие" и продал принадлежащий ему пакет акций в размере 11,17% - Прим. авт.) вместе с партнерами. Борис Минц - бывший председатель исполкома ПП «Союз правых сил», член правления РСПП. Большой друг экс-главы РАО «ЕЭС России» Анатолия ЧУБАЙСА. Ведет бизнес со своими партнерами с 2004 года, основной из них - Вадим БЕЛЯЕВ, с которым он знаком еще со времен работы в Управлении президента РФ по вопросам местного самоуправления (во время президентства Бориса ЕЛЬЦИНА). По итогам 2012 года Forbes оценил состояние Бориса Минца в $0,9 млрд.

Между тем ЗАО «ГХК «Бор» в январе-сентябре 2013 года произвело 56,43 тыс. тонн борной кислоты, что на 17,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Минпромторга РФ.

Объемы производства бората кальция уменьшились на 9,5% - до 19 тонн, борного ангидрида гранулированного - в 3,6 раза, до 40 тонн. В то же время в 3,5 раза возросло производство борного ангидрида молотого - 700 кг.

По данным министерства, в действующих ценах объемы производства предприятия уменьшились в 1,5 раза - до 1,2 млрд рублей. Прибыль до налогообложения сократилась в 450 раз - до 100 тыс. рублей. Дебиторская задолженность возросла втрое - до 2,17 млрд рублей, кредиторская - вдвое, до 1,1 млрд рублей. При этом увеличилась задолженность по зарплате - на 2,6%, до 42,78 млн рублей. Численность персонала снизилась за год на 194 человека и составила на конец отчетного периода 2 тыс. 728 человек.

Мощности предприятия за 9 месяцев этого года были задействованы в среднем на две трети, за год износ оборудования по производству борной кислоты вырос с 62% до 64%.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: Бор  банк «Открытие» 



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