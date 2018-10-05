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Во Владивостоке продолжили строительство шести проблемных домов в Снеговой Пади

05 Октября 2018, 18:02 | Приморье

По каждому долгострою в Приморье будет подготовлена дорожная карта, которая позволит дольщикам «видеть возможность решения вопроса в перспективе»

Обязательства по достройке шести домов взяла на себя компания «Восточный ЛУЧ». Накануне, 4 сентября, на площадке побывал врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко. Он заявил, что по каждому долгострою в крае будет подготовлена дорожная карта, которая позволит дольщикам «видеть возможность решения вопроса в перспективе», сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как сообщили в компании «Восточный ЛУЧ», в настоящий момент на стройплощадке находятся около 70 рабочих, включая инженерный состав, и несколько единиц техники. Наиболее активно работы идут на «свечках» №25 и 26.

«Сейчас в доме №25 строители устанавливают окна в квартирах на 21-ом этаже и двери на 10-ом и 11-ом этажах, ведут штукатурку внутренних перегородок на 15-ом и 16-ом этажах. Производится раскладка звукоизоляции и устройство стяжки полов на 16 и 17 этажах», – рассказали сотрудники «Восточного ЛУЧа».

Также, по их словам, специалисты занимаются облицовкой первого этажа дома №26. Кроме того, здесь ведется штукатурка лестничной клетки 16-ого этажа.

В доме №3 рабочие приступили к кладке внутренних межкомнатных перегородок в квартирах третьего и четвертого подъездов.

А на площадке будущего дома №1 полным ходом идут работы по устройству монолитных фундаментов строения. Ведется подготовка к началу производственных работ на доме №4. Сейчас компания заключает договоры на поставку и монтаж панелей, кладку фасада, внутренние сантехнические и электромонтажные работы на двух объектах.

Активная деятельность развернута и на доме №2 – здесь строители ведут подготовку основания под фундаменты жилого строения. Сейчас на площадку завозятся панели, ведется изготовление каркасов на фундамент.

«Мы работаем в соответствии с составленным ранее графиком. Следить за тем, что происходит на стройплощадке, теперь можно в режиме “онлайн” на сайте компании. Пока у нас установлено три видеокамеры, всего же их будет около 30», – пояснили в «Восточном ЛУЧе».

Напомним, летом этого года руководством Приморья была достигнута договоренность с компанией «Восточный ЛУЧ» по достройке шести проблемных домов в Снеговой Пади, где по программе «Жилье для российской семьи» должны были получить и не получили свои квартиры около 700 семей. На решение одной их главных проблем микрорайона – подключение домов к инженерным сетям Администрация края направила около полумиллиарда рублей. В сентябре компания, выступающая инвестором и одновременно застройщиком объекта, зашла на стройплощадку. Ход работ курирует вице-губернатор края Алексей Немков.

4 октября Олег Кожемяко посетил проблемные долгострои Приморья – дома по улицам Пихтовая, 35, Грибоедова, 46, 2-ая Поселковая, 3в, Кипарисовая, 26, микрорайоны «Лайф» и «Снеговая Падь». Ранее по большинству из многоэтажек было найдено решение – где-то изменен застройщик, где-то с помощью инвесторов начаты работы по подключению домов к инженерным сетям. Врио Губернатора подчеркнул, что проблемам обманутых дольщиков в регионе будет уделено особое внимание и все обязательства, которые брал Андрей Тарасенко, будут продолжены и шаг за шагом реализованы.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



 

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Теги: долгострой  строительство  кожемяко 



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