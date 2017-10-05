Отец-основатель приморского казино отбыл в теплые края

Игорная зона «Приморье» приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца

Интегрированная развлекательная курортная зона (ИРКЗ) «Приморье» в конце сентября приобрела нового российского инвестора и потеряла своего самого известного управленца - 46-летний шотландец Крейг БАЛЛАНТАЙН, запускавший первое казино в регионе, возглавит новый развлекательный комплекс с казино на Кипре, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Новым директором развлекательного комплекса Tigre de Cristal назначен 46-летний Стилианос ТСИФЕТАКИС, до этого занимавший должность вице-президента Tigre de Cristal.

«Я принял приглашение господина Лоуренса ХО (председатель правления и основной владелец корпорации Melco – Прим. «Золотой Рог»), чтобы заняться развитием интегрированного курорта на Кипре. Этот рынок я знаю очень хорошо, у меня большой опыт работы там. Принимая это все во внимание, ко мне обратились с предложением возглавить новый проект по развитию развлекательного комплекса с казино», - пояснил г-н Баллантайн.

Резидент интегрированного развлекательного курорта «Приморье» компания G1 Entertainment в октябре 2015 года ввела в работу свой первый объект - крупнейшее в России казино Tigre de Cristal. До 2019 года G1 Entertainment, основными инвесторами которой являются гонконгские Melco Entertainment и Summit Ascent Holding, планирует вложить еще 500 млн рублей в реализацию своего второго развлекательного объекта. Новый проект будет реализован при участии южнокорейской Kangwon Land, владельца игорной зоны в Южной Корее.

Крейг Баллантайн пояснил, что смена руководства в компании никоим образом не скажется на планах строительства второй очереди Tigre de Cristal.

«Это как, к примеру, вы собираетесь строить дом. Вот у вас есть уже есть дизайн, вы готовы начать строительство, но у вас еще нет земли. Вы не подписали договор на аренду земли или на владение землей, и решение земельного вопроса в данном случае – это между нашими акционерами и правительством либо с представителями властей и за строительство отвечаем мы. То есть мы ждем, когда договорятся между собой владельцы земли», - ответил шотландец на вопрос, когда же все-таки начнется строительство второй очереди.

По словам г-на Тсифетакиса, у руководства Tigre de Cristal есть свои рекомендации по изменению в законодательстве, которые помогут ускорить развитие игорной зоны.

«Мы ожидаем, что изменения в законодательстве произойдут в конце этого года либо в начале следующего. Наши планы по созданию второй очереди строительства остаются все теми же, как мы и заявляли, – это строительство двух гостиничных комплексов. Один будет содержать 200 номеров, другой – 300. Также будут большие конференц-площади и предоставление различных банковских услуг. У нас уже одобрен дизайн. Но есть некоторая задержка. Мы ожидаем окончательного ответа. Тем не менее если те изменения, которые мы ожидаем в законодательстве, произойдут быстрее, то мы думаем, что это повлияет на сроки реализации проекта. Цель, окончание строительных работ, остается все той же – это конец 2019 года, полное завершение строительства комплекса», - отметил новый руководитель казино.

С надеждой на duty free

Азиатские резиденты надеются, что одним из дополнительных драйверов развития игорной зоны станет режим беспошлинной торговли (duty free) на территории игорной зоны в следующем году. Ранее Приморский край обратился в Минвостокразвития с предложением включить Свободный порт Владивосток (СПВ) и ИРКЗ «Приморье» в число пилотных территорий для введения режимов duty free и tax free.

«Госдумой рассматривается законопроект о режиме duty free. Мы ожидаем, что он начнет работать в начале 2018 года», - сказал Стилианос Тсифетакис.

Ранее представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, регулирующий орган Евразийского экономического союза) Дмитрий НЕКРАСОВ заявлял, что Магазины беспошлинной торговли (duty free) могут появиться в зоне прилета российских аэропортов с 2018 года. Такую возможность для стран Евразийского экономического союза создаст новый Таможенный кодекс, который вступит в силу с первого января 2018 года. Также, согласно положению Таможенного кодекса, открытие магазинов duty free предполагается в авиационных, морских, железнодорожных и автомобильных пунктах пропуска.

Госдума РФ на заседании 20 сентября приняла в первом чтении законопроект, который наделяет иностранных граждан правом на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории России (tax free). Право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Льгота распространяется на товары, приобретаемые у розничных продавцов, либо на товары, приобретаемые у иных налогоплательщиков, которые действуют на основании соглашения с организациями, осуществляющими розничную торговлю. Для получения tax free товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установит правительство РФ. Планируется, что возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары. Правительство РФ также вправе определить перечень других товаров, на которые tax free не будет распространяться.

Документом, подтверждающим право физлица на возврат НДС, помимо паспорта иностранного государства с отметкой о пересечении границы будет чек на выплату налога с отметкой таможенного органа РФ. Перечень торговых организаций, которые будут иметь право выдавать такие чеки, утвердит Минпромторг.

Чек будет выдаваться в одном экземпляре по требованию покупателя при продаже ему в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. Обратиться за возвратом налога физлица смогут в течение одного года с момента покупки товаров при условии их вывоза в течение трех месяцев со дня приобретения.

Также законопроект предусматривает предоставление торговым организациям вычета по НДС, который был ими исчислен для физлиц, получивших tax free.

Свято место пусто не бывает

Новым российским инвестором ИРКЗ «Приморье» станет ЗАО «Шамбала» (инвестор игорной зоны «Азов-Сити», расположенной в Щербиновском районе Краснодарского края), руководство которого пообещало инвестировать около 10 млрд рублей в строительство одноименного гостинично-развлекательного комплекса.

Комплекс включит в себя казино и пятизвездочную гостиницу с номерным фондом не менее 250 номеров. В планировке также будет представлен широкий спектр услуг, в том числе рестораны, барная зона и сцена, гранд-буфет, спа-салон, ночной клуб на 2 тыс. квадратных метров и торговые павильоны.

По словам гендиректора ЗАО «Шамбала» Максима СМОЛЕНЦЕВА, строительство объекта рассчитано в две очереди.

С момента получения прав на земельный участок первая очередь строительства займет около двух лет.

На первом этапе предусмотрено строительство казино площадью почти 16 тыс. кв. м.

Строительство второй очереди, включающей гостиничный комплекс и развлекательный сектор, займет порядка трех лет. Площадь второй очереди составит порядка 42 тыс. кв. м.

Сумма заявленных инвестиций на первом этапе - около 2 млрд рублей, на втором этапе - почти 8 млрд рублей.

Проект представленного комплекса был разработан международной архитектурной компанией Aedas, которая ранее спроектировала казино The Venetian в Макао и Marina Bay Sands в Сингапуре.

В сообщении АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК, оператор ИРКЗ «Приморье») поясняется, что по итогам презентации проект в целом был одобрен рабочей группой во главе с вице-губернатором Евгением ПОЛЯНСКИМ.

«Проект интересный и нестандартный. Он вполне достоин стать одним из объектов курорта «Приморье». Я бы посоветовал уделить больше внимания именно развлекательной части проекта, чтобы сделать новый объект местом притяжения для большего количества туристов. А также нужно учитывать, что туристический поток в игорную зону непрерывно растет, и требуются дополнительный номерной фонд. Возможно, учитывая этот факт, вами будут рассмотрены корректировки в проект», - отметил вице-губернатор.

Казанцев уличили в неисполнительности

По данным КРПК, на данный момент на территории ИРКЗ «Приморье» свободно четыре участка общей площадью 41 гектар. Часть площадей могла освободиться и после скандала с другим российским инвестором ИРКЗ - ООО «Роял Тайм Приморье» (дочерняя компания казанской «Роял Тайм Групп»).

Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 га, помимо развлекательных центров и казино, предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования. Проект будет реализовываться в три этапа, последний завершится в 2022 году.

Отметим, что Пятый арбитражный апелляционный суд 14 сентября оставил в силе решение Арбитражного суда Приморского края о расторжении договора АО «КРПК» с ООО «Роял Тайм Приморье».

1 июня Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск оператора игорной зоны о расторжении договора с ООО «Роял Тайм Приморье». Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ пояснил, что инвестор не выполнил условия договора.

В 2015 году ООО «Роял Тайм Приморье» заключило соглашение с АО «КРПК». Компания планировала возвести в игорной зоне интегрированный курорт «Феникс» с казино и гостиничным центром, куда войдут отели 3-5 звезд. Инвестици были заявлены в объеме не менее $215 млн, общая площадь арендованных участков - более 151 тыс. кв. м.

Срок ввода в эксплуатацию первого отеля с казино на 320 номеров и развлекательного комплекса площадью 47,5 тыс. кв. м был намечен на ноябрь 2017 года. Завершение второго этапа строительства предполагалось в июне 2019 года, третьего - в конце декабря 2021 года.