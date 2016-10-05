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Для приема контейнеров и машин Владивостокский морской торговый порт готовит новые площади причалов
Портовики находят резервы роста
Руководитель департамента по эксплуатации ПАО «ВМТП» Сергей ПЬЯНКОВ на встрече с журналистами 4 октября сказал, что Владивостокский морской торговый порт по итогам девяти месяцев этого года вышел на плановые показатели. Притом, что в летние месяцы было отмечено падение грузооборота, в сентябре отставание удалось наверстать, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
По мнению Сергея Пьянкова, ВМТП в ближайшее время сможет выйти в устойчивые лидеры среди портов Дальнего Востока по объемам обработки контейнерных грузов. Сейчас это лидерство приходится делить с Восточным портом. А по своей универсальности он остается наиболее привлекательным для тех, кто пользуется его услугами, и может в короткие сроки подготовиться к приему или отправке любых грузов.
Ускорить сроки обработки судов и повысить объемы переработки грузов позволит воплощение соглашения с РЖД об использовании мощностей железнодорожных станций в Губерово и Спасске-Дальнем для предварительной сортировки грузов. Оно было достигнуто во Владивостоке в начале сентября во время проведения Восточного экономического форума. Это позволит сократить сроки подготовки грузов в порту для отправки по железной дороге вдвое и довести количество обрабатываемых вагонов до более чем 400 штук в сутки.
Обработка грузов в порту сегодня ведется комплексными бригадами круглые сутки, высокими темпами. Однако бывают и сбои, когда докеры вынуждены какое-то время простаивать. Работа над повышением ритмичности ведется постоянно. Расширяются площади для приема портом контейнеров и машин. Только за последние полгода в модернизацию портовой инфраструктуры были вложены десятки миллионов рублей. Это дает положительные результаты.
Кстати, интересный факт – поток дорогих новых иномарок через порт, не смотря на наш глубокий кризис, остается по-прежнему высоким. То есть, не так страшен кризис, как его малюют.
Виктор КУДИНОВ. Фото автора.
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