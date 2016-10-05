www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.43 р. 100 JPY: 61 р.
EUR: 69.76 р. 10 CNY: 93.58 р.
Индексы ( )

1985,02 | -0,09%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Для приема контейнеров и машин Владивостокский морской торговый порт готовит новые площади причалов

05 Октября 2016, 11:07 | Приморье

Портовики находят резервы роста

 

Руководитель департамента по эксплуатации ПАО «ВМТП» Сергей ПЬЯНКОВ на встрече с журналистами 4 октября сказал, что Владивостокский морской торговый порт по итогам девяти месяцев этого года вышел на плановые показатели. Притом, что в летние месяцы было отмечено падение грузооборота, в сентябре отставание удалось наверстать, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".


 

 

 

 

 

По мнению Сергея Пьянкова, ВМТП в ближайшее время сможет выйти в устойчивые лидеры среди портов Дальнего Востока по объемам обработки контейнерных грузов. Сейчас это лидерство приходится делить с Восточным портом. А по своей универсальности он остается наиболее привлекательным для тех, кто пользуется его услугами, и может в короткие сроки подготовиться к приему или отправке любых грузов.

Ускорить сроки обработки судов и повысить объемы переработки грузов позволит воплощение соглашения с РЖД об использовании мощностей железнодорожных станций в Губерово и Спасске-Дальнем для предварительной сортировки грузов. Оно было достигнуто во Владивостоке в начале сентября во время проведения Восточного экономического форума. Это позволит сократить сроки подготовки грузов в порту для отправки по железной дороге вдвое и довести количество обрабатываемых вагонов до более чем 400 штук в сутки.      

Обработка грузов в порту сегодня ведется комплексными бригадами круглые сутки, высокими темпами. Однако бывают и сбои, когда докеры вынуждены какое-то время простаивать. Работа над повышением ритмичности ведется постоянно. Расширяются площади для приема портом контейнеров и машин. Только за последние полгода в модернизацию портовой инфраструктуры были вложены десятки миллионов рублей. Это дает положительные результаты.

Кстати, интересный факт – поток дорогих новых иномарок через порт, не смотря на наш глубокий кризис, остается по-прежнему высоким. То есть, не так страшен кризис, как его малюют.

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: вмтп  Восточный порт 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru