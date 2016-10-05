Бензин будет дорожать

Новый механизм помесячного пересчета акцизов вряд ли добавит стабильности в поведение оптовых цен

Антимонопольное ведомство предлагает менять ставки акциза на автомобильное топливо ежемесячно, привязав их к цене нефти. По такому сценарию сейчас ежемесячно пересчитываются экспортные пошлины на нефть, корректируется налог на добычу полезных ископаемых. По оценке ведомства, гибкое регулирование акцизов позволит «снизить негативное влияние колебания мировых цен на цены внутреннего рынка» и «стимулировать производство более качественного автотоплива».

В управлении регулирования ТЭК ФАС России «Известиям» пояснили, что вопрос о переходе на гибкий акциз сейчас находится на стадии разработки, поэтому еще преждевременно говорить о сроках реализации этого предложения. «Причина перехода в необходимости снизить негативное влияние колебания мировых цен на цены внутреннего рынка и стимулировать компании к выпуску качественного топлива. Это решение в первую очередь повлияет на нефтяные компании, а потом по цепочке на всех участников топливного рынка вплоть до потребителей», - сообщили «Известиям» в антимонопольном ведомстве.

В 2014 году нефть подешевела вдвое - со $100 до $50 за баррель, а в рублевой зоне - лишь на 10%, с 3700 рублей за баррель до 3300 рублей, а потому новый механизм помесячного пересчета акцизов вряд ли добавит стабильности в поведение оптовых цен, считает ведущий аналитик компании «Алгоритм топливный интегратор» Виктор КОСТЮКОВ.

- Акциз на бензин в этом году повышался два раза, в январе и апреле, в сумме на 4 рубля за литр. Можно было предположить, что цены на АЗС тоже подскочат на 4 рубля. Но не подскочили. Литр бензина Аи-92 (по мониторингу ФАС) на АЗС страны за восемь месяцев 2016 года подорожал лишь на 1,86 рубля - с 33,03 рубля за восемь месяцев 2015 года до 34,89 рубля за аналогичный период 2016 года. Остальную часть (2,14 рубля) акцизного удорожания нефтяники записали в свой пассив, - отметил Виктор Костюков.

«Интерфакс» со ссылкой на главу ФАС Игоря АРТЕМЬЕВА сообщил о том, что правительство России обсуждает повышение акцизов на бензин, но увеличение цен на топливо будет сдержано за счет конкуренции. «Я не знаю, будут ли повышены акцизы (в 2017 году), но я могу сказать, что конкуренция сдержит увеличение цены. Точно это опять произойдет, потому что по этой емкости рынка и развитию конкуренции у нас здесь ситуация хорошая», - цитирует агентство Игоря Артемьева.

Старший аналитик ГК Forex Club Алена АФАНАСЬЕВА полагает, что более гибкий подход к формированию ставки акциза на автомобильное топливо может решить сразу несколько проблем.

- До последнего момента акцизы повышались довольно часто, причем мало реагируя на рыночную конъюнктуру, а больше откликаясь на проблемы российского бюджета. С начала года ставка была повышена дважды, причем в тот момент, когда цены на нефть обвалились практически в четыре раза от максимальных исторических отметок, - отметила Алена Афанасьева.

По ее словам, если будет использован гибкий подход с привязкой к цене на нефть, это позволит осуществлять более четкое планирование для нефтяных компаний и снизит градус напряженности среди населения. «Извечный вопрос, почему цены на нефть падают, а бензин дорожает, теперь будет снят», - отметила аналитик Forex Club.

- Акциз на топливо сейчас меняют соответствующими поправками в законодательство, которые принимает Госдума по мере необходимости. Акциз включается в розничную цену и платится распределяясь между заводом - производителем бензина и конечным потребителем. Он полностью идет в доходы бюджета. Когда цены на нефть снижаются, бюджет теряет поступления, и рост акцизов призван компенсировать данные потери. Но когда цена на нефть растет, НПЗ, покупая ее у добывающих предприятий по более высокой стоимости, несет дополнительные расходы. Акцизы нужно снижать, чтобы сохранить рентабельность завода, а бюджет получает больше доходов от добывающих компаний. Если же перенести акцизы полностью на потребителя, то цены на АЗС сильно вырастут, что частично и происходит, - пояснил аналитик ГК TeleTrade Марк ГОЙХМАН.

По его словам, переход к гибким ставкам акцизов, зависящим от изменения стоимости нефти, даст возможность автоматически ежемесячно регулировать налоговую нагрузку на НПЗ и избегать резких колебаний рентабельности. Это позволит в период роста мировых котировок нефти ограничить повышение внутренних цен на топливо, считает аналитик ГК TeleTrade. По его мнению, переход на гибкий акциз можно будет совершить в течение 2017 года.

В части стимулирования производителей к выпуску более качественного топлива акциз потерял свою актуальность после того, как к обороту допущено топливо только высшего экологического класса 5. Хотя ранее увязка акциза с экологическими свойствами топлива мотивировала нефтяников к модернизации НПЗ, отметил Виктор Костюков.

По его мнению, главным противником новации будет Минфин. «Министерству финансов нужна предсказуемость доходов. Неопределенность с акцизом, привязанная к неопределенности поведения барреля, внесет дополнительные риски в прогнозе доходов, а значит, и риски исполнения бюджета. А экспериментов с бюджетом без понимания конечного результата правительство не допустит», - полагает аналитик.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.