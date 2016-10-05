Началось тестирование услуги оплаты счета без наличных и карты

В конце осени появится возможность оплачивать заказ со счета мобильного телефона. Суть нового способа оплаты в том, что деньги будут списываться не с банковской карты, а с телефонного счета клиентов сотовых операторов. О такой возможности объявила компания «Мобильные платежи», разработавшая специальное программное обеспечение, дающее возможность зачислить деньги с таких счетов на реквизиты торговых точек - в основном кафе и сетей быстрого питания.

Новый способ оплаты будут поддерживать мобильные операторы «большой четверки» - МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2. Для оплаты потребуется отправить СМС на короткий номер оператора, дождаться ответного сообщения оператора с кодом и назвать его кассиру.

Отличие новой технологии в том, что для ее использования не требуется устанавливать специальные приложения и работать она будет не только на смартфонах, но и на обычных телефонах, говорит исполнительный директор компании «Мобильные платежи» Андрей БАРАТЫНСКИЙ.

На создание платформы ушли год и 30 млн рублей. В ближайших планах компании - расширить список точек, где можно использовать технологию, а также добавить новые функции, рассказывает Баратынский. В частности, появится возможность привязать к своему абонентскому счету карту. Если на счете не будет хватать денег для оплаты, они автоматически переведутся с карты.

Как это работает

Сейчас оплата со счета мобильного телефона доступна абонентам «МегаФона» и Tele2 только в одном месте в Москве - в кафе «Рогалик», на его базе «Мобильные платежи» тестируют свою технологию. При оплате счета кассиру нужно сказать о том, что вы желаете заплатить с телефонного счета, а затем отправить любое сообщение на номер 1717 или набрать команду *717#.

После этого абоненту придет СМС с предупреждением о том, что со счета телефона будут списаны деньги. Если клиент дает согласие, то в ответном сообщении он получит шестизначный код, который и нужно назвать кассиру. Код действителен всего 7 минут.

Платформа «Мобильных платежей» обеспечивает обмен информацией между абонентом, торговой точкой и процессинговой компанией, рассказывает Баратынский. При этом, по его словам, у торговой точки на кассе должно быть установлено специальное программное обеспечение. В эту программу кассир и вводит код, называемый клиентом.

«Платформа проверяет номер абонента и передает агрегатору мобильных платежей команду перевести деньги абонента ресторану», - объясняет Баратынский.

Зарабатывать сервис планирует на комиссиях, а с помощью различных программ лояльности - привлекать для сетей питания клиентов, говорит Баратынский. Операторы связи благодаря этому будут стимулировать абонентов держать на счете большие суммы, рассказывает представитель «МегаФона» Артем ВИЛЬМАН. «Логика проста: чем чаще клиент платит со счета, тем больше средств он на нем хранит, тем реже у него заканчиваются деньги на счете и он остается без связи. От этого выигрывают все», - говорит он.

Сотовые операторы давно двигаются в этом направлении: «МегаФон» в конце августа выпустил карту, привязанную к счету телефона. Она работает как банковская карта, поясняет Вильман: ей можно оплачивать покупки и совершать переводы. Расплачиваться деньгами с абонентского счета смогут абоненты МТС - для этого в магазинах, оборудованных терминалами оператора, нужно будет назвать свой номер.

Стоит ли пользоваться

Руководитель центра по электронным продуктам и сервисам для розничных клиентов Альфа-Банка Алена БОЧАРОВА говорит, что мобильные платежи популярны в онлайн-сегменте - ими пользуются для оплаты недорогих покупок в интернете, например электронных книг, рассказывает она. «В обычных кафе и магазинах мобильным платежам придется конкурировать с наличными и банковскими картами, в том числе бесконтактными. И я сомневаюсь, что они смогут обойти карты по скорости и удобству», - говорит Бочарова.

Сейчас в первую очередь развиваются бесконтактные платежи, которые не требуют подтверждения по СМС или введения кодов, соглашается руководитель направления финтех фонда «Сколково» Павел НОВИКОВ. Кроме того, давно существует возможность привязать карточку к телефону или другому гаджету с модулем NFC и оплачивать покупки бесконтактным способом.

Платежи через СМС-сообщения, по его мнению, не получат широкого распространения. Молодая аудитория больше заинтересована в бесконтактных платежах, а старшее поколение предпочтет рассчитываться наличными и тоже не станет активно пользоваться мобильными платежами, заявляет он. «Нужно разрабатывать технологии, которые пока не используются, но в будущем станут популярны», - говорит Новиков.

Замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода Group-IB Сергей НИКИТИН видит другие недостатки: если телефон окажется в чужих руках, мошенник легко сможет им расплачиваться. Причем у владельца телефона, который пользуется мобильными платежами, сумма на счете наверняка будет выше средней, подчеркивает он. Угрозу представляют и вирусы: некоторые программы похищают деньги именно через СМС на короткие номера, рассказывает Никитин.

Сложности могут возникнуть и с мобильной сетью, считает эксперт: перегрузки могут привести к тому, что СМС-сообщения не будут доходить даже в центре города. «Использовать бесконтактные карты гораздо удобнее, чем получать и передавать куда-то коды по СМС, хотя оба варианта в некоторой степени опасны», - заключает он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.