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"Аэрофлот" проиндексировал "плоские" тарифы на 10%
Авиакомпания «Аэрофлот» продлевает действующую программу «плоских» тарифов на 2017-2018 гг., а также распространяет ее на линию Москва - Магадан. При этом цена перелета Владивосток - Москва - Владивосток подрастет на 10%, с 20 тыс. рублей до 22 тыс. рублей. Индексация будет проведена и в следующем году, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Решение о продлении программы было принято по итогам встречи гендиректора «Аэрофлота» Виталия САВЕЛЬЕВА с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ. Топ-менеджер обратился с соответствующей просьбой, объяснив, что «плоские» тарифы, действующие с 2015 года, оказались весьма востребованными среди пассажиров.
При этом Магадан становится пятым дальневосточным городом, на который распространится программа единых тарифов с фиксированной ценой, действующей в течение года без сезонных колебаний. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский, а также в Калининград и Симферополь.
Тарифы проиндексированы на уровень инфляции, «однако по-прежнему существенно ниже себестоимости осуществления полетов и имеют исключительно социальное значение», отмечают в «Аэрофлоте».
Проиндексированные уровни «плоских» тарифов на 2017 год уже введены в систему продаж. Они доступны для продажи с 30 сентября 2016 года для перевозок, начинающихся с 1 января 2017 года.
Досье "Золотого Рога": «Плоские» тарифы, действующие в течение всего года, без сезонных колебаний, «Аэрофлот» ввел в 2015 году. Задачей программы было повысить мобильность населения, в том числе путем улучшения транспортной доступности регионов РФ. «Плоские» тарифы распространяются только на пассажирские перевозки в экономическом классе обслуживания.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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