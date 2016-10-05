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Находкинский судоремонтный завод попал в кредитный переплет

05 Октября 2016, 11:00 | Приморье

ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) после смены владельцев попало под пресс банкиров. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», АО «Сбербанк Лизинг» («дочка» Сбербанка) пытается взыскать с завода 174 млн рублей по двум договорам от 26 сентября 2011 года. Иск к НСРЗ подан в Арбитражный суд Москвы, предварительное рассмотрение назначено на 8 ноября.

Интересно, что «Сбербанк Лизинг» подал иск на всю сумму, однако суд выделил требование о взыскании 73 млн рублей в отдельное производство. Третьим лицом по делу заявлено АО «Находка Марин Партнерс», основным акционером которого выступает ЗАО «Дальневосточные инвестиции» (Москва), принадлежащее нынешнему гендиректору НСРЗ Михаилу ПОЛЕТАЕВУ. При этом г-н Полетаев является учредителем АО «МП Групп» (Москва), нового владельца находкинского завода де-юре. Де-факто владельцем НСРЗ выступает один из южных коммерческих банков.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», акционеры «Находкинского судоремонтного завода» (тогда еще ОАО) на внеочередном собрании в феврале 2011 года одобрили заключение договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств ЗАО «Находка Марин Партнерс» перед банком по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 500 млн рублей. Договор был заключен на срок с 25 ноября 2010 года по 24 февраля 2012 года, процентная ставка за пользование кредитом составляла от 10% до 17% годовых включительно.

Привлеченные средства «Находка Марин Партнерс» направила на строительство двух танкеров ледового класса дедвейтом 3100 тонн проекта 00211 для «Роснефти». Позже компания судилась с ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» по факту неполной оплаты работ при строительстве одного из судов.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», НСРЗ новым владельцам достался по весьма запутанной схеме: опальный бизнесмен Игорь БОРБОТ и его партнеры несколько раз использовали имущественный комплекс завода в качестве залога при других сделках. По итогам одной из них завод и перешел под контроль банкиров.

Что касается текущего положения НСРЗ, то оно выглядит достаточно неплохо. Так, выручка за 2015 год выросла по сравнению с 2014 годом в 2,4 раза, до 939,340 млн рублей. Чистая прибыль составила 41,087 млн рублей (рост в 3,2 раза). Стоимость чистых активов выросла с 221,5 млн рублей на конец 2014 года до 249,4 млн рублей на конец 2015 года. В 2016-2017 гг. предприятие планирует увеличить судостроительные мощности, с возможностью выпуска до четырех судов дедвейтом до 5 тыс. тонн.

Олег КЛИМЕНКО.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: сбербанк  НСРЗ  лизинг 



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