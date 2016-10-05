Медицина, ЖКХ и образование становятся "умными"

Вызовы ИТ-отрасли обсудили на «Дальинфокоме-2016» во Владивостоке

Возможности цифрового региона и «умную медицину», новые технологии в ретейле и образовании, облачные сервисы и экосистему для стартапов – все это и многое другое обсуждали на полях крупнейшего форума представители ИТ-сообщества, госструктур, компаний-лидеров мировых и региональных рынков. Деловой блок IX Дальневосточного ИТ-форума, в частности, сформировали Microsoft, Intel, Oracle, «Ростелеком» и Softline, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Системообразующей частью мероприятия стали дискуссии на самые разные темы. Они позволили выявить не только существующие тренды отрасли, в ходе дискуссий были обозначены пути сотрудничества между разработчиками, бизнес-структурами, наукой, образованием и органами власти, что позволило наметить совместные планы развития. Организаторами «Дальинфокома» выступают медиахолдинг PrimaMedia, администрация Приморского края, ДВФУ. Оператор форума - «Центр репутационных технологий».

На пути к цифровому региону

В первую очередь на форсайт-сессии участники форума обсудили глобальную тему: «Переход от электронного правительства к цифровому региону».

- Тему нашего пленарного заседания, в принципе, можно считать и основной для всего форума – цифровой регион. Для меня крайне показательным является то, что в этом году у нас объединены две площадки - «Дальинфоком» и Российский интернет-форум, являющийся крупнейшим мероприятием в интернет-сфере в России. Такое объединение придаст новое звучание и выявит новые темы для дальнейшей работы, - отметил модератор пленарного заседания, директор Регионального общественного «Центра интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей ГРЕБЕННИКОВ. - Уже 20 лет, как в нашу жизнь зашел Интернет, он проник практически во все сферы жизни и стал столь же неотъемлемой ее частью, как, допустим, электричество. Мы, не задумываясь, выходим во «всемирную паутину» с персональных компьютеров, телефонов и иных гаджетов. Я уверен, что недалек тот час, когда столь же успешно мы будем общаться и иными устройствами в наших домах, а такое понятие, как «умный дом», станет привычным для каждого жителя нашей страны. На этом форуме мы обсудим, как максимально подготовиться к этому процессу.

Кроме этого, спикер отметил, что президент страны Владимир ПУТИН обозначил одну из основных задач на ближайшее время – переход на «цифровую» экономику. Это та амбициозная задача, к достижению которой необходимо стремиться в каждом регионе страны.

Развитие информационных технологий сегодня занимает приоритетное место и в Приморском крае. «В Приморье идут масштабные процессы, формирующие регион как крупный центр в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В крае заработали такие проекты, как СПВ, ТОРы, «Дальневосточный гектар». По всему Приморью открыты многофункциональные центры (МФЦ), оказывающие порядка 153 видов услуг, список которых постоянно растет. Услугами МФЦ ежедневно пользуются порядка 2 тыс. человек. Главная задача всех происходящих процессов – повышение качества жизни в регионе.

Сейчас цифровые технологии эффективно внедряются в сфере образования, здравоохранения и в управлении муниципальным транспортом. В перспективе – расширить применение IT-технологий так, чтобы у каждого приморца был доступ в единое цифровое пространство. И на «Дальинфокоме» мы и будем решать стоящую задачу, - заявил в ходе своего выступления на форсайт-сессии вице-губернатор Приморского края Алексей СУХОВ.

Привели эксперты и весьма интересные цифры: например, на сегодняшний день IT-сфера формирует 2% от всего ВВП страны. В перспективе, к 2025 году этот показатель должен дойти до 50%. Одна из важных задач, которую необходимо решить на этом пути, – повысить цифровую грамотность населения, которую сейчас оценивают на 4,79 балла из 10 возможных в целом по России. В Дальневосточном регионе, кстати, она уже несколько выше средних показателей и составляет 5,17 балла.

Одной из задач, которую предстоит решать в первую очередь, участники форсайт-сессии называли кадровое обеспечение ИТ-отрасли.

«Мы объективно понимаем, что есть проблема нехватки кадров, и это вопрос к нашим вузам, - отметил и.о. директора ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации» Минкомсвязи России Роман УРЫШЕВ. - Более 20 тыс. программистов в год - такова потребность отрасли в кадрах. Однако несмотря на то, что в стране аккредитованы более 130 вузов, всего 40 готовят специалистов в сфере IT. Соответственно, закрыть потребность в кадрах пока не получается. Поэтому вопрос подготовки программистов сегодня один из самых главных».

Поговорили на форсайт-сессии и о новых решениях. Так, директор департамента по работе с малыми и средними организациями и партнерами ООО «Майкрософт Рус» Анна КУЛАШОВА рассказала о новых трендах в развитии информации и сервисах Microsoft для эффективного продвижения бизнеса.

На секциях работали предметно

После форсайт-сессии работа форума шла в формате отдельных рабочих групп, что позволило детально обсудить заинтересованным сторонам наиболее острые вопросы.

Так, например, компания «Ростелеком» рассказала о перспективах внедрения энергосервисных технологий в ДФО. Информационные решения в этой сфере позволяют оперативно контролировать весь процесс предоставления услуг ЖКХ.

«Сегодня «Ростелеком» является не только оператором связи, но и оператором решений, которые делают жизнь комфортной и безопасной. В результате реализации энергосервисов заказчик получает модернизированные сети с информационной системой, которая помогает оперативно контролировать весь процесс предоставления услуг ЖКХ: от момента их производства и до момента их потребления. Это удобно как для организаций, потому что они понимают, где происходят потери, и могут регулировать, кто им платит, кто нет. Так и для потребителя, который, имея доступ на портал – открытую часть информационной системы, понимает, за что он платит, может проконтролировать начисления и посмотреть, из чего они складываются», – отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей ЩУРОВ.

Одна из крупнейших компаний КНР в сфере информационно-коммуникационных технологий Huawei представила на Дальневосточном ИТ-форуме «Дальинфоком-2016» ряд интересных инновационных продуктов для сфер здравоохранения и телекоммуникации.

Доклад представителя Huawei был посвящен концепции облачной экосистемы в медицине.

«В наше время начинают активно развиваться различные мобильные приложения для отслеживания своих медицинских показателей, носимых датчиков, которые собирают информацию о нашем состоянии здоровья. Здесь медицинские учреждения могут установить информационную систему, где будут учтены эти данные. Как концепцию можно выделить «электронную медицину». Это - взаимодействие телемедицины, которая базируется на профессиональных медицинских услугах, и второго модуля - мобильной заботы о здоровье, а это - как раз те самые гаджеты, с помощью которых человек может контролировать, что у него происходит со здоровьем. То есть эти два глобальных тренда объединяются в «электронную медицину». Подобные решения уже внедряются в европейских и азиатских странах, - рассказал менеджер Huawei Михаил ВИЗГУНОВ.

Компания Oracle презентовала на форуме новый продукт Oracle Big Data Appliance, который позволяет принимать интегрированные решения для обработки всего спектра корпоративных данных, в том числе и big data. А корпорация Xerox представила участникам «Дальинфокома» современный архив, которым с успехом могут пользоваться как представители бизнеса, так и органы государственной власти.

Специально к «Дальинфокому» было приурочено и открытие на Дальнем Востоке офиса компании «РТ Лабс». Подразделение будет выполнять широкий спектр задач, связанных с развитием региональных порталов госуслуг. Центр компетенции компании расположился во Владивостоке.

«Выход на дальневосточный рынок компании, которая ведет масштабный национальный проект по развитию и эксплуатации электронного правительства, будет способствовать реализации крупных интеграционных проектов и решению ключевых проблем развития ИT отрасли на Дальнем Востоке», - прокомментировал Илья КРАСИЛЬНИКОВ, директор департамента информатизации и телекоммуникаций администрации Приморского края.

Дальний Восток стал седьмым регионом, в котором компания открыла обособленное подразделение. Филиалы «РТ Лабс» уже действуют в Самаре, Ярославле, Воронеже, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. Стратегия развития предусматривает последовательное учреждение подразделений во всех регионах присутствия макрорегиональных филиалов (МРФ) ПАО «Ростелеком». Штаб-квартира компании находится в Москве.

Кроме этого, в рамках «Дальинфокома-2016» состоялось награждение лучших работников МФЦ Приморского края, провел которое губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Также были подведены итоги ИТ-марафона «Хакатон»: три команды-финалиста получили призы от компаний-партнеров: «Ростелекома», DNS и Rhonda Software. Первое место и сертификат на 100 тысяч рублей получила команда разработчиков MayakRed за лучшее приложение-геймофикатор по техническому заданию от «Ростелекома».

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.