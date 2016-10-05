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В Приморье расширят границы ТОРов

05 Октября 2016, 09:00 | Приморье

В Приморье расширят границы территорий опережающего развития. В ТОР «Михайловский» включат Ханкайский район края, в ТОР «Надеждинская» - прилегающие земельные участки, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ на встрече с резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Во встрече приняли участие губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис ТИХОНОВ.

Открывая встречу, Юрий Трутнев отметил, сегодня можно с уверенностью сказать, что льготные режимы работают, и поблагодарил инвесторов за совместную работу над развитием Дальнего Востока.

Целью встречи с приморским бизнесом стало обсуждение эффективности работы ТОР и Свободного порта Владивосток. Полпреда президента интересовало, с какими проблемами сталкиваются резиденты в процессе реализации своих проектов и какие механизмы необходимо улучшить.

Руководитель управляющей компании ханкайского агропромышленного комплекса «Грин Агро» Александр БЕККЕР рассказал, что реализует в крае крупный проект по развитию молочного животноводства, однако территория Ханкайского района не входит в сельскохозяйственный ТОР «Михайловский».

«Молочный комплекс на 1800 голов ежесуточно поставляет на завод от 30 до 35 тонн, мы планируем к реализации еще два проекта. В рамках ТОР экономика проекта значительно улучшается за счет строительства транспортной и инженерной инфраструктуры за бюджетные средства. Возможно ли включение Ханкайского района в ТОР «Михайловский»?» - обратился он к Юрию Трутневу.

«Если есть инвестиционный интерес к территории, нужно создавать ТОРы или расширять зону действия льготных режимов. Наша задача - создать максимально выгодные условия для вашей работы. Подавайте заявку, будем расширять границы ТОР», - заявил полпред президента.

Отметим, по мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, революционный для России закон о Свободном порте Владивосток подтвердил свою эффективность.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: михайловский  тор 



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