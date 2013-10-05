"Газпром" будет поставлять газ с предприятия в Приморье во Вьетнам

ОАО "Газпром" договорилось с вьетнамскими партнерами ускорить проведение переговоров об организации поставок сжиженного природного газа во Вьетнам с завода "Владивосток СПГ" и подписать рамочное соглашение по поставкам СПГ до конца 2013 года.



В июле 2012 года Gazprom Marketing and Trading Singapore и Petrovietnam Gas подписали меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в сфере поставок СПГ.



4 октября во Вьетнаме прошла церемония, посвященная началу промышленной добычи газа с месторождений лицензионных блоков 05-2 и 05-3 на шельфе Вьетнама сообщила пресс-служба "Газпрома" по итогам визита главы российского концерна Алексея МИЛЛЕРА во Вьетнам.



Алексей Миллер и гендиректор Petrovietnam ДО Ван Хау подписали соглашение об основных принципах деятельности СП для реализации проекта по использованию природного газа в качестве моторного топлива во Вьетнаме. Документ предусматривает развитие взаимодействия компаний в указанной сфере, в частности, организацию работ по переводу на газомоторное топливо общественного транспорта Хошимина.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.