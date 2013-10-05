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"Газпром" будет поставлять газ с предприятия в Приморье во Вьетнам

05 Октября 2013, 12:19 | Приморье

ОАО "Газпром" договорилось с вьетнамскими партнерами ускорить проведение переговоров об организации поставок сжиженного природного газа во Вьетнам с завода "Владивосток СПГ" и подписать рамочное соглашение по поставкам СПГ до конца 2013 года.

В июле 2012 года Gazprom Marketing and Trading Singapore и Petrovietnam Gas подписали меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в сфере поставок СПГ.

4 октября  во Вьетнаме прошла церемония, посвященная началу промышленной добычи газа с месторождений лицензионных блоков 05-2 и 05-3 на шельфе Вьетнама сообщила пресс-служба "Газпрома" по итогам визита главы российского концерна Алексея МИЛЛЕРА во Вьетнам.

Алексей Миллер и гендиректор Petrovietnam ДО Ван Хау подписали соглашение об основных принципах деятельности СП для реализации проекта по использованию природного газа в качестве моторного топлива во Вьетнаме. Документ предусматривает развитие взаимодействия компаний в указанной сфере, в частности, организацию работ по переводу на газомоторное топливо общественного транспорта Хошимина.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: добыча  АТР  СПГ  топливо  газ  газпром  Вьетнам 



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Комментарии

  • Псевдоним11:17, 07.10.2013#

    п-ц! в 90е вьетнамцы скупали здесь всё, от гвоздей до постельного белья. а теперь там на газ переводят транспорт, а у нас котельные на уголь! россияродинаслонов. . .

  • Кук12:02, 12.10.2013#

    Вы бы сволочи, свою страну сначала обеспечили, нашим достоянием!!!! Вонючие свиньи!

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