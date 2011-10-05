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Немецкие аудиторы остались довольны системой экологического менеджмента ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»

05 Октября 2011, 21:44 | Приморье

Аудиторы немецкого общества по сертификации систем управления DQS в течение недели анализировали работу спецморнефтепорта «Козьмино» в области экологического менеджмента и управления охраной труда.

Предметом исследования стало соответствие систем международным стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001. Возглавлял группу аудиторов, как и ранее, Михаэль Новак.

Инспекционный аудит по направлению экологии и сертификационный – по линии охраны труда, наглядно показал эффективность работы специалистов порта. В нынешнем году важно было продемонстрировать улучшение по заявленным показателям по сравнению с прошлым годом – это является одним из условий получения или продления соответствующего сертификата.

Проверяющие ознакомились с работой основных отделов и служб спецморнефтепорта, посетили производственные площадки, где смогли лично убедиться в соблюдении норм охраны труда на рабочих местах. Во время визита на площадку ж/д эстакад большое внимание было уделено новому просторному зданию для участка слива нефти – самого многочисленного на предприятии, и размещенному там кабинету охраны труда. Аудиторов поразила оснащенность работников современной высококачественной спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

В целях качественного повышения организации работ в области охраны труда в ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» на 2011 г. запланированы средства в размере 31,5 млн рублей. Это 0,4 процента от суммы затрат на производство работ, что в 2 раза превышает требования ТК РФ и практически в 3 раза – бюджет по этой статье расходов на 2010 г. Список достижений в сфере охраны труда пополнился проведенной в прошлом году аттестацией рабочих мест, идентификацией опасностей и оценкой рисков на каждом рабочем месте, а также плотным взаимодействием с профсоюзной организацией Нефтегазстройпрофсоюза РФ. Учитывая все эти факторы, комиссия приняла решение выдать спецморнефтепорту «Козьмино» сертификат на соответствие международному стандарту OHSAS 18001.

Сертификат, свидетельствующий о соблюдении всех требований международного стандарта экологического менеджмента ISO 14001, был выдан спецморнефтепорту еще в 2010 году. Высокий уровень экологической ответственности организации, умение управлять рисками, учитывать все позитивные и негативные воздействия на окружающую среду – стали залогом положительного решения аудиторов о его продлении. Если говорить конкретно, то это постоянный мониторинг окружающей среды, эффективная наглядная агитация, обучение 25 специалистов и 10 рабочих в сфере экологической безопасности и обращения с отходами, воспитание экологической культуры – туристические походы и конкурсы. Главным достижением, несомненно, остается создание в акватории б. Козьмина вблизи нефтепирса полигона по выращиванию морских гидробионтов для проведения экологического мониторинга. С целью развития опытного полигона марикультуры в 2011 году на участке были проведены работы по сбору спата гребешка приморского, а также начато культивирование других видов промысловых гидробионтов (мидии тихоокеанской и ламинарии японской).

За время проведения инспекционного аудита по направлению экологии и сертификационного – по направлению охраны труда, была выполнена обширная программа совещаний и встреч. Результатом стало не только положительное решение о выдаче и продлении сертификатов на соответствие международным стандартам – что подчеркивает высокий уровень менеджмента в ООО «Спецморнефтепорт Козьмино», но и бесценный опыт взаимодействия главных специалистов с аудиторами, оценка существующих достижений и составление планов по их улучшению на будущее.

Автор: Пресс-служба ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»
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