Во Владивостоке жилье сдается влет

Но доходность арендного жилья во Владивостоке составляет всего 4,1% в год

Рынок аренды жилья во Владивостоке демонстрирует признаки оживления. И оно безотносительно к проведению в городе в сентябре очередного ВЭФа и наиболее спросовому месяцу – августу и бархатному сезону, когда повышение спроса на аренду квартир создается кратковременным интересом приезжих отдыхающих. Все эти моменты были и в прошлом году, и в позапрошлом, когда ставки аренды на жилье в городе были существенно ниже.

В последнее время специалисты на рост ставок аренды жилья во Владивостоке особого внимания не обращали, полагая, что все еще затянулось послесаммитовское затишье, когда этот рынок буквально рухнул из-за резкого снижения спроса и переизбытка предложения. Однако август этого года по отношению к августу прошлого года продемонстрировал значительный рост средних ставок. По данным ООО «Индустрия-Р», на комнаты он составил 9,5%, на гостинки – около 9%, на 1-комнатные квартиры – почти 10%, на 2-комнатные квартиры – около 19% и на 3-комнатные – более 11,1%.

Такие районы, как Снеговая, падь, Патрокл, Центр и Эгершельд за год дали рост ставок аренды 2-комнатных квартир около 40% и выше. При том, что Вторая речка и ул. Снеговая за год по аренде двушек оказались в минусе.

Сертифицированный аналитик-консультант рынка недвижимости (САКРН), оценщик недвижимости Сергей ДЫМЧЕНКО предполагает, что рост ставок аренды на жилье оказался связан с дефицитом предложения и миграцией населения, при которой Владивосток традиционно выполняет роль города-транзитера, где люди на какое-то время задерживаются, чтобы определиться со своими планами на будущее. Именно рост в городе числа людей, которые определяют пребывание в нем как временное, является главным стимулом развития этого рынка.

В какой-то степени на оживление рынка повлияли повышение численности обучающихся в вузах города и так называемый «миграционный прилив». Та волна, когда мигранты из других стран и из приморского села десятками селились в одну гостинку, получила продолжение в том, что люди, закрепившись в городе, найдя себе работу и получая определенный доход, стали улучшать себе условия проживания. Не связывая себя с городом надолго, они игнорируют покупку квартир с помощью ипотеки, предпочитая как временный вариант – аренду. Впрочем, есть определенный контингент арендаторов, которые считают, что на сегодня выгоднее снимать жилье, чем покупать.

Сергей Дымченко отмечает неадекватность ставок аренды 4-комнатных квартир и квартир большей площади, которые ориентируются на состоятельных приезжих людей. Эта неадекватность, как правило, заключается в том, что данное жилье собственники предлагают в аренду за сотни тысяч рублей в месяц. Действительно, часть этих квартир обустроена как хорошие апартаменты. Однако, если ранее они предлагались как эксклюзив по прямым предложениям, то теперь свободно вышли на рынок, несколько ошеломляя ценой потребителя и собственников-арендодателей типового жилья. Вероятно, эти неадекватные предложения тоже являются одним из факторов роста средних ставок аренды.

Другим фактором, влияющим на их рост в городе, стало особое внимание к рынку аренды жилья руководства администрации. Мэр Виталий ВЕРКЕЕНКО четко обозначил свою позицию, что арендодатель жилья должен добросовестно пополнять налогами бюджет города. И это повышение цивилизованности рынка теперь закладывается в ставки аренды. В практику входят рейды по выявлению неплательщиков налогов с доходов от аренды, и этим рынок постепенно выводится из тени.

Рынок аренды во Владивостоке считается очень доходным. На самом деле это не совсем так. Действительно, прибыль агентств-посредников, которые получают свою комиссию за сдачу жилья и оформление договора, может быть очень высокой. Но средний арендодатель серьезной выгоды не получает.

Портал «Мир квартир», анализируя в августе доходность от аренды жилья, отнес по ней Владивосток на 60-е место из 69-ти среди больших городов России. Отмечается, что при средней цене сдаваемой квартиры в 4 676 978 рублей и средней ставке аренды в 15 978 рублей доходность арендного жилья в городе составляет всего 4,1% в год, а окупаемость его за счет аренды – 24 года. Отметим, что у лидера рейтинга – города Череповца доходность составляет 7%, окупаемость - 14 лет, а в среднем по городам, вошедшим в рейтинг, соответственно – 5,1% и 19 лет.

Этот же портал отмечает, что за последние полгода средняя ставка аренды жилья площадью до 32 кв. метров во Владивостоке выросла на 8,9%, в то время как в Хабаровске рухнула на 16,5%.

Можно сделать вывод, что ростом ставок аренды жилья Владивосток сегодня просто ликвидирует свое отставание от других крупных городов России. Однако шансы выйти на первые места по стране, как это долгое время происходит по ценам на его рынке жилья, у арендного рынка города никаких шансов нет.

Кстати, сезонность все-таки играет определенную роль. Так, на сегодня предложение по аренде жилья во Владивостоке по сравнению с началом лета сократилось на 20-25%, что, безусловно, закрепляет арендные ставки, установившиеся в городе в последние полгода-год.

Таблица: Средние цены предложений аренды кваартир

в г. Владивостоке в августе 2018 г. (руб./мес.)* и изменения

средних цен за год Районы 1-комнатная % изм. 2-комнатная % изм. 3-комнатная % изм. 64, 71 микрорайоны 19 940 -5,05% 25 632 0,15% 33 600 7,81% Баляева 23 700 19,93% 26 857 17,50% 33 400 11,33% БАМ 26 538 28,41% 30 833 14,62% 31 000 7,51% Борисенко 19 643 6,69% 27 400 13,77% 26 000 18,18% Весенняя 16 833 -6,48% 28 000 Вторая речка 24 664 13,73% 31 791 -5,61% 43 313 -7,85% Гайдамак 22 200 -8,77% 24 000 32 000 8,21% Луговая 20 000 -11,65% 31 250 6,29% 30 000 2,56% Некрасовская 29 091 18,84% 46 211 13,50% 63 000 -1,72% о. Русский 20 000 25,00% 12 000 Океанская 25 167 32,46% 35 000 40,00% Патрокл 30 500 30,71% 55 000 57,14% 20 000 Первая речка 25 933 -6,32% 36 774 12,66% 64 696 21,39% Пригород 15 000 Садгород 20 000 Седанка 25 000 4,17% 43 375 2,66% 64 600 29,20% Снеговая 20 000 33,33% 27 000 -4,42% Снеговая падь 20 000 -11,60% 28 200 41,00% 30 000 20,00% Столетие 23 167 -2,60% 35 238 27,99% 42 600 -12,93% Тихая 20 000 4,48% 25 000 12,47% 27 167 -9,44% Толстого (Буссе) 25 000 18,24% 30 000 10,53% 50 000 26,90% Третья рабочая 26 667 14,81% 35 318 22,25% 45 833 28,33% Трудовая 19 857 5,44% 26 500 22,16% 28 667 -21,82% Трудовое 17 667 4,80% 21 800 7,32% 27 000 -22,86% Фадеева Центр 29 917 22,18% 64 759 49,71% 84 814 37,30% Чуркин 23 500 22,42% 28 800 22,40% 40 429 35,71% Эгершельд 30 263 8,92% 47 957 39,61% 70 952 15,93% В среднем по типу квартир 9,57% 18,92% 11,13% * - По данным ООО "Индустрия-Р"

На фото: Привлекательность гостинок, похоже, пошла на спад.

Фото из архива