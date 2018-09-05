Бывший олигарх останется ни с чем

Основатель группы «Транзит-ДВ» Игорь Польченко выбрал свой путь банкротства

Игорь ПОЛЬЧЕНКО, основатель и основной бенефициар группы «Транзит-ДВ», в отношении ключевых структур которого по инициативе Сбербанка введена процедура конкурсного производства, не смог избежать крайне неприятной процедуры реализации имущества. Причем, по собственной воле.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», в начале апреля Арбитражный суд Приморского края признал 56-летнего бизнесмена банкротом по собственному заявлению и ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов. Однако г-н Польченко предпочел пойти иным путем и добился-таки отмены решения по реструктуризации в Пятом арбитражном апелляционном суде.

Правила игры

Согласно законодательству, процедура признания физического лица банкротом может предполагать одну из следующих процедур: конкурсное производство (реализация имущества должника) или реструктуризация долга. Последняя процедура относится к числу реабилитационных и помогает гражданину возобновить платежеспособность с минимальными издержками. Процедура реструктуризации долгов физических лиц сейчас оформлена положениями ФЗ-127 о несостоятельности.

Ключевой критерий для введения по отношению к должнику графика реструктуризации – это наличие у него достаточного уровня доходов для погашения всей задолженности за 36 месяцев или выхода на прежний график кредита после трехлетних траншей.

Суд может одобрить данную процедуру, только если заявитель имеет постоянные доходы в таком объеме, чтобы после внесения ежемесячного платежа у должника оставались деньги в размере прожиточного минимума на свое достойное существование и содержание иждивенцев. Обычно график реструктуризации долга физического лица одобряется банком при доходах более 25-30 тыс. рублей, в зависимости от региона. А если у должника нет в собственности ценного имущества, то банки-кредиторы могут согласиться и на частичное погашение долга заемщиком за три года, а остаток попросту списать.

После старта реструктуризации должник приобретает значимые преимущества: по всем его долгам, кредитам и налоговым долгам перестают начисляться проценты и штрафные санкции (пени и штрафы); вводится мораторий на удовлетворение кредитных требований; банкам и коллекторам запрещается звонить и навещать должника (все требования они должны передавать через суд или управляющего); должнику предоставляют «долговые каникулы» (когда разрешается не платить по кредиту) вплоть до утверждения детального плана судом (но не более 4 месяцев); приставы приостанавливают работу по исполнительным делам.

По ходатайству кредиторов или управляющего суд может ввести ограничительные меры в отношении физического лица. Так, ему запрещается продавать собственность дороже 50 тыс. рублей (недвижимость, доли в уставном капитале, акции и пр.), вносить ее в качестве взносов в уставный капитал, приобретать акции или паи. Не допускается также передача имущества под залог. В рассматриваемый период должник не сможет выдавать гарантии и поручительства, уступать права требования, брать новые займы и кредиты.

Досье "Золотого Рога": Группа «Транзит-ДВ» - холдинговая компания, оказывающая услуги на рынках переработки и доставки энергоресурсов (нефтепродуктов, угля, природного газа), бункеровки флота, морских перевозок. Группа включает в себя 10 компаний, основными из которых являются ТД «Транзит-ДВ», ООО «Северо-Восточное морское пароходство» (СВМП) и ЗАО «Востокбункер». Группа имеет в собственности третий по величине в Приморском крае нефтеналивной терминал, через который проходит около 40% жидкого топлива для отправки в северные регионы. Единственным акционером ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», ООО «Группа «Транзит-ДВ», ООО «СВМП» и ряда других компаний является гонконгская Tranzit Group Property Limited, одним из конечных бенефициаров которой является Игорь Польченко.

«Гол как сокол»

Настаивая на частичном пересмотре процедуры банкротства, Игорь Польченко сослался на отсутствие постоянного источника дохода, указав, что на имеющееся в его собственности имущество (два земельных участка) наложены ограничения, других объектов недвижимости не имеет, денежные средства, находящиеся на расчетном счету составляют 273 977 рублей, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей. При этом, как указал бизнесмен, кредиторская задолженность на момент подачи им заявления о банкротстве, составляла 3,963 млрд рублей. По факту это только задолженность перед Сбербанком. Еще 301,083 млн рублей г-н Польченко должен ООО «Акрос», что подтверждено решением Кунцевского районного суда г. Москвы от 12 июля 2017 года.

Интересно, что представитель Сбербанка просил судебный акт Арбитражного суда Приморского края в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Иные лица, участвующие в деле о банкротстве главы «Транзит-ДВ», заседание проигнорировали.

«Суд первой инстанции (Арбитражный суд Приморского края – Прим. авт.), признавая обоснованным заявление должника, исходил из того, что до настоящего времени задолженность Польченко И.А. не погашена; таким образом, должник прекратил расчеты с кредиторами и перестал исполнять денежные обязательства, срок исполнения которых наступил, и размер которых превышает 500 000 рублей. Указанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о неплатежеспособности должника и возможности применения к нему процедур банкротства, предусмотренных положениями главы X Закона о банкротстве. Апелляционная жалоба должника доводов относительно несогласия с вынесенными судебным актом, в части признания его заявления обоснованным, не содержит, возражения, изложенные в жалобе, сводятся к несогласию с введением процедуры реструктуризации долгов гражданина», - говорится в материалах Пятого арбитражного апелляционного суда.

В дополнении к заявлению Игорь Польченко просил Арбитражный суд Приморского края ввести в отношении него процедуру реализации имущества гражданина, сославшись на свое несоответствие требованиям к должнику, установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве, в отношении которого может быть представлен план реструктуризации долгов.

«Данное ходатайство судом первой инстанции отклонено как необоснованное, с указанием на то, что Польченко И.А. не представлены доказательства того, что у должника отсутствует источник дохода, и будет отсутствовать на дату предоставления плана реструктуризации его долгов; помимо этого, должник, согласно справкам по форме 2-НДФЛ, имеет постоянный ежемесячный доход, средний размер которого составляет более 700 000 рублей (справки 2-НДФЛ за 2016, 2017 годы), а также за должником зарегистрировано право собственности на земельные участки», - отмечает апелляционный суд.

При этом судом первой инстанции не было учтено, что из представленной в материалы дела копии трудовой книжки следует, что Польченко И.А. расторг трудовой договор с ООО «Транзит-ДВ» и с 5 июня 2017 года официально не ведет трудовую деятельность.

В то же время, пункт 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве устанавливает исключение из общего правила и предусматривает право суда по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом на основании ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и ввести процедуру реализации имущества гражданина, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным п. 1 ст. 213.3 Закона о банкротстве. На это, собственно, и указывал г-н Польченко, но добился своего только со второй попытки.

Согласно решению Пятого арбитражного апелляционного суда, финансовым управляющим Игоря Польченко утвержден Дмитрий НАУМЕЦ, процедура реализации имущества должна занять шесть месяцев. Но кредиторам в этом случае перепадут смешные крохи…

Олег КЛИМЕНКО.

P.S. Остается добавить, что СУ УМВД России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, по факту хищения денежных средств неустановленными лицами из числа руководства ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ».