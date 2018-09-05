Кадр ягодка всегда

Компании Приморья пока не проявляют возрастной дискриминации на фоне дефицита в регионе рабочей силы

Законопроект об уголовной ответственности за увольнение пенсионеров может сыграть с рынком труда злую шутку в долгосрочной перспективе, уверены эксперты. С одной стороны, потенциальный закон призван защитить пожилых людей от увольнения после грядущего повышения пенсионного возраста, но с другой – он может привести к усугублению возрастной дискриминации на рынке труда. По словам предпринимателей и специалистов сферы HR, компании уже сегодня с большой осторожностью относятся к принятию на работу людей старше 35-40 лет.

Вопреки законодательству РФ, запрещающему любые виды возрастной дискриминации, именно сотрудников «до 35» руководители сегодня принимают на рабочие места охотнее прочих. Резюме же соискателей старшего возраста, без выдающихся заслуг в той или иной сфере, «висят» в кадровых агентствах и службах занятости дольше всего. Однако в Приморском крае, по словам экспертов, ситуация менее критичная на фоне общей нехватки рабочей силы.

По данным департамента труда и социального развития Приморья, в службы занятости за январь-июль этого года от общего количества соискателей обратилось 45,8 % в возрасте от 30 до 54 лет, или 14 777 человек. В возрасте 55-59 лет – 1 625 человек или 5% от обратившихся граждан, в возрасте 60 лет и старше – 851 человек или 2,6%.

- В крупных городах Приморского края возможность найти работу человеку в возрасте выше, а в сельских территориях и небольших населенных пунктах существует проблема трудоустройства не только для людей в возрасте, ввиду ограниченного количества свободных рабочих мест, - отметили в департаменте. – Указанный законопроект (об уголовной ответственности за увольнение пенсионеров), скорее всего, существенного влияния на рынок труда края не окажет, с учетом того, что Приморский край является трудонедостаточным регионом. Тем не менее, даже при такой ситуации негласная возрастная дискриминация граждан в компаниях края имеет место – в департамент поступают обращения от граждан в возрасте с жалобами на сложности с трудоустройством по причине возраста (в год порядка 15-20 обращений).

Начать карьеру в возрасте «за 40» проблематично

В HeadHunter-Дальний Восток отмечают, что люди в возрасте стали проявлять сегодня большую активность на рынке труда, однако пока что рано говорить о влиянии, которое в перспективе может оказать законопроект на рынок труда Приморья и Дальнего Востока.

- Законопроект пока не принят, поэтому сложно его комментировать сейчас, - отметила ведущий специалист по маркетингу и связям с общественностью рекрутинговой компании Софья ЛЕОНОВА. – Только после принятия мы сможем увидеть, как он повлияет на рынок. Пока можем сказать, что соискатели 50+ стали более активными на рынке труда. Но если посмотреть по сферам, в которых они ищут работу, то это именно те сферы, в которых они работали всю жизнь.

Зрелым же людям без опыта работы в той или иной сфере (если они, предположим, решили сменить сферу деятельности, потерпев неудачу в предыдущей), намного сложнее найти себе место, чем таким же неопытным, но молодым, или чем таким же зрелым, но опытным. В то время как в европейских странах в общих офисах и на предприятиях давно уже уживаются и стар, и млад, начать новую карьеру в России, если тебе за 40, довольно сложно. Такой возраст вызывает массу подозрений у потенциального работодателя.

По результатам исследования, которое HeadHunter-Дальний Восток предоставил для анализа Деловой газете «Золотой Рог», негласная возрастная дискриминация на кадровым рынке России и региона действительно присутствует. Так, по результатам опроса компании, наиболее продуктивной группой населения, с точки зрения потенциальных результатов максимизации занятости, 67% соискателей назвали молодежь. Рост занятости в этой группе населения, по мнению опрошенных, мог бы оказать наибольшее влияние на благосостояние. Возможность же увеличения количества занятых среди пенсионеров сочли наиболее эффективной только 10% опрошенных.

Хотя при составлении вакансий работодатели напрямую не указывают желаемый возраст соискателя (запрещено законом), все же такие пожелания имеются. При этом современные кадровые агентства позволяют учитывать их уже на уровне автоматизма. К примеру, в HeadHunter есть виртуальное приложение для компаний, позволяющее вести «отсев» соискателей еще на этапе предварительного собеседования в режиме «онлайн». Компания продвигает эту услугу среди своих клиентов – руководителей компаний, ищущих сотрудников.

Суть услуги состоит в том, что интернет-бот сам задает вопросы соискателю в онлайн-режиме, учитывая установки и критерии, заданные работодателем. И все бы хорошо, вот только среди прочих вопросов об образовании и опыте работы есть и вполне прямой вопрос о возрасте соискателя. По результатом таких онлайн-бесед бот составляет рейтинг соискателей, на вершину которого попадают самые желаемые.

Возрастной отсев никто не отменял

В компании HeadHunter не стали комментировать вопрос корреспондента о том, какого возраста соискателей чаще всего предпочитают руководители приморских компаний, но источник в одном из местных кадровых агентств Владивостока согласился поделиться подробностями на анонимных условиях.

- Не нужно никаких специальных онлайн-приложений, чтобы рекрутинговое агентство смогло отсеивать для заказчика возрастных сотрудников, - прокомментировал источник. – Это делается иначе, ни в каких бумагах такие предпочтения не указываются, но сделать это очень легко – всем известно, что на вакансии, не требующие серьезных знаний и опыта, предпочтительна молодежь. Молодые люди, как известно, меньше требуют, меньше знают о трудовом законодательстве, о трудовой инспекции, о своих правах (а следовало бы), меньше обращаются в суды и обладают большим энтузиазмом, что и ценится.

Что касается вакансий более серьезных, «топовых», то здесь возраст не имеет такого уж большого значения, в особенности для коммерческих компаний. Когда ищутся специалисты для госструктур (чиновники низкого и среднего ранга, госслужащие), здесь возрастная дискриминация проявляет себя во всей красе. В бюджетных организациях хотят видеть молодых людей, которым еще далеко до пенсии. Что касается закона об уголовной ответственности за увольнение пенсионеров, то он, конечно же, не будет иметь значительного негативного эффекта в Приморье в краткосрочной перспективе, однако в среднесрочной и долгосрочной – будет, как и во всей России. Если вдруг оправдается курс на привлечение рабочей силы на Дальний Восток, и за рабочие места начнется конкуренция, местные компании будут с большой осторожностью принимать на работу людей предпенсионного возраста, которым уже сегодня непросто найти работу.

Бизнесу приходится уступать

Работодатели Приморского края во мнениях разделяются: для каждой вакансии – свой возраст, считают они, а дискриминация, которой так часто все боятся, на деле оказывается обычным предвзятым отношением.

- Не знаю, где в России людям старше 35-40 лет сложно устроиться на работу. В отрасли юриспруденции, например, грамотных работников в Приморье – дефицит, в торговой отрасли – дефицит, работать очень часто некому как в городах, так в сельской местности, - рассказал руководитель НП «Центр содействия правовой защите предпринимателей» Вадим ЛЕПСКИЙ. – Что касается законопроекта о привлечении к уголовной ответственности за увольнение пенсионеров – это все-таки глупо. Есть такая замечательная служба в России – трудовая инспекция, которая и без того накладывает на предприятия огромные штрафы за нарушения прав работников. От этой службы тяжело отмахаться и отсудиться.

Что касается возрастной дискриминации, то ее в грубой форме, думаю, не существует, в том числе и в Приморье. Есть, конечно, определенное предвзятое отношение, ведь руководители всегда хотят себе работника энергичного, желающего развиваться, а люди в возрасте, скажем, не за 35-40, а за 55 очень часто, по мнению работодателя, не готовы развиваться. Против такого предвзятого отношения достаточно будет провести совместную пиар-компанию со стороны центров занятости, органов трудовой инспекции – поработать с работодателями, рассказать им о курсах для сотрудников, о возможности переучить кадры, о мотивационных тренингах для них же. Что касается интересов бизнеса, которые я представляю, то скажу честно: касательно дел о нарушениях прав работников суд чаще склоняется на сторону работников. Чаще всего все заканчивается мировыми соглашениями, и бизнесу приходится идти на уступки, потому что судиться дальше – чаще всего не в интересах бизнеса.

По мнению других, более категорично настроенных бизнесменов, возрастная дискриминация на рынке труда – вполне оправданное явление.

- Каждой вакансии – свой возраст, я бы не стал называть это дискриминацией, это вполне адекватные правила игры, - рассказал ресторатор из Владивостока на условиях анонимности. – Я не возьму возрастного сотрудника в официанты, и это будет считаться дискриминацией, хотя это в его же интересах – официанта кормят ноги, они же у него и болят по ночам. Возьму возрастного сотрудника в сторожа – там от него будет больше толка. Но будет ли считаться дискриминацией, если я не возьму в совет директоров юнца, который только что закончил университет? Об этом никто не думает, а ведь юнец может подходить по всем параметрам – разве что опыта работы и знания сферы ему пока недостаточно. На такие специальности за людей идет охота: специалистов переманивают друг у друга, и им необязательно от 18 до 30, это как раз-таки зрелые люди с опытом и репутацией. А чего недостаточно возрастному сотруднику, который хочет быть барменом или официантом? Вовсе не цифры в паспорте. Ему не хватает банально здоровья и внешности, которые необходимы в нашем заведении. Но суть даже не в этом. Если человек старше 35-40 лет не имеет опыта работы и знаний, достаточных для того, чтобы занять более высокую должность, то чем он занимался всю жизнь, и почему я должен ему доверять? Я вовсе не боюсь того, что на меня повесят уголовную ответственность в случае его увольнения, я боюсь другого – принять на работу человека, который уведет компанию в минус.

На фото: Такая незавидная доля ожидает большинство приморцев.

Фото из архива.