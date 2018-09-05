Говорите как дома

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Операторы отменили плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге
«МегаФон» последним из операторов так называемой «большой четверки» отменил плату за входящие звонки внутри сети в поездках по России. Ранее это уже сделали МТС, «ВымпелКом» и Tele2. Эксперты считают, что отмена внутрисетевого роуминга серьезно ударит по доходам операторов, и так несущих громадные потери из-за требований «закона Яровой».
У «МегаФона» изменения во внутрисетевом роуминге вступили в силу 1 сентября автоматически сразу для всех абонентов, вне зависимости от региона подключения и тарифного плана. Бесплатные входящие вызовы стали доступны всем абонентам оператора на тарифных планах массового рынка, а также на тарифной линейке для корпоративных клиентов «Управляй!».
Внутрисетевой роуминг – услуга, которую оператор оказывает своему абоненту, когда тот приезжает в другой регион России и автоматически подключается к сети своего оператора.
Досье "Золотого Рого": Летом 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала «большой четверке» до 15 декабря 2017 года устранить необоснованную разницу в ценах во внутрисетевом роуминге в России. В конце декабря служба продлила срок исполнения до 31 января 2018 года для трех операторов - МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома», для Tele2 мера была продлена в июне до 31 августа. В марте 2018 года ФАС возбудила дела в отношении МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома», так как сочла завышенными предложенные операторами цены на роуминг внутри сети в поездках по России. Дела были завершены в начале августа. ФАС закрыла дела в отношении всех операторов, а замглавы ведомства Анатолий ГОЛОМОЛЗИН заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.
Первым оператором, отменившим плату за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге в РФ, стал «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). С 20 августа такие звонки стали бесплатными на всех тарифных планах оператора.
Tele2 завершил все мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга в стране 27 августа. «Tele2 реализовала изменения тарификации на оставшихся 4% тарифных планов и тем самым завершила операции по отмене внутрисетевого роуминга. Теперь на всех тарифных планах оператора входящие вызовы в поездках по России бесплатны, а в регионе пребывания применяются условия домашнего региона», - говорится в сообщении пресс-службы оператора.
МТС отменила плату за входящие звонки на самых популярных тарифах 30 августа, в сентябре планирует отменить плату на оставшихся тарифах. «МТС провела все необходимые подготовительные работы, и с 30 августа входящие вызовы в поездках по стране станут бесплатными для абонентов всех самых популярных тарифных планов. Интернет по-прежнему будет действовать по всей стране без доплат», - сказал представитель оператора.
Досье "Золотого Рога": 10 июля Госдума одобрила в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России. Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ уже поручил подготовить законопроект, предполагающий отмену платы за внутрисетевой роуминг в РФ, следует из «дорожной карты» по развитию конкуренции в отраслях экономики России, которая утверждена правительством РФ. Исполнителями назначены министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь), Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития. Им поручено в четвертом квартале внести изменения в законодательство РФ, предусматривающие устранение необоснованной разницы в тарифах на услуги подвижной радиотелефонной связи в поездках по России при нахождении в сети того же оператора связи.
Параллельно операторы начали возвращать в свои тарифные планы услугу безлимитного интернета. В первый раз представители «большой четверки» практически синхронно ввели безлимит в I-III кварталах 2016 года, но упразднили тарифы уже к концу I квартала 2017 года на фоне падения доходов от предоставления услуги.
Первыми безлимит реанимировали МТС и «ВымпелКом». 14 августа МТС ввела тариф «Тарифище». В Москве подключение к нему стоит 650–1550 рублей: цена зависит от количества включенных минут (500–3000), следует из описания тарифа на сайте оператора. Двумя днями позже «ВымпелКом» запустил безлимитный интернет для пользователей своей основной тарифной линейки «ВсеМое!». Тарифная опция, включенная в стандартную абонентскую плату тарифа, подключается, в зависимости от региона, начиная от тарифа «ВсеМое1» или «ВсеМое2». Ежемесячная плата за пакет услуг при этом не меняется.
У «МегаФона» безлимитный доступ в интернет присутствует с 27 августа на тарифах линейки «Включайся!». Для этого действующим клиентам в «личном кабинете» нужно будет подключить опцию самостоятельно. Новым абонентам ничего подключать не придется - безлимитный интернет уже будет внутри тарифов.
«Добавляя в тарифы «Включайся!» безлимитный интернет, мы хотим дать возможность клиентам попробовать популярные интернет-сервисы на высоких скоростях. Напомним, что по данным Speedtest компании Ookla, самый быстрый мобильный интернет в России у «МегаФона». Было проанализировано более 7,9 млн замеров, которые делали обычные пользователи во всех сетях операторов, и «МегаФон» показал самые высокие скорости», - прокомментировал коммерческий директор компании «МегаФон» Влад ВОЛЬФСОН.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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