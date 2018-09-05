Граница на чиновничьем замке

На Четвертом Восточном экономическом форуме вновь будут говорить о развитии приграничных связей. Вот только в Приморье это дело дальше разговоров не идет. Вопрос: почему?

Идея развивать российский Дальний Восток, безусловно полезная, хоть и запоздалая лет на пятнадцать, стала оформляться в столице примерно в середине нулевых годов. Тогда ее стержнем стало проведение во Владивостоке саммита стран АТЭС в 2012 году, что дало мощный импульс к развитию именно Владивостока и Приморского края: помимо строек новых грандиозных мостов и дорог к ним, реконструкции аэропорта, возведения кампуса ДВФУ на острове Русском, сыграло роль и освещение строек в СМИ - о Владивостоке, наконец, вспомнили не только в криминальном контексте.

Несколько ранее появился проект строительства нефтепроводов ВСТО (Восточная Сибирь - Тихий океан), а затем правительство РФ издало распоряжение от 28 декабря 2009 года № 2094-р об утверждении «Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» - когда уже набирала обороты подготовка к саммиту АТЭС-2012. А уже после этого саммита, с 2015 года, Владивосток стал местом проведения Восточных экономических форумов, несмотря на санкции США, ЕЭС и ряда примкнувших к ним стран АТР.

Именно в свете роста международной напряженности ВЭФ приобрел свое политическое значение. Но вот о практической стороне этого форума и его ощутимом вкладе в развитие субъектов Федерации ДФО речи нет - проблемы на уровне «здесь и сейчас» на ВЭФ не решаются.

В частности, в Приморском крае, как ключевой точке внешней торговли, международного транзитного грузопотока из Азии в Европу, много лет - большая проблема транспортной инфраструктуры: работы пограничных пунктов пропуска и таможенного оформления - в морских портах, на железнодорожных и автомобильных переходах. Приходится признать, что, несмотря на повторяющиеся из года в год заявления о «приоритетности развития» указанных направлений, в реальности никакого их развития не происходит. Пограничные переходы - железнодорожный и автомобильный в пос. Пограничном, железнодорожный в поселке Хасан, автомобильные в селах Полтавке, Турьем Роге, Краскино и Марково - остаются далеки от международных стандартов или от уровня аналогичных учреждений на китайской стороне границы.

Однако и в Приморье тоже объективно происходит экономический рост - пусть и за счет перевалки угля и леса-кругляка, импорта морских биоресурсов и другого сырья. Развитие соседей по региону тянет-толкает российский Дальний Восток, несмотря на многолетнюю инерцию застоя, и мы могли бы развиваться вслед за ними, но - увы!

Российская система управления, где ключевые посты занимают чиновники, привыкшие «держать и не пущать», а то «как бы чего не вышло», не настроена на развитие. И что касается тех же погранпереходов и транспортных коридоров, о важности-приоритетности которых общественности твердят на протяжении многих лет, их участь можно проследить по карьере одного из чиновников, Игоря ХРУЩЕВА, заместителя секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия», возглавляющего сейчас владивостокский филиал «Росгранстроя».

Десять лет назад Игорь Хрущев руководил в администрации Приморья департаментом транспорта. Уже тогда были проблемы с работой автомобильных погранпереходов, в особенности на МАПП Пограничный, грузо- и пассажироперевозчики жаловались, в том числе и Игорю Эдуардовичу, на длительные простои при оформлении пересечения границы, а г-н Хрущев им отвечал, что МАПП работает на пределе своих возможностей, и это объективная ситуация, исправить которую не в силах ни департамент транспорта АПК, ни таможня, ни погранслужба. Ссылался на ст. 19 межправительственного Соглашения РФ и КНР от 18.12.1992 г., где говорится: «Пограничный, таможенный и санитарный контроль при перевозках тяжелобольных, регулярных перевозках пассажиров автобусами, а также при перевозках животных и скоропортящихся грузов будет осуществляться вне очереди». Советовал выбирать другие маршруты, - а это значит делать крюк в 500-600 км. через Турий Рог или Краскино, - а пассажирским перевозчикам, использующим свои автобусы дл нерегулярных рейсов, оставалось просто уйти из бизнеса, так как турфирмам рекомендовали возить туристов только на регулярных маршрутах. Об этом наглядно свидетельствует документ за его подписью от 2008 года.

В начале 2012 года, после смены власти в Приморском крае, Игорь Хрущев был уволен из краевой администрации, но объявился в федеральной структуре Минтранса РФ, возглавив филиал «Росавтотранса». Но подход к проблеме пропускной способности автопереходов у Игоря Эдуардовича остался прежним, и в 2014-2015 годах он выдавал жалующимся на простои на границе ровно те же рекомендации, что и в 2008 году. А именно: не усложнять работу перегруженному МАПП Пограничный, турфирмам - возить группы на рейсовых автобусах и не жаловаться на нехватку бланков типа «В» для нерегулярных автобусов. И в своем письме в Минтранс России, после жалобы перевозчиков и турфирм на филиал ФБУ «Росавтотранс» в Приморье, когда Хрущев добивался права заполнять бланки типа «В» в своем ведомстве, устанавливая перевозчикам маршруты следования, чиновник отмечал, что использование турфирмами «заказных» автобусов «наносит экономический ущерб» компаниям, организовывающим рейсовые маршруты между РФ и КНР.

То есть, я, купив себе автомобиль, наношу ущерб фирмам такси и городских автобусов, и неплохо бы мне запретить использовать свой автомобиль. Ну или хотя бы задерживать на перекрестках, пока не проедут все маршрутные автобусы и таксомоторы, а меня на моем авто пропускать в последнюю очередь - очень рационально, особенно в свете концепции развития дорожно-уличной сети и борьбы с «пробками», не так ли?

Но такой совершенно абсурдный подход нисколько не смущал ни Игоря Хрущева, ни его руководителей, ни в АПК, ни в Минтрансе. И когда следующим этапом карьеры Хрущева стала работа во главе филиала «Росгранстроя», структуры, ответственной за содержание, реконструкцию и строительство погранпереходов, его подход к старой проблеме остался прежним - и в 2016 году Игорь Хрущев на аналогичные жалобы перевозчиков отвечал так же, как и в 2008-м из транспортного департамента, и в 2014-м из «Росавтотранса» - проявляя «твердость позиции» настоящего чиновника-государственника!

Когда в ныне упраздненной Росгранице разразился скандал с хищением из бюджета 500 млн рублей, выделявшихся не реконструкцию нескольких пограничных автопереходов - включая МАПП Пограничный в Приморье - и под следствием оказались сразу несколько высокопоставленных сотрудников, Игорь Хрущев от публичных комментариев скандала воздержался, хотя ущерб был причинен именно его филиалу, и деньги на реконструкцию МАПП Пограничный не дошли, решение проблемы сдвинулось на неопределенный срок. Однако позиция госслужащего непоколебима: раз пропускная способность перехода ограничена, то ограничим проход транспорта через этот переход. А меры по повышению его пропускной способности - не в нашей компетенции.

Где здесь место развитию? Об этом умолчим, с развитием вновь придется подождать…

…в данном случае - до следующего года, когда полпред президента в ДФО и первый вице-премьер правительства России Юрий ТРУТНЕВ потребовал закончить реконструкцию МАПП Пограничный и АПП Краскино. А перед тем врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО возмущался состоянием дел на переходах, не соответствующих никаким концепциям развития, и выражал намерение пригласить на переход самого президента РФ Владимира ПУТИНА. И хотя Путин ни на один из проблемных погранпереходов в крае не попал, но, возможно, проблема заинтересует президента по время его визита на четвертый ВЭФ - реакции главы государства ждут многие перевозчики и туристические компании, чья работа непосредственно зависит от МАПП Пограничный и других погранпереходов в Приморском крае.

Бизнес стремится к развитию. Но чиновники государственных контрольных органов, что предлагают коммерсантам не забывать об их важности и повторяют заученные наизусть тезисы о «мерах по развитию», на самом деле ничего не делают для улучшения ситуации. Во всяком случае, Игорь Хрущев, более 10 лет работающий в отрасли на ответственных должностях и параллельно делающий политическую карьеру в «партии власти», не может похвастать сколько-нибудь заметными достижениями в деле развития погранпереходов. Две пятилетки - и никаких изменений к лучшему!

Жалобщики, все это время пытающиеся добиться от государства реального содействия в развитии бизнеса, но постоянно наталкивающиеся на ограничительные меры, склонны считать, что причиной тому - бизнес родственников Игоря Хрущева, связанный именно с регулярным автобусным сообщением между РФ и КНР, и не раз поднимали этот вопрос, который освещался в том числе и краевыми СМИ. Но чиновник продолжает работать на госслужбе, его брат - в бизнесе автоперевозок и туризма, да и преемник Игоря Хрущева в филиале «Росавтотранса» Игорь КОНЕВ - тоже выходец из бизнеса. И он продолжает в транспортном ведомстве вести прежнюю запретительно-ограничительную политику, даже обращался к китайским властям с информацией о российских перевозчиках, которые, по его мнению, нарушали порядок оформления прохода границы, и просил проверять такие автобусы нерегулярных маршрутов «с пристрастием», что приводило к задержанию этих автобусов на китайской стороне и их простою.

Надо полагать, такая политика госслужащими проводится в ожидании чуда, что развитие отрасли произойдет само по себе, за счет упорства участников рынка? Но тем временем, как отечественные предприниматели пробивают собственными лбами административные барьеры, в Китае госчиновников, ухудшающих условия жизни народа и бизнеса, пачками отдают под суд, а некоторых даже…. Но не будем о грустном. Возможно, именно поэтому в КНР происходит динамичное развитие, которого нет у нас. Зато у нас есть много чиновников, деятельность которых сводится к ограничениям и запретам. Непонятно только, зачем они нам нужны? В смысле, чиновники…

КСТАТИ

Больше переходов хороших и разных

Напомним, строительство и реконструкция пунктов пропуска через государственную границу на Дальнем Востоке для стимулирования экспорта продукции в страны АТР - одна из тем, которую обсудили на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под председательством премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА 10 августа в Петропавловске-Камчатском.

В заседании принял участие и глава Приморья Андрей Тарасенко, который уже не раз ставил существующую проблему перед федеральными органами власти. Помогут ли решения высокого совещания сдвинуть проблему с мертвой точки, увы, увидим только через год. Или не увидим?..

На фото: Корреспондент «Золотого Рога» в недавнюю поездку в Китай проходил погранично-таможенную проверку в китайской зоне пропуска около 25 минут, а в российской зоне - ровно девять (!) часов. Опытные туристы поговаривают, что и это не предел…

Фото из архива