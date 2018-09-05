"Городская среда – место, где живут люди"

Депутат Заксобрания Приморья Юрий Корсаков рассказал про ошибки в реализации приоритетного проекта

Избиратели Владивостока, проживающие на территории одномандатного округа №8 (Первореченский район), жалуются своему депутату в Заксобрании Юрию КОРСАКОВУ на то, как в столице края реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». Люди недовольны тем, что мероприятия обходят стороной их дворы, а работы по благоустройству проводятся в местах, которые уже реконструировались в последние годы.

В интервью Деловой газете «Золотой Рог» заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ЗС ПК, депутат по округу №8 Юрий Корсаков указал на недочеты в реализации «Городской среды» во Владивостоке и предложил свое видение того, как должен развиваться инициированный партией и поддержанный федеральными и краевыми законодателями проект.

- Юрий Михайлович, что не так с «Формированием комфортной городской среды»?

- Неверно расставлены приоритеты – об этом можно смело говорить на второй год реализации проекта. Во Владивостоке - явный перекос в сторону обустройства скверов и парков. Изначально партийный проект «Городская среда» был анонсирован «Единой Россией» в период выборов в Госдуму в 2016 году. И он предусматривал, прежде всего, приведение в порядок дворовых территорий.

Реализация проекта началась в 2017 году по поручению президента, в городах и поселках с населением свыше тысячи человек. Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год был пилотным. Однако и в прошлом году подразумевалось, что две трети выделенных средств направляется на благоустройство дворов, а треть - на общественные пространства: центральные улицы, площади и скверы.

В Приморском крае в прошлом году в рамках проекта благоустроено 289 дворов, шесть парков и 59 общественных территорий. На что израсходовано 494,88 миллиона рублей, из которых 394 млн рублей - федеральные, 80,7 млн - краевые, 20,18 млн – муниципальные средства.

- Цифра почти в три сотни дворов выглядит внушительно…

- В 2017 году в России было благоустроено 19 тысяч дворов, во Владивостоке – всего 17. В Приморье привели в порядок 289 дворов, а на столицу региона, где проживает треть населения края и расположено около трех тысяч многоквартирных домов, приходится меньше 6% этого количества!

Жителям тех дворов, до которых «добралась» программа, можно сказать, повезло. Достойно реализованные объекты, например, это Тунгусская, 65, Морозова, 9. Однако львиная часть средств по «Городской среде» направлена на реконструкцию территорий на Корабельной, Спортивной и Университетской набережных. Там провели озеленение, поставили фонари, замостили тротуары. Но разве этого не делали при КОПЫЛОВЕ, при НИКОЛАЕВЕ, при ПУШКАРЕВЕ? В который раз за последние 15 лет реконструируют Спортивную набережную? В седьмой? Быть может, надо сделать хорошо и надолго один раз? Все, как и с городскими дорогами – красивый «гостевой маршрут» и ужас в подворотнях.

В 2018 году во Владивостоке, согласно планам, опять восстановят «берег здоровья», реконструируют общественный туалет на Спортивной гавани. Представители городской администрации указывают на то, что «это территории, на которых мы сами гуляем - жители города, гости города, туристы». Внешний облик города важен, согласен. Но для любого владивостокца наверняка приятнее, чтобы асфальт не крошился под колесами во дворе, где он паркует автомобиль, где в песочнице играют его дети, сидят на лавочке пенсионеры. Власти Владивостока должны больше беспокоиться о туристах или о местных жителях?

При том, в 2017 году мэрия оговаривала, что в 2018-ом «распределение финансов отдается на усмотрение территорий, жители будут сами решать, что для них имеет первоочередную важность».

- Возможно, владивостокцы согласны с такими приоритетами?

- Ко мне поступает много обращений от избирателей и от городских депутатов, из которых понятно, что это не так. Давайте посмотрим на открытые источники, обратимся к комментариям на Newsvl.Ru (приводим с авторской орфографией. – Прим. ред.). Вот один из них: «Пользуясь нашим не слишком большим желанием докапываться до первоисточника городские власти, мягко говоря, вводят нас в легкое заблуждение!!! По программе «Формирование комфортной городской среды» принятой в ноябре!!! 2016 года финансирование осуществляется по такому принципу: основная часть из фед. казны, оставшаяся -регион!!! Соотношение - в зависимости от региона!!! Распределение внутри городов: 2/3- на развитие дворовых территорий, 1/3- на парки, скверы, пешеходные зоны и т.д. В 2017 году Прим. кр.- 394 млн.- фед.бюджет; 80 млн.- краевой бюджет; 25 млн.- муниципальные бюджеты!!! Прошлась по городскому сайту: речь идет о каких-то смешных 127 млн. за 2017 год??? Где, простите, отчет за 327млн? И вообще вся программа перевернута с ног на голову!!! Бесконечно лижут этот «морской фасад», который не выдерживает нормально и одного сезона и каждую весну все начинается: «на колу мочало-начинай сначала»!!! Комфортная среда начинается с наших дворов и придомовых дорог, которые варварски разрушаются теплосетями, водоканалом и всеми, кому вздумается порыться где им вздумается!!! Горадминистрация ничего не контролирует и никого к порядку не призывает, месяцами, а то и годами на месте работы этих деятелей остаются разруха и грязь!!! Есть такое слово «профанация», оно самым точным образом характеризует работу наших властей в отношении «комфортной среды обитания»!!! Вот именно так в кавычках!!!»

А вот пользователь «777» пишет 13 февраля 2018 года: «Ау! А где парк минный городок? Какой глубинный смысл в поддержке скверов, которые и без этого поддерживаются и не так давно реконструировались? Когда уже начнется обустройство микрорайонов города? Сколько уже можно бюджетов «закапывать» в центр города?»

- Получается, ничего принципиально нового с точки зрения ремонта дворов ожидать не стоит?

- Объем финансирования приоритетного проекта в 2018-2022 годах для Приморья составит более 2,6 млрд рублей. На эти средства планируется благоустройство 500 дворовых территорий, 100 территорий общего пользования, 30 мест массового отдыха.

Что касается Владивостока, в нынешнем году администрацией города вообще не планировалось развития дворов. Все должно было пойти на места массового отдыха – типа Пушкинского сквера. Правда, в результате тендеров по этим объектам образовалась небольшая экономия средств. Эти деньги и будут направлены на дворы. Получается так: то, ради чего затевался приоритетный проект, финансируется по остаточному принципу.

- То есть во Владивостоке красивые скверы будут по-прежнему соседствовать с ямами во дворах?

- Это полбеды. Убедительно советую чиновникам познакомиться не только с буквой приоритетного проекта, но и с духом. Комфортная городская среда – комплекс, который включает в себя несколько параллельно реализующихся направлений. Кроме того, 17 августа вступили в силу Правила благоустройства ВГО, которые предусматривают санкции за неисполнение прописанных там норм. Двор и фасад дома неблагоустроен – изволь заплатить немаленький штраф. Но ведь специалисты Минстроя рассчитывали, что при введении правил благоустройства дворы будут приведены в нормативное состояние!

Подчеркну: государство нашло средства на обустройство дворов, но чиновники под разными предлогами направляют бюджетные ассигнования туда, куда больше им нравится. Тогда кто ответит за результаты реализации приоритетного проекта «Городская среда» во Владивостоке?

На фото: Депутат Заксобрания Приморья Юрий Корсаков: «Власти Владивостока должны больше беспокоиться о туристах или о местных жителях?».

Фото из архива.