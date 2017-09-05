Котельные в Приморье перестают дымить

Краевая программа по развитию топливной энергетики делает ее все более безопасной для экологии

Выработка тепла для населения и предприятий связана со сжиганием различных видов топлива, в результате чего происходит загрязнение атмосферы. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы включает мероприятия по переходу на новейшие технологии выработки тепла и наиболее безвредные для экологии виды топлива, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Принявший 25 августа участие в заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения и энергокомпаний ДФО вице-губернатор Приморья Александр ЮРОВ отметил: «В преддверии отопительного сезона котельные необходимо оборудовать резервными источниками питания. На сегодняшний день в крае установлено 718 дизель-генераторов из 807. Кроме того, в ноябре планируем приобрести семь передвижных дизельных электростанций».

Зима врасплох не застанет

По его словам, запасы топлива на объектах энергетики края превысили 100% от нормы, и это гарантирует беспроблемное прохождение предстоящего отопительного сезона, на подготовку к которому было выделено в целом 3,4 миллиарда рублей.

Энергетики филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» сообщили, что к концу августа ими завершена большая часть плановых ремонтных работ на Владивостокской ТЭЦ-2, Артемовской ТЭЦ, Партизанской ГРЭС, Владивостокской ТЭЦ-1, объединенной котельной «Северная» и Центральной пароводяной бойлерной.

Директор филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Дмитрий ЛЕБЕДЬ сообщал, что на 24 августа был выполнен ремонт 16-ти энергетических котлов, 14-ти водогрейных котлов, 6-ти турбин и 6-ти генераторов: «В ремонте находится 8 единиц основного оборудования. Все работы выполняются в строгом соответствии с графиком. Большую часть работ планируем завершить до начала отопительного сезона, при этом на части оборудования ремонт будет выполнен до начала несения зимних максимумов нагрузки».

В настоящее время работниками компании ремонтируются и перекладываются магистральные теплотрассы, и их готовность к осени составила уже более 80%. К этому можно добавить, что эти энергообъекты, учитывая их модернизацию и переход на газ, в последние годы значительно снизили вредную нагрузку на экологию.

Кроме предприятий «Приморской генерации» на газе сегодня во Владивостоке работают три мини-ТЭЦ ДВФУ, котельная предприятия «Соллерс». В настоящее время завершаются пусконаладочные работы на объектах газоснабжения АО «ДВЗ «Звезда» в Большом Камне. Теплоснабжение с использованием газа намечается выполнять по строящимся комплексам предприятий приморских ТОР.

Главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Александр ШАТАЛОВ в ходе онлайн-конференции в минувший четверг отметил, что строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики этого предприятия также ведутся в плановом порядке, начиная с завершения предыдущего отопительного сезона.

Особое внимание это предприятие уделило замене выбывающего котельного оборудования - 47 котельных агрегатов, а также замене и ремонту иного основного оборудования в количестве 284 единицы. Кроме того, меняется более 45 километров основных тепловых сетей и прокладывается около 20 километров новых - марки «Изопрофлекс». Для снижения теплопотерь в рамках собственной программы предприятием осуществляется изоляция более 50 километров тепловых сетей с применением утеплителя для труб из пенополистирола, который в виде «скорлупы» для этого изготавливается предприятием самостоятельно. С начала года им было сделано 23,8 километров изоляции трубопроводов тепловых сетей надземной прокладки. При замене подземных трубопроводов попутно выполняется изоляция и на этих участках.

Существенно снизит загрязнение воздуха, к примеру, в Партизанске новая крупная модульная котельная, которую «Примтеплоэнерго» строит сейчас взамен трех старых. На это строительство предприятием выделено 24 миллиона рублей. И 134 миллиона на эти цели отпущено из бюджета Приморского края. Завершить строительство этой котельной и тепловых сетей к ней намечено в следующем году. Здесь в качестве топлива предполагается использовать уголь, который будет сжигаться в котлах, сделанных приморским производителем. С мазута на уголь для стабильности работы переводятся и котельные предприятия в Находке, а в Тернее устанавливаются новые дизель-генераторы.

Качество котельных меняется

В рамках краевой программы повышения энергоэффективности процесс замены старых котельных на новые ускорился, и за два минувших года «Примтеплоэнерго» за счет субсидии края установило по региону уже 81 автоматизированную модульную котельную (АМК). К ним до конца года добавится еще 34, из которых десять уже доставлено в край, а семь установлено, и сейчас ведется их подключение к инженерным сетям.

Кстати, в начале августа производство новых модульных котельных по заказам с Сахалина и из Хабаровского края во Владивостоке начал резидент свободного порта Владивосток - компания MES.

Директор департамента энергетики Алла ФОРТУН, в частности, отметила, что это производство будет способствовать формированию конкурентной цены на мобильные теплоэнергетические установки, которые могут работать не только на мазуте или угле, но и на природном газе. Эти котельные значительно снижают затраты.

Сильно дымящая труба сегодня в Приморье становится серьезным поводом для разбирательства между собственником этой самой трубы и жителями.

Вне зависимости от результатов проверки стоит отметить, что в ближайшие несколько месяцев дым над заводом должен рассеяться. На совещании, которое в середине августа с участием Росприроднадзора было проведено управлением охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока и МУПВ «Спецзавод № 1», было отмечено, что с целью снижения и дополнительной очистки выбросов загрязняющих веществ для этого предприятия приобретены рукавные фильтры, которые до конца этого года обязательно должны быть установлены.

На фото: Новые котельные, которые сегодня внедряются в крае, показывают высокую производительность и экологическую безопасность. Фото автора.

Виктор КУДИНОВ.