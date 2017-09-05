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Владивостокский филиал АО "Первая Грузовая Компания" перевез 2,2 млн тонн нефтепродуктов
За 7 месяцев 2017 года Владивостокский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 2,2 млн тонн нефтепродуктов, на 34% увеличив аналогичный показатель 2016 года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 39% и составил 2,2 млрд т-км, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«В этом году мы существенно нарастили объемы вывоза продукции Комсомольского НПЗ со станции Дземги Дальневосточной железной дороги, а также провели эффективную адресную работу с предприятиями малого и среднего бизнеса Дальнего Востока», – прокомментировал директор Владивостокского филиала ПГК Виктор Осипов.
Объемы перевозок дизельного топлива, бензина и керосина в отчетный период выросли на 27%, до 915 тыс. тонн, мазута – на 39%, до 1,3 млн тонн.
Нефтегрузы следовали со станций Дземги, Тихоречное и Бира ДВЖД в адрес грузополучателей Дальневосточного региона, а также на экспорт в Японию, Республику Корею и Китай.
Досье "Золотого Рога": : АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 125 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии. ПГК формирует железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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