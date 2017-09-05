Прямое попадание: как мобильные технологии меняют рынок рекламы

Как недавно открывшейся пиццерии напомнить тысячам сотрудников расположенных по соседству офисов, что пицца здесь вкуснее, чем у конкурентов, а цена на 10% ниже? Отправить именно этим людям SMS с привлекательным предложением. С развитием алгоритмов анализа больших данных таргетированная реклама вышла на новый виток развития. Не нужно «спамить» всех подряд, достаточно разослать рекламное сообщение тем, кому его содержание действительно может быть интересно.

Со снайперским расчетом

Любой бизнес, тратясь на рекламу, требует от нее как можно большей эффективности. И самый верный способ добиться требуемого – донести рекламное сообщение до той аудитории, которой потенциально интересны рекламируемый товар или услуга. Анализ больших данных (big data) позволяет определять круг таких людей из числа, например, абонентов оператора мобильной связи, сегментируя их по различным категориям. Разумеется, речь идет об обезличенных данных. И это открывает большие возможности для организации максимально эффективной коммуникации между бизнесом и клиентом.

Дальше всех в разработке решения для таргетированной sms-рекламы среди российских операторов продвинулся «МегаФон», чья услуга «МегаФон.Таргет» адресована прежде всего малому и среднему бизнесу. Этот сервис мобильного информирования с таргетированием, организованный на основе технологий big data, дает возможность осуществлять информационные рассылки по клиентской базе с фильтрацией получателей по географическому положению, возрасту, полу, типу используемого устройства и т. д. «МегаФон.Таргет» позволяет его пользователю оперативно делать рассылку рекламных и информационных SMS и MMS непосредственно из личного кабинета. При этом он предоставляет широкие возможности отбора целевой аудитории, включая определение текущей геопозиции абонента.

- Безусловный тренд последних лет – все больше наших корпоративных клиентов делают выбор в пользу комплексных решений, позволяющих за счет новых технологий снизить издержки на ведение бизнеса и повысить эффективность тех или иных бизнес-процессов, - отмечает Виктория Савченко, директор по развитию корпоративного бизнеса Дальневосточного филиала «МегаФона». – И мы, как коммерческая организация, прекрасно понимаем, что любой бизнес, запуская рекламную кампанию, ждет от нее максимальной отдачи. Особенно если речь идет о небольшой фирме. Решение «МегаФон.Таргет», объединяющее мобильную связь с новейшими цифровыми технологиями, позволяет делать точечные рекламные предложения именно тем, кого они могут заинтересовать.

Как заработать на корпоративной связи

При помощи таргетирования можно задать более детальные условия рассылки и выбрать только тех клиентов, которым действительно будет интересна и полезна рассылаемая информация. Параметры выборки могут быть разными: по полу и возрасту получателей, по типам устройств, которыми они пользуются, или по геолокации. Например, для той же пиццерии, о которой шла речь выше, желающей увеличить посещаемость в обеденное время, решением может стать организация рассылки в обеденное время промокода на скидку по базе клиентов оператора среднего возраста, находящихся в радиусе 1 км от ресторана.

Хороший эффект при рассылке рекламных сообщений даст учет категории «интересы». Она включает в себя более 30 опций, в том числе спорт, автомобили, здоровье, карьера, недвижимость, дети, разнообразные развлечения, бизнес. К примеру, новость об открытии нового салона красоты можно отправить женщинам 18-45 лет, живущим в определенном районе и активно пользующимся соцсетью Instagram. А таргетирование по роумингу позволяет выделить категорию часто путешествующих абонентов, для которых будут актуальны предложения по услугам для туристов.

Cейчас промопакеты с определенным количеством таргетов и SMS включены в состав тарифных планов линейки «Корпоративный безлимит». Их стоимость входит в абонентскую плату, и попробовать сэкономить свой рекламный бюджет в рамках расходов на связь сможет любая организация, подключающая «Корпоративный безлимит» своим сотрудникам.

Ежемесячная экономия средств на рекламу при этом может составить до 4 000 рублей, поскольку количество SMS и таргетов для рекламной рассылки суммируется в зависимости от количества абонентских номеров с подключенным «Корпоративным безлимитом». На тарифах уровней S и M пакет для одного номера включает 50 SMS плюс таргет, на тарифных планах L и XL пакет «МегаФон.Таргет» уже вырастает вдвое – до 100 SMS плюс таргет.

Создать и запустить рекламную кампанию, используя «МегаФон.Таргет», очень просто: управление услугой происходит через автоматизированный и понятный интерфейс. Еще до запуска рассылки ее организатор будет знать, сколько человек получат его сообщение, а по ее окончании сможет проанализировать эффективность.

В восточных регионах России услуга «МегаФон.Таргет», запущенная около года назад, очень быстро стала востребованной у корпоративных клиентов оператора, особенно – у представителей малого и среднего бизнеса. Наиболее популярные таргеты у пользователей этого сервиса - «Возраст», «Онлайн-гео» и «Гео город/регион».