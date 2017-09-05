"Лермонтовский ГОК" отбился от банкротства

Хабаровская стройфирма блефовала в суде

Хабаровская строительная компания «Амур-ЭП» отозвала из Арбитражного суда Приморского края заявление о банкротстве ООО «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат» (ЛГОК), после того как суд оставил иск без движения в связи с нарушением требований законодательства при оформлении документа, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Лермонтовский ГОК - один из двух российских производителей вольфрамового концентрата. Его прямой конкурент – «Приморский ГОК» - также родом из Приморья. Предприятия, связанные с добычей вольфрама, закрывшиеся или еще действующие, - градообразующие. Они несли или продолжают нести серьезную социальную нагрузку. Как ранее заявлял директор ЛГОКа Владимир КАЛИНОВСКИЙ, ранее комбинат выпускал более 30% всего объема вольфрамового концентрата в России.

В марте 2016 года ООО «Амур-ЭП» обратилось в арбитраж с иском к ЛГОКу на 769,5 тыс. рублей. В качестве обоснования иска были указаны те обстоятельства, что ответчик не оплатил работы, которые истец выполнил на сумму 498,4 тыс. рублей, остальную сумму составляла неустойка за просрочку платежей за выполненные работы в размере 0,3%.

В мае суд частично удовлетворил требования истца и постановил взыскать с ЛГОКа в пользу хабаровчан 498,4 тыс. рублей основного долга, 80 тыс. руб. пеней и 18,4 тыс. рублей госпошлины. Однако уже в июле «Амур-ЭП» подало заявление о банкротстве комбината, которое на поверку оказалось «филькиной грамотой».

Досье "Золотого Рога": Производство на руднике Лермонтовского месторождения было остановлено в сентябре 2008 года. В июне 2009 года имущество предприятия за символическую плату было передано в аренду на 5 лет КГУП «Примтеплоэнерго», которое для восстановления производства создало филиал – «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат». В июне 2013 года было зарегистрировано ООО «Лермонтовский ГОК», единственным учредителем которого является КГУП «Примтеплоэнерго».

Администрация Приморского края для погашения задолженности по заработной плате выдала ГОКу кредит под гарантию губернатора, в результате чего предприятие восстановило добычу вольфрама и запустило в работу фабрику по его обогащению. В октябре прошлого года ЛГОК приостановил работу в связи с истощением ресурсной базы. Рабочих отправили в отпуск с сохранением части зарплат, уведомив о возможных сокращениях в будущем. В июне 2017 года, после получения первого транша субсидии из бюджета края, ГОК возобновил основное производство.

Второй транш в 50 млн рублей был направлен из краевого бюджета ЛГОКу на прошлой неделе.

«Первый транш, выделенный краем, был реализован на первостепенные, на сегодняшний день, для предприятия задачи: выплата заработной платы работникам, оплата налогов и взносов, оплата услуг, товаров, а также иных затрат на производство. Зарплата сейчас выплачивается своевременно и в полном объеме», – пояснил Владимир Калиновский.

По его словам, в настоящее время ГОК работает в штатном режиме, проводится геологоразведка месторождений новых залежей на территории района.

Конъюнктура рынка для производителей вольфрама в последние годы остается неблагоприятной, полагают участники рынка. Экспортная пошлина на вольфрамовое сырье первого передела была введена в России в 2013 году. В 2016 году ее временно отменили. Срок приостановки ее действия истекал 1 июня 2017 года. В мае этого года было принято решение о том, чтобы возвращение экспортной пошлины в 10% на вольфрамовые руды и концентраты, намеченное на 1 июня, отложить на три месяца. За постоянную отмену экспортной пошлины на вольфрамовые руды и концентраты выступает Приморская краевая организация горно-металлургического профсоюза России. Добытчики считают, что в условиях негативно складывающегося рынка пошлина губительно скажется на российских предприятиях, из-за чего те вынуждены будут свернуть производство.

Согласно информации на сайте ЛГОКа, «руды Лермонтовского месторождения по содержанию вольфрама являются одними из лучших в мире и легкообогатимы. При ритмичной работе предприятия принципиально возможно получение вольфрамовых концентратов с конкурентно низкой, в том числе и на мировом рынке, себестоимостью».

Олег КЛИМЕНКО.