Спортивные и детские площадки: все возможно

Многие дворы Владивостока, не говоря уже о других городах и поселках Приморья, испытывают нехватку детских игровых площадок и мест для занятий физкультурой, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Вопрос актуален прежде всего для спальных районов: далеко не у всех родителей есть возможность после рабочего дня поехать погулять с ребенком на набережную Цесаревича. На практике для установки площадки в своем дворе собственникам требуется выполнить не так много условий, как кажется на первый взгляд. Но главное и первоочередное условие – это наличие консенсуса среди жильцов дома по поводу необходимости такого объекта и места его размещения.

В соответствии с приложением № 8 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, к работам, финансируемым за счет платежей населения за содержание и ремонт жилого помещения, относится в том числе благоустройство дворовых территорий: замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок. Поскольку принятие решений о текущем и капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме относится к компетенции общего собрания собственников, вопрос установки новой детской площадки или ее доукомплектования малыми архитектурными формами должен решаться на общем собрании собственников.

Однако на практике, как показывают многочисленные примеры, прийти к согласию относительно целесообразности и места установки игровых комплексов жильцам не всегда бывает просто: кому-то важнее поставить автомобиль поближе к подъезду, а кто-то в принципе не считает нужным вкладывать личные средства в «общий» объект вроде детской или спортивной площадки. Поэтому специалисты советуют занести общее решение в протокол собрания для исключения конфликтных ситуаций между собственниками помещений дома, связанных с несогласованностью мнений по использованию средств лицевого счета. Протокол общего собрания необходимо направить в управляющую домом организацию или правление товарищества собственников жилья для планирования и выполнения работ. Стоимость детских игровых комплексов, если верить популярному во Владивостоке интернет-порталу объявлений, стартует от 20 тысяч рублей. Важно помнить, что требования к оборудованию и покрытию детской игровой площадки, а также правила ее безопасной эксплуатации четко прописаны в соответствующих ГОСТах.

- Установка спортивных и детских площадок возможна как за счет средств, собранных домом по статье «текущий ремонт», так и отдельной строкой в квитанциях. Что касается стоимости, стандартная площадка для трехподъездного 9-этажного дома обойдется меньше чем в одну тысячу рублей с квартиры. Кроме того, профинансировать работы могут собственники нескольких соседних домов, такие примеры в городе имеются, - отмечает заместитель председателя комитета Думы Владивостока по городскому хозяйству Людмила ТАРАН. – Как правило, с инициативой об установке детской площадки выходят собственники в тех домах, где кровля, фасад, инженерные системы, подъезды находятся в хорошем состоянии. Но для начала необходимо решение собственников жилья: 50 процентов плюс один голос. На практике это бывает очень сложно: приходится доказывать людям очевидные, в общем-то, вещи. Детям нужно место для игр и развития, иначе мы можем «потерять» еще одно поколение.

Впрочем, иногда установка детской площадки не требует от жильцов дома дополнительных расходов. Несколько лет назад площадку возле одного из «крейсеров» по улице Адмирала Кузнецова во Владивостоке оборудовали за счет арендной платы от находящихся в доме парикмахерской и магазина: согласно заключенному с предпринимателями договору, средства поступали на специальный расчетный счет, с которого и было оплачено оборудование для детской игровой площадки.

Не менее актуальным является вопрос содержания и обслуживания установленных детских площадок. Согласно утвержденным в 2006 году Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, в перечень работ, осуществляемых в рамках текущего ремонта и содержания жилья, входят замена отдельных участков и устройство ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок. Таким образом, качество обслуживания игровых зон зависит от своевременности поступления платежей по квитанциям за «текущий ремонт и содержание жилья».

Добавим, что перспектива установки детских и спортивных площадок в рамках стартовавшего в 2017 году проекта «Формирование комфортной городской среды» пока остается неясной. Во-первых, выделенные Владивостоку в первый год действия программы 40 млн рублей позволят осуществить только минимальный перечень работ: это асфальтирование, ремонт придомового освещения и — при необходимости – лавочки и урны. Во-вторых, условия программы пока не позволяют проводить за счет бюджета благоустройство придомовых территорий, которые оформлены в общедолевую собственность жильцов МКД. В то же время мероприятия по благоустройству населенных пунктов Приморского края, включенные в обновленный вариант государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы», предусматривают установку уличных тренажеров и детских игровых зон в местах отдыха жителей ряда приморских городов. В некоторых населенных пунктах проекты благоустройства парков включают оборудование площадок для скейтбордистов и велосипедных дорожек.

На фото: Стандартная детская площадка для трехподъездного 9-этажного дома обойдется меньше чем в одну тысячу рублей с квартиры. Фото Виктора КУДИНОВА.

Александр САЛКОВ.