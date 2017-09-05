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Приморье займется упаковкой гелия для АТР

05 Сентября 2017, 11:24 | Приморье

«Дочка» «Газпром газэнергосеть» в 2021 году запустит в ТОР «Надеждинская» логистический центр гелия стоимостью 5,1 млрд рублей

ООО «Газпром газэнергосеть гелий» построит в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае один из крупнейших в мире логистических центров обслуживания гелиевых контейнеров. Презентация проекта пройдет сегодня.

Досье «Золотого Рога"

ООО «Газпром газэнергосеть гелий» зарегистрировано в августе 2015 года в с.Вольно-Надеждинское с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Единственным учредителем выступает АО «Газпром газэнергосеть» (Санкт-Петербург), принадлежащее ООО «Газпром Инвестгазификация» и ООО «Газпром Межрегионгаз».

Хаб расположится на площади 16 га. Объем инвестиций в проект составит 5,1 млрд рублей. Мощность центра составит 60 млн нормальных кубометров в год (нм3/год) в пересчете на газообразный гелий с возможной перспективой увеличения до 120 млн нм3/год. Планируется, что «Газпром газэнергосеть гелий» создаст к 2026 году более 300 рабочих мест.

Запуск логистического центра запланирован на 2021 год, вместе с Амурским газоперерабатывающим заводом (ГПЗ).

«В состав центра войдут комплекс технологических блоков, предназначенных для обслуживания криогенных изо-контейнеров (используются для транспортировки жидкого гелия), а также установка сжижения гелия. На объекте будет осуществляться обслуживание заполненных жидким гелием контейнеров, прибывающих с Амурского газоперерабатывающего завода для последующей отправки в порт и погрузки на суда для экспортных поставок», - сказал генеральный директора «Газпром газэнергосеть гелий» Анатолий КИМ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: бизнес  гелий  тор "надеждинская"  газпром  АТР  проект 



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