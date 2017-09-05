Владивосток заманивает бизнес-туристов

С каждым годом аудитория бизнесменов становится все серьезнее

Последнее время в российских компаниях прослеживается четкая тенденция: оптимизируя расходы, они все чаще переносят географию бизнес-мероприятий на российское пространство, что логично и обосновано существенным ослаблением рубля в последние годы. Это становится дополнительным стимулом развития делового туризма. Благодаря этим тенденциям и широкому спектру конгрессно-выставочных мероприятий, Владивосток выходит на арену MICE-туризма.

Деловой туризм представляет отрасль индустрии туризма, которая обеспечивает организацию и управление бизнес-поездками сотрудников различных компаний. Данное направление очень плотно соседствует с организацией корпоративных мероприятий и встреч (MICE), которая включает широкий пул различных видов деятельности. Деловой, или корпоративный, туризм делится на два направления: командировки и поощрительные поездки. Сегодня в структуре международного делового туризма превалируют классические деловые поездки (70% всех деловых поездок), доля поездок на конгрессы и конференции составляет более 15%, на выставки и ярмарки – более 11%. И только 3–4% поездок приходится на поощрительные туры.

В России данное направление туризма сформировалось относительно недавно и сейчас стремительно развивается. Так, Приморский край последние несколько лет выступает дальневосточной и международной площадкой, на которой проходит целая череда крупных конгрессно-выставочных мероприятий. Таким образом, деловой туризм постепенно завоевывает все более прочные позиции в туристической активности региона и выступает перспективным направлением.

«За последние пять лет поток деловых туристов в Приморский край значительно увеличился, – поделилась директор АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» Дарья ГУСЕВА. – Если раньше, до 2012 года, они составляли 5-10% от основного потока, и это были в основном индивидуальные бизнесмены, представители компаний или делегация группы инвестиционных компаний. Но с каждым годом аудитория бизнесменов становилась все серьезнее. Сейчас это уже главы корпораций и крупные делегации, намеревающиеся вкладывать и развивать здесь свое производство. На сегодня бизнес-туристы занимают почти 30% от общего турпотока. Среди них основная доля потока приходится на жителей России, но ежегодно количество иностранцев растет, и качественно меняется их профессиональный статус».

Досье "Золотого Рога": Приморский край в 2016 году продолжает лидировать в туристической отрасли ДФО, аккумулируя более 70% от общего объема въездного и внутреннего туристических потоков, а по направлению приема гостей из Китайской Народной Республики и Республики Корея регион прочно занимает лидирующие позиции в Российской Федерации. Общий туристический поток в регион в 2016 году составил более 3 млн человек, что практически на миллион больше, чем в 2015 году (прирост - 45%). Въездной поток иностранных граждан в 2016 году в Приморский край, по данным Пограничного управления ФСБ, по всем целям визита составил 570 тысяч человек.

Желанные бизнес-туристы

Наибольшее количество туристов привлекают мероприятия международного уровня. Каждый сезон во Владивостоке проводятся крупные деловые мероприятия: ТТФ, Медиасаммит, Конференция мэров городов, ВЭФ, Конгресс рыбаков (российский). Проходят на территории региона и менее масштабные конгрессно-выставочные и профильные мероприятия, которые также привлекают свою целевую аудиторию. Расширение пула деловых событий предусмотрено мерами государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

Деловые мероприятия сопровождаются другими культурными событиями, выступающими дополнительным туристическим магнитом. «Когда деловое событие сопровождается фестивалями и культурными мероприятиями, оно приобретает приятный окрас. В случае необходимости это позволяет деловым людям брать с собой семью. У нас каждое деловое мероприятие включает в себя развлекательную часть, в какой-то степени это влияет на продуктивность работы на деловых площадках и одновременно демонстрирует то прекрасное, ради чего стоит работать», – отметила Дарья Гусева.

Турпоток, привлеченный деловой активностью, – особенно сладкий кусок туристического пирога. Во-первых, среднестатистический бизнес-турист в среднем тратит в два-три раза больше, чем обычный. Во-вторых, MICE позволяет выравнивать сезонность: период спада традиционной туристической активности становится периодом активности деловой. В-третьих, это развитие бизнес-компетенций территории и привлечение инвестиций. Так, в рамках Восточного экономического форума в прошлом году было подписано 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн рублей, а в сентябре 2015 во Владивостоке подписали 92 соглашения на 1,8 трлн рублей.

«Обычно поездки деловых делегаций становятся затратными и очень насыщенными, – рассказал Сергей СПИРИН, генеральный директор туристической компании «Лаки Турс» (Lucky Tours). – Это делает их интересными не только для бизнесменов, но и для принимающей стороны. Не так давно мы принимали сотрудников одного из крупнейших банков России и организовали им программу по всем привлекательным местам Приморья: мы посетили знаменитый своей тисовой рощей остров Петрова, сходили на катамаране в Морской биосферный заповедник, съездили в гостиничный комплекс «Теплое море», «Штыковские пруды», даже совершили восхождение на гору Пидан. При этом формат путешествия совершенно не мешал сотрудникам банка обсуждать какие-то рабочие моменты, например, за чашкой чая у костра. Мы получили очень положительные отзывы по итогу этой поездки, поэтому готовы и намерены дальше развивать это направление».

Становление деловой активности

Но, по мнению представителей туристической индустрии Приморского края, в настоящий момент потенциал делового туризма реализован не до конца. По словам Сергея Спирина, в основном к услугам туристических фирм обращаются московские компании, реже – из Санкт-Петербурга. «Особенно интересным Владивосток выступает для компаний, имеющих головной офис в Москве и широкую сеть филиалов в Дальневосточном федеральном округе. Столица Приморья выступает комфортной площадкой для проведения различных корпоративных мероприятий, которые объединяют дальневосточных сотрудников и московское руководство. Но количество таких клиентов не очень велико: в нашем потоке деловая направленность составляет всего около 5% оборота компании, что является лишь каплей в море по сравнению с познавательным туризмом. И конечно же, деловая активность Владивостока пока еще не сравнится ни с Москвой, ни тем более со странами АТР».

Евгений ШКАРУПА, руководитель клуба предпринимателей «Примбиз», по инициативе которого проходят форум «Рост» и форум молодых предпринимателей в рамках ВЭФ «Точка притяжения – Дальний Восток», отметил несколько ограничивающих факторов для развития делового туризма в Приморском крае. «Владивосток должен становиться деловой столицей России в Азии, и этому процессу хороший стимул дает отмена виз. Поэтому с точки зрения экономики региона деловой туризм должен приносить больший экономический эффект. Но в настоящий момент это направление находится на недостаточно высоком уровне: мероприятия привлекают не столь большой поток людей. Это связано с тем, что у нас до сих пор не сформирован единый ресурс, на котором можно узнать расписание не только развлекательных, но и деловых мероприятий, отсутствует координация между организаторами конференций и туристическими компаниями. Еще одна проблема – нехватка мест для проведения деловых мероприятий на международном уровне. Пожалуй, кроме ДВФУ, похвастаться комфортабельными площадками не может ни одно учреждение Владивостока», – пояснил Евгений Шкарупа.

«Нет предела совершенству: по качеству мероприятий Владивосток на первом месте на Дальнем Востоке, но, чтобы расти дальше, нужно соответствие, – заметила Дарья Гусева. – Нет смысла заявляться на крупные мероприятия, если уровень их организации не будет качественным. Сфера обслуживания в рамках мероприятий уже на высоком уровне, но все еще требует доработки».

Впрочем, у экспертов туристической отрасли нет сомнений по поводу того, как будет развиваться MICE-туризм в Приморском крае. «Владивосток сейчас расширяет бизнес-активность, к нам заходят крупные компании, такие как «Соллерс», «Кока-кола», а специальные экономические режимы стимулируют появление новых резидентов. С увеличением бизнеса будет увеличиваться и MICE. Поэтому становление делового туризма Владивостока только вопрос времени», – уверен Сергей Спирин.

Тем не менее, по словам Дарьи Гусевой, Владивосток уже стал деловой столицей со времен АТЭС в 2012 году. «Регионы Дальнего Востока поддерживают в нас этот статус, а нам нужно поддерживать высокий уровень и совершенствовать имидж, способствуя созданию новых площадок для деловых переговоров, развитию уже существующих. В следующем году во Владивостоке пройдут еще как минимум два крупных мероприятия – это форум стран Северо-Восточной Азии и Расширенной туманганской инициативы, а также большая встреча губернаторов», – добавила директор ТИЦ Приморского края.

На фото: В Приморье учатся зарабатывать на бизнесменах. Фото автора.

Наталья КОМИССАРОВА.