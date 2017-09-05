Китай слизал приморское мороженое

За рубежом начали массовую подделку популярного лакомства из Приморья

Поставки дальневосточного мороженого на экспорт в АТР в 2017 году упали до нуля. Сами производители связывают сложившуюся ситуацию с массовыми подделками сладкого продукта за рубежом. Особенно активно суррогат производится на территории Китая, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По данным ФТС (Федеральная таможенная служба), экспорт российского мороженого за первые шесть месяцев текущего года вырос на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,4 млн тонн. На Дальнем Востоке ситуация прямо противоположная.

Год назад генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Сергей Казаков отмечал увеличение бизнесменов из Приморья, желающих выйти на внешние рынки. Так, в Шанхае в прошлом году прошла Международная выставка импортных продуктов питания (FMA China 2016), в рамках которой было организовано участие приморской компании ООО «Строй Мобил Групп», являющейся представителем компании ООО «Арсеньевский молочный завод». Итогом данной выставки стало также подписание экспортных контрактов на поставку мороженого в КНР.

Прошел год, а объемы экспорта мороженого резко упали.

В условиях изменения курса валют российская продукция при ее неизменной рублевой стоимости стала пользоваться повышенным интересом в Китае. Однако, когда наше мороженое стало востребованным, китайские производители начали его массово подделывать. При том, что фальсификат стоит дешевле, качество у него оставляет желать лучшего. Потребитель КНР в большинстве своем даже не знает, какой вкус имеет оригинальный продукт.

Решение данной проблемы требует активной работы уполномоченных органов обеих стран, введения более жестких мер, направленных на профилактику и пресечение подобных проявлений. Первые шаги уже предпринимаются. Были проведены встречи с китайской стороной приграничных территорий. Но этого недостаточно, проблема контрафактной продукции стоит настолько остро, что необходимо выводить ее решение на более высокий уровень.

Генеральный директор Арсеньевского молочного завода Юрий МИНКИН отмечает, что в 2015 году руководство завода взяло курс на развитие предприятия и выход на внешние рынки. Были подписаны договоры намерения на поставку около 1,5 тыс. тонн приморского мороженого в Шанхай. Ранее около 50 тонн мороженого было вывезено китайскими туристами в частном порядке.

«Серьезную роль в продвижении продукции предприятия играла активная поддержка со стороны краевых властей и Центра развития экспорта. В этом году объемы экспортируемого продукта в Китай упали до критических. Это связано с массовыми подделками нашего мороженого торговой марки «Морж» на территории Поднебесной. При этом, если говорить о внешнем виде, мороженое практически не отличается от продукта, выпускаемого Арсеньевским заводом, на нем указаны даже наши контакты. С той разницей, что название китайского контрафакта - «Андрей-Маша». Сейчас мы активно стараемся решить эту проблему», - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» Юрий Минкин.

В интернете можно найти видеоролик, где показан процесс производства контрафакта с использованием упаковки Арсеньевского молочного комбината.

«Нам звонят из Китая и предлагают организовать поставки. Мы говорим: «Конечно! Без проблем!», высылаем прайс и получаем следующую реакцию: «Вы что? Почему так дорого? Ваше мороженое можно купить в два раза дешевле». К сожалению, бренд подделывается настолько широко, что экспорт в Китай пришлось практически остановить», - пояснил глава Арсеньевского молочного завода.

С ним согласны и другие производители сладкого десерта.

Маркетолог Владивостокской фабрики мороженого рассказала, что существенных увеличений по экспорту продукта в Китай за последние три года не наблюдается: «Темпы поставок мороженого китайским партнерам, безусловно, наращиваются, ведется работа по налаживанию связей с импортерами, но сумасшедших тоннажей пока нет. Процесс этот небыстрый, но тенденция на развитие «китайского направления» прослеживается достаточно четко».

Большое окно для экспорта было пару лет назад, когда можно было заработать на курсовой разнице, условно говоря, 200%. Сейчас цены на российскую продукцию для китайцев уже не такие привлекательные.

«Бум экспорта мороженого в Китай был в прошлом году. Тогда мы продали две партии, 5 и 7 тонн. В этом году, хотя контрактов много, китайские партнеры ничего не берут, оказалось, они не особо платежеспособны. Пока денег никто не переводил, а мы работаем по предоплате. В таком положении не только мы. Компания по производству мороженого из Комсомольска продала в прошлом году 130 тонн, в этом - ноль», - говорит гендиректор хабаровской компании «Зайца» Илья АМИРХАНОВ.

Специалисты отмечают, что спрос китайского потребителя на наше мороженое, несомненно, есть, и он высок. Однако в силу ряда причин, таких как неплатежеспособность китайских партнеров и готовность к выпуску контрафакта, обороты экспорта продолжают стабильно снижаться.

«Чем привлекает наша продукция китайцев? Масштабы производства у «Зайца» невелики. Когда вал продукции большой, всегда есть соблазн сэкономить на жирах, использовать сыворотку вместо молока. Мы при наших объемах получим всего несколько сот тысяч. Оно того не стоит. «Зайца», наряду с еще 500 компаниями, входит в Ассоциацию экологически чистых продуктов. Мы против приграничной торговли, полулегальной. Там ребята из Хэйлунцзяна, которые вчера торговли металлоломом, сегодня торгуют маслом, завтра - мукой. То есть стремятся работать на чужих деньгах. Привози свой товар, продастся - скажут «Спасибо, помог заработать». Не пойдет - ну что же, «извини», - делится «опытом» Илья Амирханов.

Однако, несмотря на все сложности, дальневосточники продолжают осваивать китайское направление.

«Мы не являемся производителями, сдаем холодильные мощности в аренду. Обратились в Россельхознадзор и Хабаровскую таможню с просьбой открыть нам таможенную зону на отправку грузов в Китай - мороженой рыбопродукции и мороженого. Процесс был небыстрый, но сегодня разрешение получили. Сейчас через нас данная продукция будет отправляться на экспорт», - говорит начальник коммерческого отдела ООО «Хабаровский хладокомбинат» Екатерина ВОЗНЕСЕНСКАЯ.

Все производители отмечают высокую конкуренцию в мороженной отрасли. В условиях роста цен на сырье для любого предприятия главная задача сегодняшних реалий - удержать объемы производства. Задача-максимум – прирасти на фоне сжимающегося рынка.

«Есть только один выход - работать напрямую с заводами-изготовителями, что мы и делаем, поскольку столкнулись с этой проблемой очень давно. Закупаем сырье на предприятиях, с которыми установили контакт и которые периодически посещаем. Другого способа решить проблему нет, а риски велики, так как в части молочных жиров фальсификат встречается на каждом шагу», - считает Юрий Минкин.

Анна МАЦОВСКАЯ.