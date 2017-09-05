В DNS придумали, куда вкладывать миллиарды в Приморье

Владельцы ретейлера, специализирующегося на бытовой технике и электронике, увлеклись домостроением

Основатели известной по всей России группы DNS ищут новые точки сферы вложения прибыли от своего основного актива. Создатели ретейлера электроники сегодня предоставляют девелоперские и логистические услуги, заявили планы по реализации проектов в деревообработке и домостроении, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «ДНС Приморье» по итогам 2016 года получило чистую прибыль в размере 533,661 млн рублей, что на 16,4% превышает показатель прибыли 2015 года и в 3,3 раза больше показателя 2014 года. При этом выручка компании в 2016 году выросла по сравнению с 2015 годом более чем в 1,5 раза, до 7 млрд 790,576 млн рублей. В целом группа DNS в 2016 году получила выручку в размере 151,9 млрд рублей, что на 11,9% больше, чем годом ранее. К сравнению, выручка «Эльдорадо» в 2016 году составила 110,6 млрд рублей.

Неплохие показатели на фоне стагнирующего рынка. При этом DNS продолжает расширяться на западе России: в июне текущего года в Москве в торгово-развлекательном центре «БраVо» был открыт супермаркет цифровой и бытовой техники.

По итогам первого полугодия 2017 года продажи в штуках на рынке бытовой техники и электроники в России выросли на 2%, следует из исследования GfK. При этом оборот рынка в рублях остался практически на уровне прошлого года. Как сообщалось, его стабильность поддерживает позитивная динамика продаж в денежном выражении в сегментах крупной бытовой техники и смартфонов. В небольшой плюс вышел и оборот рынка компьютерной техники.

Отметим, что в прошлом году позиции DNS на рынке Приморья несколько пошатнулись: первые два магазина во Владивостоке открыло ПАО «М.видео», крупнейший по выручке российский продавец электроники и бытовой техники. Продажи лидера рынка в 2016 году выросли на 13,3%, до 216,2 млрд рублей. Чистая выручка составила 183,2 млрд рублей (рост на 11,9% к 2015 году).

По оценке GfK, с учетом позитивных потребительских настроений и при продолжении текущих трендов рынок бытовой техники и электроники в России может вырасти лишь на 4% в рублях по итогам 2017 года.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «ДНС Групп» сегодня является учредителем ООО «ДНС Приморье», ООО «ВЛ-Парк», ООО «Восток Компьютер» и ряда региональных компаний, на которые заведены магазины DNS за пределами Приморья, - ООО «ДНС Амур», ООО «ДНС Байкал», ООО ДНС Альфа-Иркутск», ООО «ДНС ЦФО», ООО «ДНС Юг», ООО «ДНС Дон», ООО «ДНС Белгород», ООО «ДНС Коломна» и другие.

За последние полтора года хозяйства у «ДНС Групп» прибавилось. В декабре 2015 года были учреждены ООО «Авиаполис Янковский» и ООО «ДНС Лоджистик», в июне 2016 года – ООО «ДНС Лес», ООО «ДНС Дом» и ООО «ДНС Девелопмент». Все новые компании зарегистрированы во Владивостоке по одному и тому же адресу: проспект 100-летия Владивостока, д. 155, корп. 3, офис 5. В декабре 2016 года этот список пополнило ООО «Домостроительный комбинат Приморье» («ДСК Приморье»), местом регистрации которого стало с. Вольно-Надеждинское.

При этом первоначально «ДСК Приморье» было зарегистрировано на ООО «ДСК Амур», «ДНС Дом» - на ООО «ДНС Лайн», «ДНС Девелопмент» - на ООО «Вектор ДНС». Но в середине августа текущего года все «новички» были переведен на баланс «ДНС Групп».

«ДНС Лес» занимается реализацией проекта по созданию в Приморье лесоперерабатывающего комбината. Проект будет реализован в рамках режима свободного порта Владивосток, резидентом которого является ООО.

«В конце этого года мы начинаем производить продукцию, которая также необходима для домостроения в Приморье, но уже на рынке малоэтажного строительства. Мы будем делать фанеру OSB и еще некоторые изделия для малоэтажного жилья. Мощности пока что тоже сравнительно небольшие - порядка 50-60 кубометров такой продукции, но они наращиваемы, все зависит от рынка и потребления продукции», - сообщил директор по развитию бизнеса группы компаний DNS Константин БОГДАНЕНКО на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Весной 2018 года «ДНС Лес» планирует завершить строительство завода по производству OSB-плит в городе Спасске-Дальнем. Инвестор предполагает уже в 2019 году вывести предприятие на промышленные объемы до 30 тыс. куб. метров в год. Общая площадь помещений цеха и склада готовой продукции составит 5,4 тыс. кв. метров.

Завод станет лишь пятым производителем подобной продукции в России: ориентированно-стружечные плиты на сегодняшний день выпускаются в Московской, Кировской, Курганской областях и Республике Карелия.

«Ближайшее к Дальнему Востоку производство находится в Курганской области. Однако за счет дальней логистики во Владивостоке лист OSB стоит на 30% дороже, чем в западной части страны. Создание в регионе круглосуточного производства по выпуску принципиально нового продукта на рынке строительных материалов с использованием низкосортной неделовой древесины решит эту проблему», - поясняет Минвостокразвития.

«ДНС Лес» планирует поставлять готовую продукцию в два региона - Дальневосточный и Байкальский.

ООО «ДСК Приморье» планирует инвестировать 772,8 млн рублей в запуск производства домокомплектов из железобетонных изделий в рамках ТОР «Надеждинская».

Предполагается, что площадь будущего завода и сооружений составит 12,5 тыс. квадратных метров. Мощность завода - 84 тыс. кубометров ЖБИ-изделий в год. Проектом также предусмотрена возможность увеличения производительности в несколько раз.

Реализация инвестиционного проекта пройдет в несколько этапов. Строительство здания и монтаж оборудования планируется завершить во втором квартале 2018 года. Следующим шагом станут пусконаладочные работы и обучение сотрудников. Запуск собственно производства планируется в середине 2018 года.

«Ни для кого не секрет, что сейчас в регионе проблема в жилищной сфере стоит остро. Реализуя проект по производству домокомплектов, мы сможем начать стройки с процентом заводской готовности на уровне 80%. Это положительно скажется на цене, скорости и качестве строительства», - пояснял директор по развитию бизнеса группы компаний DNS Константин Богданенко.

ООО «Авиаполис Янковский» объявило о планах построить жилой микрорайон в поселке Новом в 30 км от Владивостока.

«К 2014 году во всем Приморском крае было всего 20 тыс. кв. м складов класса «А». Мы (DNS. – Прим. авт.) решили обратить внимание на эту область. Проект «Авиаполис Янковский» - это проект, подразумевающий развитие складских и производственных площадей. К середине 2017 года будет запущено более 100 тыс. кв. м современных складских площадей. За эти два года мы прошли довольно большой путь», - пояснял Константин Богданенко.

Отметим, что ООО «Авиаполис Янковский» в 2016 году получило первую прибыль в размере 32,535 млн рублей при выручке всего в 50,832 млн рублей.

Досье "Золотого Рога"

«Авиаполис Янковский» - крупнейший индустриально-промышленный парк на Дальнем Востоке РФ. Комплекс расположен всего в пяти километрах от аэропорта Владивосток, а застраиваемая территория в 92 га по масштабам сопоставима с территорией аэропорта. Первые три очереди производственно-логистического комплекса были введены в мае 2016 года. Их площадь составила 28,5 тыс. кв. м, параметры соответствуют классу «А». Стоимость строительства четвертой очереди оценивалась более чем в 470 млн рублей – в этом году введен склад класса «В» площадью 25,669 тыс. кв. м. Инвестиции в пятую очередь проекта превысят 496 млн рублей, будут введены в эксплуатацию помещения класса «А» общей площадью 24,2 тыс. кв. м. Сдача помещений была намечена на III квартал 2017 года.

Отметим, что инвестиционная активность DNS уже получила самую высокую оценку Минвостокразвития, которое ставит Алексеева и Ко в пример местным бизнесменам. При этом сам Дмитрий Юрьевич, как и во многом другом, имеет свое оригинальное мнение.

«Хотел бы, в рамках #БлогИнвестораДВ, поднять вопрос, а что вы понимаете под ИНВЕСТИЦИЯМИ? У меня есть такое подозрение, что в широких народных массах под «правильными» инвестициями понимаются только заведомо убыточные или благотворительные вложения. Типа, вот если ДНС построит развязку или дорогу, то это хорошо, а если себе офис, то это не инвестиции. Ну в крайнем случае завод может сойти за инвестиции, но только чтобы с трубами, станками и гаечными ключами в масле. А если, скажем, кто-то захочет построить пару жилых домов, то какой же он инвестор, он денег хочет заработать. Ну а если кто-то скажет, что он хочет построить, не дай бог, торговый центр, так немедленно гнать его метлой с ДВ?» - говорил Дмитрий Алексеев год назад.

Резко, но метко…

Досье "Золотого Рога"

Первый магазин DNS открылся в 1998 году во Владивостоке. В настоящее время сеть представлена более чем 1,3 тыс. магазинов более чем в 400 городах: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Помимо компьютерных супермаркетов под брендом DNS компании принадлежит дискаунтер TechnoPoint, небольшие магазины цифровой и мобильной техники Smart и гипермаркеты «Фрау Техника». У группы есть также завод по производству ноутбуков и компьютеров под Артемом и мощности по сборке персональных компьютеров в Новосибирске и Подмосковье. Генеральный директор ООО «ДНС Групп» (головная компания группы) – Дмитрий Алексеев, ему же принадлежит самый крупный пакет долей компании в 48,73%. Еще 43,88% принадлежат Юрию КАРПЦОВУ (контролирует вместе с Дмитрием Алексеевым интернет-дискаунтер «Технопоинт»), остальные доли разбиты мелкими пакетами между пятью физлицами. При этом партнер Алексеева и Карпцова Константин Богданенко с выходом на политическую авансцену вышел из состава учредителей, но продолжает сохранять контроль над своей долей прибыльного бизнеса.