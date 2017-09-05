"Ростелеком" подключит к оптическим сетям учебные учреждения Приморского края

«Ростелеком» и администрация Приморского края подписали соглашение о подключении к оптическим сетям учебных учреждений Приморского края, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В рамках Восточного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве по обеспечению подключения объектов сферы образования Приморского края к оптоволоконным сетям связи ПАО «Ростелеком». Соглашение о совместной деятельности подписали губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Целью соглашения является развитие инфраструктуры связи, комплексных государственных информационных систем и телекоммуникаций для объектов сферы образования Приморского края.

«Ростелеком» обеспечит подключение к оптоволоконным сетям связи 414 объектов сферы образования Приморского края в течение 2017-2019 гг.

Соглашение определяет общие условия взаимодействия Сторон при решении приоритетных задач, в том числе путем создания совместных рабочих групп и совещательных органов из представителей ПАО «Ростелеком», исполнительных органов государственной власти Приморского края.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.