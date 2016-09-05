Во Владивостоке на ВЭФ Путин встретился с президентом Республики Корея Пак Кын Хе

На полях Восточного экономического форума состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Республики Корея Пак Кын Хе. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

По итогам переговоров в присутствии глав государств подписан пакет документов о сотрудничестве в ряде областей, в частности в промышленности, здравоохранении, рыболовстве.

Владимир Путин и Пак Кын Хе сделали также заявления для прессы:

В.Путин: Уважаемая госпожа Президент! Уважаемые коллеги! Позвольте мне прежде всего еще раз вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение и приехали на Восточный экономический форум во Владивосток. Спасибо Вам большое за Ваше выступление, за участие в самой дискуссии.

В начале беседы хотел бы отметить, что мы высоко ценим сотрудничество между нашими странами. Республика Корея, безусловно, относится к одному из наших приоритетных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

У нас очень разносторонние экономические связи: это энергетика, бытовая техника, электроника, машиностроение, химия, сельское хозяйство. Есть большие проекты, очень перспективные.

Очень рад возможности увидеться с Вами, поддержать контакты на высшем уровне, поскольку мы видим, что развиваются наши отношения и по межправительственным линиям, и по парламентскому измерению. И, безусловно, мы поддерживаем Вашу инициативу о проведении Года корейской культуры в России.

Еще раз добро пожаловать.

Пак Кын Хе: Я хочу выразить ещё раз свою благодарность за то, что меня пригласили в качестве главного гостя на Восточный экономический форум.

Думаю, что сегодняшний наш форум, где проходил активный обмен мнениями, будет и станет хорошей прочной базой для активизации нашего совместного сотрудничества в регионе Дальнего Востока, не говоря уже о развитии наших двусторонних отношений.

Российско-корейские отношения до последнего времени переживали большие изменения, но сам факт наших отношений неизменно имеет высокую значимость. Чтобы сохранить и развивать наши отношения, для укрепления таких доверительных отношений прежде всего важны тесное общение и контакты.

У меня сохранились в памяти наши несколько раз проведённые встречи, которые проходили в откровенной атмосфере. И сегодня хочу с Вами продолжить наш разговор с целью определить направления для развития нашего дальнейшего сотрудничества, а также поиска возможностей с целью укрепления дипломатического сотрудничества.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото пресс-службы ВЭФ.