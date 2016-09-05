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Приморскую горнорудную компанию "Восток" признали банкротом
05 Сентября 2016, 14:37 | Приморье
Арбитражный суд Приморского края вынес решение признать ПГРК «Восток» банкротом и открыть конкурсное производство, сообщает газета «Золотой Рог».
Напомним, в октябре 2013 года «ПГРК Восток» была остановлена в связи с не подтверждением запасов серебра на месторождении «Таежное», хотя четыре года – с 2008 по 2012-й - оно работало успешно.
А уже 5 декабря 2013 года отношении закрытого акционерного общества «Приморская горнорудная компания «Восток» была введена процедура банкротства – наблюдение.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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