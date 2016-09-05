Приморскую горнорудную компанию "Восток" признали банкротом

Арбитражный суд Приморского края вынес решение признать ПГРК «Восток» банкротом и открыть конкурсное производство, сообщает газета «Золотой Рог».

Напомним, в октябре 2013 года «ПГРК Восток» была остановлена в связи с не подтверждением запасов серебра на месторождении «Таежное», хотя четыре года – с 2008 по 2012-й - оно работало успешно.

А уже 5 декабря 2013 года отношении закрытого акционерного общества «Приморская горнорудная компания «Восток» была введена процедура банкротства – наблюдение.