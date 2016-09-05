На ВЭФ во Владивостоке день начинали с китайской оздоровительной гимнастики цигун

Сбербанк провёл для гостей Восточного экономического форума (ВЭФ) утреннее занятие древней китайской оздоровительной гимнастикой цигун, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Мероприятие прошло на стадионе Дальневосточного федерального университета, расположенном на острове Русский. Занятие провёл тренер всемирных боевых искусств высшей категории Ма Цзюнь Энь.

Возраст цигун насчитывает несколько тысячелетий. Эта система включает в себя физические упражнения, специальные дыхательные практики, элементы китайских боевых искусств. Цигун подходит для людей любого возраста и любой степени подготовки, не имея противопоказаний. Занимаясь цигун, человек может не только укрепить свое здоровье, но и лучше познать себя, своё тело и внутренний мир.

Спорт и здоровый образ жизни составляют важную часть культуры Сбербанка. С 2001 года проводится Сбербанкиада — главное спортивное соревнование сотрудников банка. В июне 2016 года состоялся пятый «Зеленый марафон» Сбербанка, количество участников которого составило более 75 тысячи человек, гостей — почти 140 тысяч человек. Проект установил российский рекорд как спортивно-массовое мероприятие, проходящее в наибольшем количестве городов в течение одного светового дня.

Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2–3 сентября. Девиз форума — «Открывая Дальний Восток». Сбербанк — официальный партнер Восточного экономического форума.