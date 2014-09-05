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В Приморье китайцы помогут построить новый угольный порт

05 Сентября 2014, 13:38 | Приморье

Китайская Shenhua выступит партнером "Ростеха" по проекту "Порт Вера"

Госкорпорация "Ростех" и китайская Shenhua договорились о проектах в угледобыче и электроэнергетике с инвестициями $8-10 млрд. Речь идет о проектах развития промышленной и логистической инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, сотрудничестве в области инвестиций и совместного освоения угольных месторождений и развития сопутствующей инфраструктуры.

Меморандум подписали гендиректор "Ростеха" Сергей ЧЕМЕЗОВ и председатель совета директоров корпорации Shenhua Джан Юй ЧЖО в ходе визита главы "Ростеха" в Китай.

В соответствии с меморандумом планируется начать работу по совместному освоению Огоджинского угольного месторождения в Амурской области и строительству угольного морского терминала "Порт Вера" в Приморском крае.

Как уже сообщал "Золотой Рог", в декабре 2013 года было подписано соглашение между госкорпорацией "Ростех", ФГУП "Росморпорт" и южнокорейской Kowepo. Интерес к проекту проявила и китайская Shenhua.

Земля под порт уже арендована, проектные работы ведет "Росинжиниринг".

Запуск первой очереди порта намерены запустить в 2017 году, второй очереди - в 2019-2020 году".

В рамках освоения Огоджинского месторождения предусматривается создание добывающих и обогатительных объектов. Предполагается, что высококалорийный уголь будет экспортироваться в страны азиатско-тихоокеанского региона, прежде всего, в Китай. Добываемый низкокалорийный уголь может быть использован для производства электроэнергии на угольной электростанции на месторождении.

"Ростех" также рассматривает возможность строительства генерирующих мощностей и высоковольтных ЛЭП для экспорта электроэнергии в Китай. Решение по объему мощности объектов электрогенерации к строительству будет принято исходя из расчетов потенциала рынка сбыта электрической энергии на территории РФ и возможностей экспорта электроэнергии в Китай и иные страны АТР.

"Ростех" и Shenhua сформируют совместную рабочую группу для координации деятельности сторон и решения технических задач, в том числе работы проектных институтов в КНР и России, которые займутся подготовкой технико-экономических обоснований каждого проекта.

Затем планируются переговоры по созданию совместных предприятий и утверждение дальнейших направлений сотрудничества по реализации каждого из проектов.

Суммарные запасы энергетического угля Гербикано-Огоджинского угленосного района оцениваются в 1,6 млрд тонн. Предполагаемая инвестиционная потребность проекта составляет от $5 млрд. В результате реализации проекта к 2019 году планируется добыча энергетического угля на уровне 30 млн тонн в год, что позволит сформировать в регионе минерально-сырьевой кластер.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: "ростех"  порт  китай 



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