Приморские лифты мирового уровня

Надо сказать, что для большинства дальневосточных городов, и в частности, приморских, обновление лифтового парка на сегодня – серьезнейшая проблема. Нормативный срок службы лифта, вне зависимости от предприятия или страны-производителя, а также его достоинств, ограничивается в РФ 25 годами. Еще до трех лет жизни ему могут продлить поло-жительные итоги обследования компетентным инженерным центром. Но не более! Затем такой лифт надо срочно менять или ставить на «прикол» - он становится особо опасен. И то, что часто он продолжает ходить – это, конечно же, преступление.

Если строго следовать нормам, то около половины приморских лифтов, установленных в зданиях разного назначения, сегодня надо отправлять в утиль. А замена каждого обходится от 800 тысяч рублей, и найти эти деньги не так просто. Даже Владивосток ежегодно в муниципальном фонде заменяет лишь 70-100 лифтов, притом, что количество отслуживших свой срок не уменьшается.

Естественно, новые лифты должны устанавливаться и в новых зданиях, которых у нас с каждым годом строится все больше.

Мировой ассортимент лифтов сегодня огромен, но покупателям до последнего времени принципиально приходилось делать выбор между продукцией отечественных предприятий и зарубежных производителей. Теперь выбор расширился, потому что появилась отечественная компания, выпускающая лифты на основе лучших комплектующих мировых производителей лифтового оборудования. Но это не просто сборка из них лифтов-близнецов известных компаний, а серьезное производство оригинального оборудования под брэндом UNGERT.

Над этим брэндом хорошо поработала команда разработчиков компании «Унгерт Элеваторз», в которой есть и инженеры, имеющие большой опыт работы с лучшими импортными образцами, и недавние выпускники кафедры подъемно-транспортного оборудования ДВФУ, с которой у производителя лифтов установлены тесные отношения.

Работа была серьезной, и вот уже два года в производственном помещении компании в опытной лифтовой шахте, единственной сегодня на Дальнем Востоке, катается «на износ» опытный образец лифта, вобравшего в себя, помимо самых последних достижений мирового опыта, немалую долю и оригинальных решений приморских специалистов.

В итоге получился очень современный, качественный и энергоэффективный лифт – с незаметным ходом, тихий, комфортный, экономичный с элементами хорошей антивандальной защиты. То есть такой, какой в основном и требуется простому потребителю. И – как можно более беспроблемный с точки зрения компаний, занимающихся установкой и обслуживанием лифтов.

На основе опытного образца и его совершенствования была выстроена вся линейка продукции компании: лифтов эконом-класса, которые в основном требуются для замены выбывающих лифтов в жилых зданиях эпохи серийного высотного домостроения, и бизнес-класса – для торговых центров, нового жилья, офисных и многофункциональных зданий. С самым современным набором функций.

Отличия лифтов по классности – это в основном от уровня отделки и степени вандалостойкости. Так для отделки кабины лифта бизнес-класса обязательно применяется нержавеющая сталь, могут также присутствовать и определенные декоративные элементы. В таком лифте обязательно имеется функция автоматического выравнивания, обеспечивающая максимальную точность остановки кабины на этаже при разной степени ее загрузки.

Сейчас компания ООО «Унгерт Элеваторз» предлагает пассажирские лифты грузоподъемностью 400 кг и грузопассажирские – 1000 кг (как с «широкой», так и с «глубокой» кабиной) обоих классов со скоростью хода 1 м/сек и 1,6 м/сек. Доля такой продукции на лифтовом рынке региона составляет около 80%.

Производственные мощности компании позволяют выпускать до 50 лифтов в месяц. Чтобы покупателю не приходилось терять время, ожидая, как скоро будет выполнен его заказ, решено сделать определенный запас продукции.

- Мы очень удачно расположены географически – в логистическом центре Дальнего Востока, и можем сделать действительно качественное оборудование из лучших комплектующих, - отмечает коммерческий директор компании Дмитрий МЕРКУЛОВ. – По ценам и качеству оно сопоставимо с лучшими российскими аналогами и мировому уровню. Это позволяет экономить время и расходы на доставку. По сравнению с импортными производителями, да и с российскими заводами, мы находимся рядом, и можем не просто продать лифт, но и обеспечить решение любых вопросов, связанных с его постпродажным обслуживанием.

В будущем компания предполагает расширять производство за счет лифтов с нестандартными техническими решениями для зданий по оригинальным проектам. В частности – разрабатываться модель, не требующая машинного помещения. Лифты UNGERT будут адаптироваться для людей с ограниченными физическими возможностями. В планах – развертывание производство ряда комплектующих, что позволит снять больную зависимость от импортных запчастей.

Компания «Унгерт Элеваторз»,

тел.: +7(423)243-42-01,

факс: +7(423)243-42-03,

сот. тел.: +7(423)258-25-60.

Официальным представителем, занимающимся распространение продукции UNGERT, является ООО Корпорация «Дальтехимпорт»: Тел.: +7(423)220-51-16, +7(423)240-68-10,

e-mail: info@ungert.ru

Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог".

