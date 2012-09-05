Приморью "горозит" сингапурская модель развития

«Вся транспортная составляющая для нас крайне важна». Это отметил на прошедшем 28 августа в ОАО «Восточный порт» (пос. Врангель) выездном совещании совета директоров Ассоциации морских торговых портов (АСОП) первый вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРОВ.

Стоит отметить, что место для этого совещания было выбрано закономерно. ОАО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания Дальнего Востока. В минувшем году она переработала около 16,5 млн. тонн грузов, а в нынешнем планирует довести этот показатель почти до 18 млн. тонн. Ее специализация - перевалка каменного угля, идущего на экспорт из Кузбасса. В структуре мощностей, которыми она располагает, два комплекса. Специализированный угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов позволяет перегружать на суда по 14,6 млн. тонн угля в год. Уровень автоматизации работ здесь достигает около 98,9%. Еще три млн. тонн угля в год позволяет обрабатывать универсальный производственно-перегрузочный комплекс, специализирующийся на грейферной перевалке угля. Свой портовый флот компании, оснащенный современными мощными буксирами-кантовщиками, позволяет швартовать к причалам суда дедвейтом до 150 тыс. тонн.

В этом заседании АСОП приняли участие представители Минтранса РФ, Федерального агентства морского и речного транспорта, администрации Приморского края, ОАО «Российские железные дороги» и ФГУП «Росморпорт». В ходе его региональной части особенно обсуждался вопрос по увеличению пропускной способности железной дороги в связи с реализацией новых инвестиционных программ и роста объемов перерабатываемых портами нашего края грузов.

Представители стивидорных компаний рассказали о планах по развитию своего бизнеса, модернизации мощностей, совершенствовании работы с железнодорожными составами.

Первый вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРОВ обратил внимание на то, что все основные тренды и главная идеология, которые проповедуются и пропагандируются администрацией Приморского края, связаны с «упором на развитие транспортной структуры».

- Мы прекрасно видим те возможности, которые можно реализовывать совместно с Российской железной дорогой и портами. Проекты, которые мы выбрали, чтобы представлять наш край на предстоящем саммите АТЭС, в основном связаны именно с развитием логистических схем. Нам есть куда развиваться, и у нас уже было несколько таких совещаний, которые проводил я и мои коллеги. Динамика – позитивная. Но развиваться надо семимильными шагами. Мы понимаем, что сегодня разительно отстаем от наших соседей, но знаем, где у нас «тонкие места» и над чем надо работать. К счастью, есть общее понимание. Это – основное, а все остальное – техника.

Мы будем над этим работать, и, естественно, помогать, чем можем. Все те инициативы, которые исходят от портовых структур, от представителей железной дороги, нами воспринимаются практически как задание администрации края – работать, и здесь мы абсолютно точно готовы к сотрудничеству.

В ходе совещания Сергей Сидоров согласился с предложением исполнительного директора АСОП Серика Жусупова поддержать новые портовые проекты. При этом он заявил: «Мы всецело будем способствовать поиску компромиссных решений между всеми участниками инвестиционного процесса – стивидорами, железной дорогой и государством».

- Это хорошая форма встречи, когда транспортники объединились и рассматривали проблемы, стоящие перед ними, - сказал начальник ДВЖД ОАО «РЖД» Михаил ЗАИЧЕНКО. – Прирост грузов по железной дороге к 2008 г. составил 58%. А за семь месяцев этого по сравнению с семью прошлого – на 13%.

Управляющий директор ОАО «Восточный порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ высоко оценил итоги выездного совещание АСОП, особенно отметив, что «в его результате, безусловно, было достигнуто принципиальное понимание всех участвующих сторон, в том числе администрации края и ДВЖД, в необходимости дальнейшего развития транспортно-логистического комплекса на базе Восточного порта.

Отвечая на вопросы журналистов, участники совещания добавили немало интересного.

На вопрос о возможностях перспектив развития в Приморье «второго Сингапура» Сергей Сидоров ответил:

- Я считаю, что аналог Сингапура уместен, потому что мы развиваем сразу несколько направлений. Прежде всего, это наша игорно-развлекательная зона, логистика, которой можно поучиться у него. Верю в то, что нами выбраны самое правильное направление и партнеры. Что касается нашей сегодняшней ситуации, то между всеми структурами-участниками есть взаимопонимание, имеются поддержка администрации края, министерства транспорта, министерства по развитию Дальнего Востока, которое возглавляет Виктор ИШАЕВ.

В связи с этим хочу сказать, что «сингапурская модель» или ее составляющая – безумно интересна, и мы какие-то ее элементы используем, встраиваем в экономику края, имея возможность посмотреть: как идет развитие там, и как – у нас. Мы немножко отстаем, но все – в наших с вами руках. А «сингапурская» или же другая модель будет выбрана окончательно, покажет время.

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».