Приморский ГХК «Бор» поддержат комплексно

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и председатель совета директоров градообразующего предприятия Дальнегорска ЗАО «Горно-химическая компания «Бор» («ГХК «Бор») Илья ГОРДЮШЕВ обсудили ситуацию на предприятии и меры по ее финансово-экономическому оздоровлению. Встреча была организована по итогам недавней рабочей поездки губернатора в Дальнегорск.

В текущий момент ЗАО «ГХК Бор» испытывает трудности по причине снижения цен и падения спроса на его основную продукцию на мировом рынке.

Илья Гордюшев доложил о том, что руководство принимает ряд мер по освоению новых рынков сбыта продукции, расширению деловых связей с китайскими партнерами, а также реализовывает инвестиционную и энергосберегающую программу, которая была принята в начале 2012 года.

В рамках встречи губернатор предложил новый принцип взаимодействия, в рамках которого администрация края совместно с акционерами ЗАО «ГХК «Бор» разработают комплексную программу поддержки предприятия. В свою очередь, руководство ЗАО «ГХК «Бор» приняло на себя обязательство представить программу реструктуризации выплат в бюджет многомиллионной задолженности, накопившейся за прошлые годы, в установленный срок до 20 сентября 2012 года.

Владимир Миклушевский также поддержал планы ЗАО «ГХК «Бор» по обучению и переподготовке необходимых кадров в филиале ДВФУ в Дальнегорске.

Контроль за исполнением принятых в рамках встречи губернатор возложил на Сергея СИДОРОВА, первого заместителя губернатора Приморского края.

Досье "ЗР"

ЗАО «Горно-химическая компании Бор» образована на базе Приморского горно-химического комбината, который был официально зарегистрирован 1 октября 1958 года. Сегодня ЗАО «ГХК Бор» занимает третье место в мире по производству борсодержащей продукции и является единственным в России производителем высококачественной продукции собственного минерального сырья, имеющего полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как: борная кислота различных марок, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат. В состав предприятия входят: рудник открытых горных работ, обогатительная фабрика, цех борной кислоты, цех серной кислоты, цех боропродуктов, литейное производство, цеха с ремонтным и станочным парком, складское хозяйство, порт-пункт с причальной стенкой для швартовки сухогрузов типа «река-море», оснащенный современными механизмами для обработки судов.

Сергей КУЗЬМИН, "Золотой Рог".