Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский ГХК «Бор» поддержат комплексно
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и председатель совета директоров градообразующего предприятия Дальнегорска ЗАО «Горно-химическая компания «Бор» («ГХК «Бор») Илья ГОРДЮШЕВ обсудили ситуацию на предприятии и меры по ее финансово-экономическому оздоровлению. Встреча была организована по итогам недавней рабочей поездки губернатора в Дальнегорск.
В текущий момент ЗАО «ГХК Бор» испытывает трудности по причине снижения цен и падения спроса на его основную продукцию на мировом рынке.
Илья Гордюшев доложил о том, что руководство принимает ряд мер по освоению новых рынков сбыта продукции, расширению деловых связей с китайскими партнерами, а также реализовывает инвестиционную и энергосберегающую программу, которая была принята в начале 2012 года.
В рамках встречи губернатор предложил новый принцип взаимодействия, в рамках которого администрация края совместно с акционерами ЗАО «ГХК «Бор» разработают комплексную программу поддержки предприятия. В свою очередь, руководство ЗАО «ГХК «Бор» приняло на себя обязательство представить программу реструктуризации выплат в бюджет многомиллионной задолженности, накопившейся за прошлые годы, в установленный срок до 20 сентября 2012 года.
Владимир Миклушевский также поддержал планы ЗАО «ГХК «Бор» по обучению и переподготовке необходимых кадров в филиале ДВФУ в Дальнегорске.
Контроль за исполнением принятых в рамках встречи губернатор возложил на Сергея СИДОРОВА, первого заместителя губернатора Приморского края.
Досье "ЗР"
ЗАО «Горно-химическая компании Бор» образована на базе Приморского горно-химического комбината, который был официально зарегистрирован 1 октября 1958 года. Сегодня ЗАО «ГХК Бор» занимает третье место в мире по производству борсодержащей продукции и является единственным в России производителем высококачественной продукции собственного минерального сырья, имеющего полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как: борная кислота различных марок, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат. В состав предприятия входят: рудник открытых горных работ, обогатительная фабрика, цех борной кислоты, цех серной кислоты, цех боропродуктов, литейное производство, цеха с ремонтным и станочным парком, складское хозяйство, порт-пункт с причальной стенкой для швартовки сухогрузов типа «река-море», оснащенный современными механизмами для обработки судов.
Сергей КУЗЬМИН, "Золотой Рог".
Новости тематики
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Уникальное и единственное в России производство готовят к перезапуску в Приморье
- Есть ли в Приморье нефть, о которой говорил врио губернатора?
- Резидент расширит производство по добыче и обработке мрамора в Приморье
- Одно из крупнейших предприятий Приморья возглавит новый руководитель
- Госкорпорация хочет выкупить одно из крупнейших предприятий Приморья
- Приморское золото никому не нужно
- Приморье ждет крупного игрока на рынке вольфрама
- Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
- Москва выбрала Кавалерово для помощи с Гособоронзаказом
Новости раздела
- Деньги олигархов будут прятать на Русском
- Заход на новый передел?
- В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды
- Рыбная отрасль добавила налогов
- Свежий улов на подходе
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Салон с видом на будущее
- Гарантийный фонд поддержит бизнес Приморья
- Цены на бензин выдохлись
- О сумме налога лучше позаботиться заранее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз