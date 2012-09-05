Интеграция Дальнего Востока в АТР требует грамотной логистики

Смещение центра мирового экономического развития в Азиатско-Тихоокеанский регион и интеграция российского Дальнего Востока со странами АТР открывает перед региональными экономиками новые возможности. И здесь очень важным становится развитие транспортно-логистической отрасли, ведь успех любого бизнеса зависит от налаженных связей и транспортных каналов, позволяющих с минимальными временными и финансовыми потерями отправлять и получать грузы по разные стороны таможенных границ.

Географическое положение Приморского края определило важную роль транспортно-логистической отрасли в экономике региона. Именно здесь сходятся транспортные пути, связывающие порты края и Транссибирскую магистраль, автотрассу М-60 Хабаровск - Владивосток, сухопутные пограничные переходы Россия - Китай.

Все это открывает огромные возможности для развития отрасли, выводит логистические компании региона в число ведущих предприятий в масштабах страны. Именно они становятся значимым звеном в логистической цепочке, связывающей бизнес Юго-Восточной Азии, России и Европы, используя возможности морского, автомобильного, авиационного и железнодорожного транспорта.

Как считает генеральный директор Транспортно-логистической компании «ВЛ Лоджистик» Кирилл БЕЛОУС, это уникальное сочетание возможностей различных видов транспорта позволяет осуществлять международные перевозки, доставляя груз практически в любой пункт получения, значительно уменьшив при этом стоимость транспортировки и сокращая долю транспортных расходов в конечной цене товара.

Между тем недостаточное развитие транспортной инфраструктуры Дальневосточного региона, ограниченные возможности портов и железной дороги, не справляющихся с возрастающими объемами поставок из России в Юго-Восточную Азию и во встречном направлении, являются определенным сдерживающим фактором, заставляют участников рынка искать нестандартные подходы и новые пути решения проблем, выстраивая сложные логистические цепочки.

По мнению Кирилла Белоуса, транспортно-логистический рынок Дальнего Востока сегодня активно развивается, его участники уже не ограничиваются простыми перевозками, а предлагают полный сервис с доставкой груза «от двери до двери», развозкой товара по сети клиента, компоновкой по товарным группам, учитывая множество нюансов в зависимости от запросов заказчиков.

- По статистике, 0,5% перевезенного груза может быть помято, подмочено, испорчено… И когда в схеме перевозки груза участвует несколько транспортных компаний, отследить, где произошла порча, не всегда возможно, - рассказывает Кирилл Витальевич. - В настоящее время клиенты предпочитают отдать весь логистический комплекс на аутсорсинг и иметь деловые отношения с одной компанией, которая в зависимости от потребностей клиента может выстроить различные логистические цепочки. Не говоря уже о том, что единственный партнер сделает все возможное, чтобы минимизировать любые риски, связанные с грузом.

В числе приоритетных направлений деятельности «ВЛ-Лоджистик» - мультимодальные перевозки грузов, в том числе контейнерные - из стран и в страны АТР, разработка схем поставки грузов с использованием различных видов транспорта, поиск товаров и производителей в Китае, доставка сборных грузов в контейнере, услуги таможенного оформления грузов.

Компания нацелена на улучшение сервиса - постоянно открывает новые направления, привлекает к сотрудничеству российских и зарубежных партнеров. Так, в начале 2011 года бизнес-партнером «ВЛ Лоджистик» стала японская логистическая компания Senkon Logistics Co., Ltd. В числе партнеров владивостокской компании - логистики из Китая, Республики Корея, других стран ЮВА.

Одна из новейших разработок «ВЛ Лоджистик» - проект «Амур». Это комплексное решение по доставке грузов автотранспортом от Владивостока до городов Восточной и Западной Сибири и даже до Москвы. Не секрет, что железная дорога порой не только не выдерживает договорные сроки поставки, но и попросту не принимает к отправке грузы по причине отсутствия вагонов. Найти выход из такой ситуации попытались в компании «ВЛ Лоджистик», отправив груз автотранспортом по новой федеральной трассе «Амур» - Хабаровск - Чита.

Реализация данного проекта - это неоспоримое преимущество компании, так как для многих клиентов скорость доставки грузов - основной критерий при выборе перевозчика, считает руководитель компании:

- После открытия осенью 2010 года федеральной трассы «Амур» по ней поехали наши первые автопоезда, а к концу 2011 года мы их отправляли уже в ежедневном режиме, закупив 20 новых автопоездов. В дальнейших планах - ежегодное удвоение количества автопоездов и рейсов на Иркутск, Новосибирск и Москву.

Для предпринимателей Дальнего Востока это открыло новые возможности доставки товаров и грузов между регионами Сибири и Дальнего Востока, лишив РЖД вековой монополии в этой области. Причем, как отмечают специалисты «ВЛ Лоджистик», стоимость перевозки грузов автотранспортом между городами Дальнего Востока и Сибири сопоставима со стоимостью перевозки по железной дороге, в то время как сроки доставки сокращаются в 3-4 раза.

Среди других конкурентных преимуществ в компании называют наличие собственного контейнерного парка (2500 единиц 40- и 20-футовых контейнеров), что очень важно для российского рынка, а также наличие автопарка различной грузоподъемности (160 единиц автотехники). Это позволяет практически в 100% случаев в полном объеме решать потребности клиентов, существенно сокращая сроки перевозки.

Внедрение в производственный процесс новых технологий обработки грузов, таких как использование флекситанков, вкладышей в полувагоны, универсальных транспортных модулей, позволяет проектировать перевозки любого уровня сложности.

Фактами повседневной работы компании становятся не только организация погрузки и крепления груза, но и подготовка и согласование схемы погрузки негабаритного груза, оборудования или спецтехники, получение карантинных, ветеринарных и иных свидетельств и разрешений. Словом, полная возможная поддержка грузоотправителя и грузополучателя. Ежедневное отслеживание грузов в пути позволяет оперативно решать любые вопросы, возникающие при перевозке. Компания берет на себя ответственность за груз клиента и все риски, связанные с перевозкой. Это ценят постоянные клиенты «ВЛ Лоджистик», которые вновь и вновь доверяют ей свои грузы.

- Мы перевезли сотни тысяч контейнеров по всему миру, - говорит Кирилл Витальевич. - Наш опыт, надежность и профессионализм служат гарантией высокого качества услуг по перевозкам грузов, а большие объемы перевозок позволяют нам предоставлять услуги по оптимальному соотношению цена-качество.

Это особенно важно для эффективного развития Дальнего Востока. И то, что в регионе предоставляются логистические услуги международного уровня, - хороший знак для бизнеса, который не может существовать без транспортной логистики.

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Досье «ДК»

Компания «ВЛ Лоджистик» - крупный логистический оператор, работает на рынке Юго-Восточной Азии и России более 14 лет и предоставляет своим клиентам полный комплекс логистических услуг, включая ответственное хранение товаров, распределение и доставку грузов, информационное сопровождение и управление цепочками поставок. На общий результат работают представительства в 18 крупнейших городах России, сеть распределительных транспортно-логистических центров со складами класса А, В, С, оснащенных современным технологическим оборудованием и подъездными железнодорожными путями.

Анна НИКОЛАЕВА, «Дальневосточный капитал».