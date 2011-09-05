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RUSTEEL провела Интернет в школу села Фадеевка
Дружеские отношения между компанией RUSTEEL и школой им. Скажутина села Фадеевка начались еще в 2003 году. Руководитель школьного поискового отряда обратилась к Сергею МУХИНУ, своему бывшему ученику, а ныне - директору Уссурийского филиала RUSTEEL, c просьбой оказать посильную помощь в восстановлении памятника воинам-односельчанам, погибшим в боях за Родину с японскими захватчиками в августе 1945 года. Компания откликнулась на просьбу, и с тех пор, день за днем, отношения между рустиловцами и школой крепли и развивались.
Шефы научили ребят высоко ценить традиции этой многолетней дружбы, измерять ее не деньгами, а добрыми делами. В течение 8-ми лет совместными усилиями сотрудников RUSTEEL, учителей и школьников восстановлен мемориал воинам-освободителям, сделан ремонт и закуплено современное компьютерное оборудование, а в школьном музее Боевой славы установлена настоящая министудия с экраном, проектором, сканером и профессиональной фотоаппаратурой.
В преддверии 100-летнего юбилея, который школа отметит в октябре, компания RUSTEEL преподнесла подшефным подарок – теперь каждый компьютер в школе будет иметь высокоскоростной доступ к сети Интернет. Силами шефов протянута локальная сеть и установлен маршрутизатор, который обеспечивает выход в Интернет с разных компьютеров под одним IP-адресом.
«Возможность свободного доступа в Интернет для педагогов и детей фадеевской школы - это окно в совершенно новый, яркий и многогранный мир знаний. Еще вчера сельские ребята и мечтать не могли о доступе к мировым электронным библиотечным фондам и образовательным ресурсам, ведь у многих дома нет даже компьютеров. Уверен, результаты не заставят себя долго ждать, и уже в следующем году мы увидим наших ребят в рядах студентов престижных вузов», - говорит Сергей Мухин.
По словам директора школы, Нины МАЛЯРУК, использование компьютерных технологий позволит учителям создавать интересные наглядные пособия качественно нового уровня: презентации и учебные фильмы, слайд-шоу и видеоролики. Все это, несомненно, активизирует учебный процесс и сделает его эффективным и увлекательным.
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