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"Прогресс" отпраздновал 75-летие
Тысячи людей стали участниками праздничных мероприятий. «Прогресс» поздравил губернатор края Сергей ДАРЬКИН, отметив, что «продукция завода по праву считается лучшей в мире».
Сегодня на заводе в серийном производстве - новый ударный вертолет Ка-52, заключены долгосрочные контракты. Кроме военного заказа на предприятии ведется разработка и освоение гражданской техники. Гостям «Прогресса» показали самое современное оборудование - уникальный литейный агрегат итальянского производства, немецкие и японские станки.
Представители холдинга «Вертолеты России» сообщили, что подобного оборудования нет ни на одном авиационном предприятии страны. Всем присутствовавшим на празднике завода продемонстрировали возможности вертолета Ка-52. Три дня назад Ка-52 совершил первую посадку на палубу большого противолодочного корабля. Как сообщил присутствующий на торжестве генеральный конструктор КБ «Камов» Сергей МИХЕЕВ, - Эта версия боевого ударного вертолета будет называться Ка-52К (К - корабельный). В будущем он будет служить на вертолетоносцах типа «Мистраль», которые Россия закупила у Франции.
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