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Петр Савчук уступил кресло гендиректора БАМР брату губернатора Приморья

05 Сентября 2011, 18:18 | Приморье

Брат губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА - Олег ДАРЬКИН в среду, 31 августа, возглавил одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий России ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (БАМР). Пока сроком на 1 год. Наблюдатели считают, что за это время компания может быть продана.

Полномочия предшественника Олега Дарькина Петра САВЧУКА досрочно прекращены с 29 августа. Отметим, что Петр Савчук, один из лучших менеджеров Приморья, с марта 2003 г. по декабрь 2007 года возглавлял другую крупную рыболовную компанию – ЗАО "Ролиз", которая в этом году была продана рыбопромышленному холдингу "Карат" из Мурманска. По некоторым данным, сумма сделки составила около $50 млн. В БАМР Петр Савчук пришел в начале 2007 года - с 12 февраля 2007 года по 6 июля 2008 года занимал должность вице-президента управляющей компании ООО "УК БАМР", с 7 июля 2008 года по 31 мая 2010 года - президент ООО "УК БАМР", с 1 июня 2010 года - гендиректор ОАО "БАМР".

ЗАО "Ролиз" и ОАО "БАМР" ранее управлялись одной компаний – "УК БАМР", однако около года назад интересы акционеров разошлись, и они разделились.

"Петр Степанович (Савчук), похоже, не был готов к такому повороту событий. Под его руководством компания демонстрировала хорошую динамику и последовательно улучшала инвестиционную привлекательность. В то же время Олег Дарькин все это время контролировал ситуацию, занимая кресло первого зама. В последнее время много говорилось о продаже БАМР вслед за "Ролизом". Называли даже каких-то инвесторов из Южной Кореи. Однако продать одну из крупнейших рыболовных компаний России иностранцам напрямую вряд ли позволят. Скорее всего, сделка будет проведена через компанию с российской "пропиской", - считает один из участников рынка.

Косвенно информацию о возможной продаже БАМР подтверждает дивидендная политика компании. В частности, на дивиденды была направлена практически вся чистая прибыль по итогам 2010 года, составившая 1 млрд 310,269 млн рублей. Кроме того, акционеры компании на годовом собрании 27 мая приняли решение установить с 1 июня 2011 года ежемесячное вознаграждение каждому члену совета директоров в размере 120 тыс. рублей.

В действующий совет директоров ОАО "БАМР" входят семь человек, в том числе Петр Савчук, Олег Дарькин и заместитель гендиректора по стратегическому планированию Александр МАЛЯРЕНКО. Также в совете директоров присутствуют бывший вице-губернатор Приморского края Сергей ПЕРЕДРИЙ, генеральный директор ЗАО "Дальинвестгрупп", помощник гендиректора ОАО "БАМР" по корпоративным вопросам Савелий ПОНОМАРЕНКО, визит-профессор Академии народного хозяйства при правительстве РФ, генеральный директор ОАО "Биофарм" (производство фармацевтических препаратов) Владимир БАЛАШОВ и декан факультета Управления и прикладной математики Московского физико-технического института Валерий ИРИКОВ. Два последних были избраны в совет директоров на годовом собрании в мае и, по мнению наблюдателей, были введены в совет в качестве независимых директоров как раз для демонстрации потенциальным инвесторам открытости акционерного общества.

Досье "ЗР"

Находкинская база активного морского рыболовства - крупнейшее рыбодобывающее предприятие Дальнего Востока. Рыбодобывающий флот насчитывает 17 судов. Основные объекты промысла: минтай, сельдь, кальмар, лемонема. Уставный капитал ОАО "БАМР" составляет 119 млн 819 тыс. 070 рублей. Он разделен на 1 млн 996 тыс. 985 обыкновенных и 665 тыс. 661 привилегированную акции номиналом 45 рублей. В настоящее время 80,5906% (81,6734% обыкновенных) акций принадлежат ЗАО "Дальинвестгрупп" (Москва), по 50% акций которого принадлежат зарегистрированным в Москве ООО "Альтгрупп" и ООО "Приоринвест".

Фото из архива. Петр Савчук покинул уютное кресло гендиректора одной из крупнейших рыболовных компаний России.

Автор: Олег Клименко
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