"Инфинити" в Приморье разбирательство еще предстоит

Приморское УФАС России возбудило дело за нарушение рекламного законодательства в отношении ООО "Инфинити".

От начальника отдела рекламы администрации Находкинского городского округа в Приморское УФАС поступило сообщение о том, что в Находке распространяется наружная реклама табачных изделий на рекламной конструкции, расположенной непосредственно возле ПТУ № 14.

В соответствии с частью 1 статьи 16 ФЗ "О рекламе" реклама табака и табачных изделий не должна распространяться в детских, учебных, медицинских, спортивных, культурных организациях, а также ближе 100 метров от них. Исследовав представленные материалы, 20 марта Приморское УФАС России возбудило производство по делу по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении рекламораспространителя данной рекламы - ООО "Инфинити" г. Находка, т.к. в соответствии со статьей 30 ФЗ "О рекламе" ответственность за нарушения, касающиеся места размещения рекламы, несет рекламораспространитель.

Рассмотрение дела назначено на 4 апреля.

"Золотой Рог".