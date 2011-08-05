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Минтаедобытчики пилят сук?

05 Августа 2011, 20:03 | Приморье

В Управление Россельхознадзора по Приморскому краю обратился президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов по вопросу приостановления оформления сертификатов здоровья на находящуюся в иностранных портах российскую рыбопродукцию, предназначенную для поставок в Китай, сообщает пресс-служба Управления.

В частности, это касается порта Пусан Республики Корея. В итоге у предприятий рыбохозяйственного комплекса возникают сложности с таможенным оформлением продукции в Китае, в результате чего они несут существенные убытки.

Управление публично ответило, указав, что только недовольство и сутяжничество Ассоциации добытчиков минтая и лично ее главы Германа Зверева являются причиной приостановления выдачи сертификатов. «Ассоциацию добытчиков минтая по каким-то причинам не устраивало и не устраивает своевременная и компетентная работа Управления по оформлению и выдаче сертификатов здоровья на рыбопродукцию, находящуюся в иностранных портах. Президентом Ассоциации добытчиков минтая Г. С. Зверевым периодически инициировались и инициируются проверки правомерности действий Управления по оформлению сертификатов здоровья на рыбопродукцию различными надзорными органами.

В частности, по заявлению Ассоциации добытчиков минтая и ОАО «Океанрыбфлот» Управлением Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю принято решение от 14.07.2011 по делу №7/08-2010, в котором указано, что нормативными документами в сфере ветеринарного контроля не предусмотрена возможность органов Россельхознадзора осуществлять деятельность по оформлению сертификатов здоровья после пересечения рыбопродукцией Государственной границы Российской Федерации и её нахождения на территории иностранного государства, то есть вне юрисдикции Российской Федерации».

Управление считает, такое решение может негативно сказаться на деятельности участников ВЭД, и намерено обжаловать его в Арбитражный суд Приморского края.

Поэтому до принятия решения в судебном порядке Управление вынуждено приостановить выдачу сертификатов здоровья на указанную рыбопродукцию.

«Полагаем, что возглавляемая Вами Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья отнесётся к решению Управления с пониманием и окажет содействие по скорейшему урегулированию данной ситуации в интересах рыбопромышленников нашего края», говорится в письме.

Автор: Мария Кузовлева
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