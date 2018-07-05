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Tele2 провела интерактивный праздник в День Владивостока

05 Июля 2018, 14:56 | Приморье

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, принял участие в праздновании Дня города. Компания организовала интерактивную зону на центральной площади Владивостока, где благодаря VR-технологиям гости праздника протестировали качество и скорость мобильного 4G-интернета Tele2.

На праздновании Дня города гости площадки Tele2 узнали о современных мобильных технологиях, которые доступны каждому со скоростным мобильным интернетом. Посетители совершили виртуальные путешествия по городам России, смотрели видео с помощью технологии 360°, публиковали селфи в социальных сетях, участвовали в конкурсах и получали подарки.

Сеть LTE в Приморском крае компания запустила в апреле текущего года. Услуги 4G доступны жителям Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки, Арсеньева, Дальнегорска, Дальнереченска, Лезозаводска, Лучегорска, Спасска-Дальнего и других городов и поселков края. В период с апреля по июнь техническая служба оператора провела работы по улучшению качества и покрытия мобильного интернета в регионе.

4G-интернет Tele2 позволил участникам праздника в честь Дня Владивостока погрузиться в интерактивные развлечения. Оператор предоставил гостям мероприятия лаундж-зону, где они могли отдохнуть, зарядить гаджеты, попробовать освежающий лимонад и сахарную вату.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Мы рады были поздравить жителей и гостей Владивостока и рассказать о преимуществе тарифов и услуг Tele2. С помощью виртуальных развлечений мы еще раз продемонстрировали качество и надежность 4G-интернета. С момента запуска сети LTE прошло три месяца, но мы уже видим, что услуги востребованы среди клиентов компании в Приморье. Доля интернет-трафика в сети 4G в регионе превышает 45%».

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: tele2 



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