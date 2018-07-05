В Приморье объявлена распродажа участков под аквакультуру

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) выставило на электронные торги 46 участков для разведения аквакультуры в Приморском крае - общей площадью почти 9,2 тыс. гектаров.

В сообщении департамента по связям с общественностью АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ) говорится, что суммарная начальная стоимость участков составляет 88,8 млн рублей. Средняя начальная цена участка - 1,9 млн рублей, средняя площадь выставленных на торги участков - около 200 га.

Первый аукцион состоится 17 июля. На нем будет реализован участок под аквакультуру площадью 68 гектаров, расположенный в Хасанском районе Приморского края. В период с 3 августа до 13 сентября пройдут аукционы еще по 45 рыбоводным участкам, расположенным в Приморье.

«В настоящий момент на аукцион выставлены участки, ранее сформированные Росрыболовством, и расположенные в условно-доступных акваториях. В ближайшее время будет завершена работа по формированию исчерпывающего перечня доступных для марикультуры зон акваторий морей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, который будет опубликован на сайте Минвостокразвития России», - говорится в сообщении.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.