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В Приморье объявлена распродажа участков под аквакультуру
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) выставило на электронные торги 46 участков для разведения аквакультуры в Приморском крае - общей площадью почти 9,2 тыс. гектаров.
В сообщении департамента по связям с общественностью АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ) говорится, что суммарная начальная стоимость участков составляет 88,8 млн рублей. Средняя начальная цена участка - 1,9 млн рублей, средняя площадь выставленных на торги участков - около 200 га.
Первый аукцион состоится 17 июля. На нем будет реализован участок под аквакультуру площадью 68 гектаров, расположенный в Хасанском районе Приморского края. В период с 3 августа до 13 сентября пройдут аукционы еще по 45 рыбоводным участкам, расположенным в Приморье.
«В настоящий момент на аукцион выставлены участки, ранее сформированные Росрыболовством, и расположенные в условно-доступных акваториях. В ближайшее время будет завершена работа по формированию исчерпывающего перечня доступных для марикультуры зон акваторий морей Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, который будет опубликован на сайте Минвостокразвития России», - говорится в сообщении.
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